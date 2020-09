Ilyen még nem volt Magyarországon: már erre is lehet fogadni a Tippmixen

A nemzeti lottótársaság új, innovatív termékkel, az e-sport fogadással bővíti sportfogadási piacait. A Tippmix földi és a Tippmixpro online fogadási rendszerében a legnépszerűbb 11 hagyományos e-sportjáték 81 piaccal, illetve a szimulátor típusú bajnokságok esetében további három sportág számos piaccal vált fogadhatóvá. Így a hazai fogadók akár együtt is fogadhatnak e-sportra és hagyományos sportmérkőzésekre a Szerencsejáték Zrt. kínálatában. A koronavírusjárvány okozta kihívásokra a lottótársaság több új termék felgyorsított bevezetésével válaszol a következő időszakban, ezek közül az első a három hónap alatt elindított e-sport fogadás.

Az új termék indításának célja - összhangban a sportfogadás globális trendjeivel - a Szerencsejáték Zrt. termékportfóliójának bővítése, az új játékosigények kielégítése és a cég versenyképességének növelése a hazánknak engedéllyel nem rendelkező szerencsejáték-szervezőkkel szemben. Az e-sportok ugyanolyan elemeket tartalmaznak, mint bármelyik hagyományos sport - értelmezhető benne pl. a játékrész eredmény, végeredmény, egyéni teljesítmény -, ezért teljes egészében érvényesek a klasszikus sportfogadás szabályai ezen a területen is.

A legnépszerűbb nemzetközi játéktípusok elérhetőek a nemzeti lottótársaság kínálatában. Ilyen például a többjátékos online csatateres játékok (MOBA) közül a League of Legends (LOL), a Dota 2, az Arena of Valor és a King of Glory (utóbbi kettő mobiljáték), a belső nézetű lövöldözős játékokból a Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), a Rainbow Six Siege, Call of Duty és az Overwatch, a valós idejű stratégiai játékokból pedig a Startcraft 2. Bevezetésre került az e-sport kártyajátékok közül a Hearthstone, amely szintén a kínálat részét képezi, valamint az egyik kategóriába sem sorolható Rocket League. Ezen kívül fogadható a szimulátor típusú e-sportok közül a FIFA20, az NBA2K és az NHL2K is. Az e-sport mérkőzések döntő többségéhez pedig live stream is biztosított a Tippmixpro oldalán.

Az e-sportok fogadási mechanizmusa megegyezik a jelenlegi Tippmix és Tippmixpro sportmérkőzésekével, így biztosított a közös fogadás is játékosaink számára. Ugyanolyan módon lehet fogadni egy szervezett bajnokságon belüli videojáték mérkőzésre, mint például egy Bajnokok Ligája futballmérkőzésre.

Az e-sport fogadási kínálat bevezetése egy fontos mérföldkő a Szerencsejáték Zrt. hosszú távú üzleti stratégiájában. Folyamatosan vizsgáljuk a legújabb trendeknek megfelelő termékek fejlesztését fogadási kínálatunk szélesítésére a játékélmény növelése érdekében. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a nemzeti lottótársaság működésének alapját a felelős játékszervezés képezi, amely túlmutat a törvény által előírt kötelezettségen, cégünk működésének iránytűje. Az új termék bevezetésnél is nagy hangsúlyt fektettünk felelős játékszervezési eszközrendszerünkre, reklámetikai kódexünkre

- emelte ki dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója. Az e-sport fogadás ma már a globális fogadási piac egyik legnépszerűbb és legdinamikusabban bővülő szegmense. A Covid-19 járvány alatti időszakban az élő sportesemények kínálatának beszűkülésével egyidőben nemzetközi felmérések alapján többtízszeresére nőtt az e-sport fogadás forgalma az első 6 hétben a legnagyobb nemzetközi sportfogadási oldalakon. A vírusidőszak a hagyományos e-sportok népszerűségét kiteljesítette, és a szimulátor típusú játékok előre nem várt robbanásszerű térnyerése következett be. Az e-sport fogadás bevezetése a Szerencsejáték Zrt. kínálatába egy koronavírushoz hasonló, váratlan helyzetben azonnal legális, vonzó és modern alternatívát kínál a hazai fogadók számára.

Mivel a League of Legends, a Dota 2 és a CS:GO teszi ki a nemzetközi e-sport fogadási forgalom túlnyomó részét, ennek megfelelően a Szerencsejáték Zrt. kínálatában is ez a három játék jelenik meg a legtöbb fogadási piaccal, valamint ezen e-sport játékok esetében elérhető a mérkőzés előtti fogadás mellett az élő fogadás is, a fogadási élményt pedig a Tippmixpro oldalán követhető élő streamek teszik teljessé. A virtuális labdarúgás, azaz a FIFA szintén fogadható élőben is, ahogy a szimulátor típusú játékok közül a kosárlabda és a jégkorong is. A fogadási mechanizmus szempontjából az e-sportok megegyeznek a jelenlegi Tippmix és Tippmixpro sportmérkőzésekével, így biztosított a hagyományos és az e-sportok kombinációs fogadása. A www.tippmixpro.hu és a www.tippmix.hu oldalakon egyaránt a hagyományos sportágak között, külön menüpont alatt jelennek meg az e-sportok, míg a szimulátor típusú játékok az adott sportág alatt találhatók (pl.: labdarúgás menüpont alatt a e-sport FIFA). Abban az esetben, ha a fogadó egy lottózóban adja fel e-sportot is tartalmazó szelvényét nincs eltérés a hagyományos sportokra történő fogadáshoz képest.

Az e-sport szegmens évről évre növekszik Magyarországon, 2020-ban 540 ezer főre nőtt az e-sport közösség bázisa. Jelenleg a felnőtt lakosság 61%-a, összesen mintegy 3,8 millió fő játszik videojátékokat Magyarországon és 2020-ra 540 ezer főre nőtt azon játékosok száma, akik e-sport játékokkal játszanak, maguk is versenyzők, vagy részt vettek már offline e-sport rendezvényen Magyarországon.

A Szerencsejáték Zrt. az e-sport fogadás bevezetése során kiemelt figyelmet fordít a felelős játékszervezési szempontok érvényesítésére. Ennek részeként legális és biztonságos fogadási lehetőséget biztosít Magyarországon az érdeklődő fogadók számára. A Gam-Gard nemzetközi felelős játékszervezési minősítési rendszer értékelése alapján az e-sport besorolási fokozata megegyezik a hagyományos sportfogadási Tippmix és Tippmixpro játékokéval. Fogadási mechanizmusában és felelős játékszervezési jellemzőjében az eddigi sportfogadási alapjátékok jellemzőit veszi fel.

Címlapkép: Getty Images