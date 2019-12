Itt a bizonyíték: ennyire elavult lakásokban fognak élni a magyarok még évekig

A lakáshitelek iránti kereslet kitart, ami azt jelenti, hogy a babaváró elindulása ellenére nem zuhant össze a lakáscélú hitelek kihelyezése. Az is tisztán látszik, hogy ezek nagy részét használt lakás vásárlására fordítjuk - ebben nincs előrelépés az elmúlt egy év során.

A lakáshitelek iránti kereslet még mindig nagy, 2019. októberében 81 milliárd forint lakáshitelt vettek fel az ügyfelek. Ez növekedés az előző hónaphoz képest is, de éves szinten egyaránt. Ez már magában is nagyon érdekes, ha csak azt nézzük, hogy egy évvel ezelőtt még nem volt babaváró, és a személyi hitelek iránti kereslet is jelentős. Sokkal érdekesebb azonban azt is látni, hogy milyen célból veszik fel ezeket a lakáshiteleket.

Értelmetlen felvetés, gondolhatná az olvasó, hiszen lakáshitelt csak lakásvásárlásra lehet felvenni. Ez valóban így van, de az már sokkal fontosabb, hogy használt vagy új lakást veszünk. Magyarországon közismerten elavult a lakásállomány, és ez nem is fog változni, hiszen az MNB adatai szerint a legtöbb pénzt használt lakás vásárlására vették fel az ügyfelek: 2019 októberében ez 57 milliárd forint volt a 81-ből.

Új lakásra ezzel szemben csak 9,3 milliárdot vettünk fel, ami ugyan egymilliárdos emelkedés az egy hónappal ezelőtti adathoz képest, de még mindig nem tud labdába rúgni a használt lakások mellett. Egy éve azonban még sokkal kevesebb volt az arány, majdnem fele ennyi. Az építés októberben közel 10 milliárd forintnyi banki lakáshitelt mozgatott meg, a felújításra felvett 2,25 milliárd azonban elenyésző. Mindezt úgy - emeljük ki ismét -, hogy nyáron elstartolt a babaváró is.

Milyen kamatokkal veszik fel ezeket a hiteleket a magyarok? Egyáltalán, befolyásolja a lakás jellege a kamat mértékét? Erre is választ ad az alábbi adatsor:

Ahogy az látszik, nem igazán. Egyedül a felújítási célból felvett hitelek kamata tér el némileg az átlagtól, más esetben nem nagyon számít az, hogy milyen lakást veszünk belőle. Az azonban már cseppet sem mindegy, hogy milyen a kamatperiódus: a változó kamatozású hitelek ugyanis jelentősen olcsóbbak.