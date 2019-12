Brutális kártérítést fizethetnek idén télen a háztulajdonosok: erre sokan nem figyelnek

Itt a tél, repkednek a mínuszok, szerte az országban havazik. Az előrejelzések szerint ráadásul még nem érnek véget a megpróbáltatásaink, így lakás-, és családi ház tulajdonosoknak tehát érdemes felkészülniük: a havassá és jegessé vált járdák csúszásmentesítéséről ugyanis nekik kell gondoskodniuk. A Pénzcentrum összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Mint arról ma reggel beszámoltunk, letámadta Tél tábornok az országot. Komoly fennakadásokat okozott a váratlan időjárási anomália, a MÁV-nál például komoly késések voltak/vannak országszerte. Az előrejelzések szerint ráadásul még nem érnek véget a megpróbáltatásaink, a következő napokban sokfelé lehet még havazás, és ónos esőre is készülhetünk. A lakás-, és családi ház tulajdonosoknak tehát érdemes felkészülniük: a havassá és jegessé vált járdák csúszásmentesítéséről ugyanis nekik kell gondoskodniuk. Íme, a legfontosabb tudnivalók.

Az önkormányzat feladta?

A helyi közutak és közterületek fenntartása ugyan az önkormányzatok feladata, azonban a legtöbb helyen az önkormányzat előírhatja - és a legtöbb helyen elő is írja -, hogy az adott településen, vagy kerületben ingatlantulajdonnal rendelkező személyek kötelesek eltakarítani a havat az ingatlan előtti járdaszakaszról, illetve kötelesek azt csúszásmentes állapotban tartani.

A hótakarításról, és a biztonságos gyalogos forgalom biztosításáról tehát a legtöbb esetben a tulajdonosnak kell gondoskodnia!

Sőt, az előírás természetesen a tulajdonosok jogi felelősségét is magával vonja. Tehát abban az esetben, ha valaki az ingatlanunk előtti, veszélyessé vált járdán a "nyakát szegi", akkor kötelesek vagyunk az "okozott" kárt megtéríteni. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos esetekben akár gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatnak. És ez nem vicc!

Számos olyan eset ismert ugyanis, amikor a bíróság milliós nagyságrendű kártérítési összeg megfizetésére kötelezte az ingatlan tulajdonosát a ház előtti jeges járdán elesett, nem éppen a közmondás szerinti értelemben vett "kéz- és lábtörést" szenvedett járókelő javára

- olvashattuk néhány évvel ezelőtt egy jogász blogbejegyzésében.

A közös képviselő feladata?

Egy családi ház esetében teljesen egyértelmű, hogy kinek a kötelessége a hó-, és jéghelyzetről gondoskodni, egy társasháznál azonban már sokan nincsenek tisztában ezzel. Pedig a helyzet egyszerű. Mivel a tulajdonos kötelezettsége a csúszásmentesítés, így egy társasház albetéteseit ugyanaz a felelősség terheli, mint egy családi ház tulajdonosát. Éppen ezért tévhit, hogy a közös képviselő feladata a hó eltakarítása, és a járdák biztonságossá tétele.

A társasházakról szóló törvény tartalmazza a közös képviselő működésével és a feladataival kapcsolatos rendelkezéseket. Ezek elsősorban - a teljesség igénye nélkül - a társasház képviseletére, illetve a közös költséggel kapcsolatos ügymenetre terjednek ki, és nincs benne előírva a hó eltakarítása és a csúszásmentesítés.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy társasház lakóközösségének nincs joga megállapodni arról, hogy a téli munkálatokat a közös képviselő, vagy egy alvállalkozó végezze el helyettük. Érdemes azonban kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a szerződött féllel a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelő alvállalkozói szerződés köttessen. Ennek hiányában ugyanis szintén előtérbe kerül a felelősség áthárítása, és végül az okozott kárt a lakókkal téríthetik meg.

Tilos sózni, de bírság már nincs!

Ha esetleg nem tudnád, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet egyik bekezdése írja elő, hogy

Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

Márpedig a só (nátrium-klorid, kálium-klorid, stb.) ilyen. Ez alapján tehát simán kiszabhatnának bírságot is. Az érintett ingatlanok tulajdonosainak ugyanakkor jó hír, hogy jelenleg - jogszabályi rendelkezés hiányában - bírság nélkül megússzhatják a dolgot. Korábban ez nem így volt: a 2012-ben hatályon kívül helyezett, az "egyes szabálysértésekről szóló kormány rendelet" szerint ugyanis még 50 ezer forintos bírságot varrhattak a mulasztó nyakába.

Nem adhat okot ugyanakkor a környezet szennyezésére, hogy a hatályos szabálysértési törvény már nem állapít meg semmilyen büntetést!

A só ugyanis tönkreteszi a cipőt, károsítja az autók gumiját, alvázát, a kerékpárgumit, idővel "felzabálja" az aszfaltot, a betont, és nem tesz jót a kutyák-macskák mancsának sem. A ház körüli csúszásmentesítésre a sózásnál sokkal jobb megoldást jelentenek az alternatív csúszásmentesítő anyagok és egyéb megoldások. A célnak megfelel a homok, a sóder, a természetesen lebomló faforgács vagy fahamu, a nádfonat és a több nemzeti parkban is sikeresen alkalmazott gránitkő-zúzalék.

Drágább lesz idén a csúszásmentesítés?

Szerencsére az áruházak is felkészültek a hideg, havas időre, ha nincs meg a tavalyi hólapát, vagy kifogytál a csúszásmentesítő keverékből. De érdemes még időben bevásárolni, ugyanis a Pénzcentrum iparági értesülései szerint a szükséges eszözök várhatóan néhány százalékot emelkednek még az igazi zimankó beállta előtt.

A nagy láncoknál (Praktiker, Obi, stb.) már 1500 forinttól vásárolhatunk hólapátot, ám ha igazán jó minőségű, tartós terméket szeretnénk, kicsit mélyebben kell a pénztárcákba nyúlni, 3000-5000 forintot is fizetheünk értük, és van luxushólapát 12 ezerért is. Útszóró sót, 5 kg-os kiszerelésben 500 forinttól lehet vásárolni, mígy a környezetkímélő síkosságmentesítőből az 10 kg-os kiszerelés már 1800 forintba kerül.

