Ilyen is csak egyszer van az évben: fejvesztve rohannak érte az éhes magyarok

A magyarok tradicionálisan imádják a grillszezont, ezt pedig statisztikák is alátámasztják. Tavaly ugyanis honfitársaink csaknem 3,5 milliárd forintot költöttek a grillszezon termékeire. És hát a nyárból azért két hét még simán hátra van, sőt augusztus 22-e a Nemzetközi Burger Nap, úgyhogy nincs is jobb alkalom arra, hogy hátul a kertben vagy egy nyaralás alkalmával baráti, családi körben összedobjon az ember egy jó kis grillburgert. Ennek apropóján megnéztük, mekkora akciókat engedtek szabadjára a hazai áruházláncok, mennyibe kerül a 34. héten többek között a burgonya, hagyma, darált maha és/vagy disznóhús, egyes sajtok, bucik vagy a ketchup és a mustár.

A magyarok egyáltalán nem viccelnek, ha grillezésről van szó. A Nielsen legfrissebb statisztikái szerint ugyanis honfitársaink tavaly csaknem 3,5 milliárd forintot költöttek el a grillszezon termékeire. Melyek közül igencsak kapós volt a grillkolbász, a sajt, de ugyanígy a különböző fűszerkeverékek is. Ez persze egyáltalán nem meglepő, hiszen azt az itthoni családok is tudják, hogy a jó időben nincs is jobb annál, mint kiülni a kertbe és baráti társaságban sütögetni egy jót.

Nincs ez másképp most sem, néhány nappal túl augusztus idusán, amikor is minden adott ahhoz, hogy a hétvégén vagy a vakáción még egy-két jó grillpartyt összehozzon a társaság. Sőt, a mai nap, augusztus 22-e még inkább különleges, hiszen ezen a napon van a Nemzetközi "Burger" nap, úgyhogy megnéztük a legnagyobb magyarországi áruházak milyen grill és burger akciókat élesítettek a nyár végére.

Aldi

Egy jó kis hamburgerből nem hiányozhat a bacon, már aki szereti ezzel megbolondítani szendvicsét, az Aldiban például a császárszalonna 200 grammos csomagban 25 százalékkal olcsóbban, 449 forintért kapható, de az igazi ínyencek találhatnak halburgert is, ami tőkehalból vagy lazacból készül, és csomagja 1 199 forintba kerül. Aki igazán magyarosan szereti a burgert annak szüksége lesz csalamádéra, a diszkontban a vegyes vágott savanyúság 680 grammos üvege 179 forintba kerül. Az elkészítést megkönnyítendő pedig találunk különböző konyhai eszközöket is a boltban, ezek 1 999 forintba kerülnek. A sajtok szerelmesei is jól járnak a héten, a diszkontban ugyanis többféle különleges darab közül lehet válogatni 299 és 849 forint között. A fürtös koktélparadicsom 44 százalékkal olcsóbban 279 forintba kerül, míg a zöldhagyma csomója 119 forintot kóstál.

Auchan

Az Auchanban minden Delikát ételízesítő 25 százalékkal olcsóbban kapható, miközben a hajdú grillsajt 648 forintba kerül. Hamburgerköretnek tökéletes a krumpli, aminek 3 kilója 588 forintba kerül. Darálnivaló sertéshúst találunk 1 199 forintért, míg marhát 2 299-ért. De aki egy kis kolbásszal is bolondítaná a szendvicsét az grillkolbászt már vehet 398 forintért is, de akár 568-ért is. A Pápai szeletelt bacon 2x200 grammos kiszerelése 1 159 forintba kerül. A Nádudvari marhaburger 999 forintba kerül, de Steakhouse hamburgert (1000 kg) 998 forintért is vásárolhatunk, miközben az Ardo zöld vagy fehér spárga 1 999 forintba kerül. A trappista sajt kilója 1 499 helyet 1 198 forint, míg a Szarvasi mozzarellát szeletelve (1000g) 248 forintért szerezhetjük be. A Felix ketchup kilós kiszerelése pedig 1 049 forint helyett 899 forintba kerül.

Lidl

A Lidlben a friss, darált sertéshús kilója 899 forint, a hamburger bucinak is megfelelő sokmagvas stangli darabja pedig 139 forintba kerül. A feketeerdei sonka csomagolva (100g) 419 forint helyett 309 forintba kerül. Az ementáli sajt 600 grammja 1 199 forint, a Cherry fürtös paradicsom 250 grammos csomagja 499 helyett 349, miközben a csiperkegomba 750 grammos csomagja 499 forintot kóstál. Aki pedig görögösen enné a burgerét az talál 500 grammos kiszerelésű tzatzikit 399 forintért.

Spar

A szupermarketben az edámi sajt kilója 1 299 forintba kerül, a sertéslapocka kilója pedig 1 199 forint. A borjúcomb kilója 2 990 forint, de vásárolhatunk sertés-marha darált húsmixet is, ennek tálcás, 400 grammos kiszerelése 539 forint. A Pannónia, Karaván sajtok kilós kiszerelése a kiszolgálópultban 2 599 forint, miközben a vöröshagyma kilója 199 forint, a burgonyáé pedig 189 forint. A fürtös koktélparadicsom 450 grammos kiszereléséért 399 forintot kell kiperkálni, miközben az előkészületekhez vásárolhatunk késkészletet 1 999 forintért.

Tesco

A hiperben a félkemény trappista kilója 1 699 forint helyett 1 289 forintba kerül, míg a Tesco burgonya 3 kilós csomagja 1 099 forint helyett 599 forintba kerül. A vöröshagyma kilója 199, a fürtös paradicsomé 299 forint. A sajátmárkás sertés-marha darál hús 500 grammos kiszerelése 769 forint, míg a sertéslapocka kilója 1 049, a sertéskarajé pedig 1 299 forint. Az Univer egyes mustáraira és ketchupjaira pedig legalább 20 százalékos kedvezmény élesedett ezen a héten.