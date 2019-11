Hiába a plázastop: így terjeszkednek a magyarok kedvenc boltjai

2012 óta van hatályban Magyarországon a "plázastop" néven elhíresült törvény, ami mai formájában tiltja Magyarországon a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építését, illetve ennél nagyobb területűre való bővítését. A törvény ellenére azonban van mozgás a piacon boltnyitások szempontjából: rengeteg bolt zár be, és sok új üzlet is nyílik, de mindez idő alatt arról kevesebb szó esett, hogy a legnagyobb hazai kiskereskedelmi áruházláncok boltszáma miként változott. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogyan alakult a boltok száma olyan fajsúlyos hazai szereplőknél, mint a Spar, az Aldi, az Auchan vagy éppen a Lidl. A felsoroltak közül volt, aki franchise rendszerrel terjeszkedett nagyot, mások kisebb bolttípusok meghonosításával próbálkoztak. Mutatjuk a hivatalos számokat.

2018-ban a magyar vásárlók 21 ezerrel kevesebb üzletben vásárolhattak, mint nyolc évvel korábban 2010-ben - derült ki a KSH legfrissebb jelentéséből. Drasztikusan csökkent például a ruha- vagy könyvesboltok mennyisége, ezzel egy időben azonban több lett a kenyeret-pékárut, édességet, valamint zöldséget-gyümölcsöt áruló boltok száma.

A boltcsökkenésben és/vagy a boltszám növekedés lassulásában természetesen a "plázastop" néven elhíresült 2012-ben bevezetett - és azóta többször módosított - törvénynek is nagy szerepe van. A jelenleg hatályos szabályozás ugyanis tiltja Magyarországon a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építését, illetve ennél nagyobb területűre való bővítését. Sőt, 2018 óta a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál már nem csupán az építés vagy az átalakítás, hanem minden nem építésiengedély-köteles változtatás, így például a felújítás is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) elnöke korábban például azt nyilatkozta a Pénzcentrumnak, hogy a törvény ellenére azért van mozgás a piacon boltnyitások szempontjából: rengeteg bolt zár be, és sok új üzlet is nyílik, de azért a mérleg mégis az, hogy több a zárás, mint a nyitás. Ez a tendencia összességében egyébként ma is így van.

A plázastop törvény miatt új üzlethelységek kis számban épülnek, ehelyett a meglévő üzletállomány cserélődik folyamatosan, vagyis főleg korábban bezárt üzlethelyiségben nyílnak az új boltok

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak az OKSZ elnöke. De hogy ez pontoson mit jelentett a gyakorlatban, az elmúlt 5 évben a legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok esetében arról már kevesebb szó esett. Éppen ezért a Pénzcentrumnál arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt 5 évben hogyan alakult a boltszám olyan fajsúlyos hazai szereplőknél, mint a Spar, az Aldi, az Auchan vagy éppen más láncoknál.

Spar

A Spar abból a szempontból érdekes szereplő a listánkon szereplő bolthálózatok közül, hogy nekik saját üzemeltetésű és franchise üzleteik is vannak. Ezt a két kategóriát pedig az üzletlánc szerint külön kell kezelni. Először lássuk tehát a sajátüzemeltetésű boltok számának az alakulását:

A statisztikákból látszik, hogy 2015-höz képest 2019-re 7-el kevesebb saját üzemeltetésű Spar üzlet lett, ellenben City Sparból 6-al több lett, míg a saját üzemeltetésű Intersparok száma 2-vel emelkedett. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Sparok esetében a csökkenések 2015-2017 között zajlottak le, az utóbbi években viszont stagnált a szupermarketek száma.

2019-ben, ahogy az az adatokból is kiolvasható egyetlen új, saját fenntartású Interspar nyílt az országban, mégpedig Tatán. Ezen felül volt még egy boltnyitás, ez egy Spar üzlet volt Budapesten, a Duna Plázában. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt években mely olyan településeken terjeszkedett a vállalat, ahol eddig nem voltak elérhető üzleteik. Az elmúlt években három ilyen is volt, sorrendben 2016, 2017 és 2018-ban, mégpedig Tökölön, Kistarcsán és Erdőkertesen.

Ahogy az tehát az eddigiekből is látszik a Spar sajátfenntartású üzleteinek a száma jobbára stagnált (nagyon kevéssel csökkent/nőtt) az elmúlt 5 évben. Ezzel szemben a franchise üzletek száma valóssággal kilőtt az országban:

Míg például 2012-ben csupán kettő Spar üzlet működött franchise üzletként, addig 2019 novemberére ez a szám elérte a 190-et. Az így üzemeltetett üzletek száma tehát 80-szorosára nőtt. A legdinamikusabb emelkedést az OMV-Spar Expressek érték el, ebből jelenleg 85 üzemel az országban, de Spar Marketből is van 52 darab jelenleg az országban, míg Spar Partnerből 25.

Az OMV kutaknál üzemelő üzletek száma egyébként 4 év alatt a 17-szeresére nőtt, míg 2014-ben csupán 5 volt belőle az országban addigra 2016-ra már 67, 2018-ra pedig már 85. Szintén stabilan nőtt a Spar Marketek száma is. Évről-vére kb. 10-8-6 üzlettel több és több lett belőlük. Csökkenés ellenben csupán egyetlen esetben volt megfigyelhető 2018-ról 2019-re ugyanis egyel kevesebb Spar Partner bolt üzemetl.

Auchan

A hipermarkert válaszaiban arról tájékoztatta a Pénzcentrum szerkesztőségét, hogy 2017-ben az akkor meglévő 19. hipermarketük megnyitották az első szupermarketüket Szekszárdon. Ezt követően 2018-ban további szupermarketeket nyitottak Zalaegerszegen és Győrben, illetve super store formátumú üzleteket Újhegyen (Bp.) és Sopronban.

Így jelenleg 24 Auchan áruház van Magyarországon.

Ezek a hiper hivatalos válaszai szerint mind más-más településen találhatók, egyedül Miskolcon rendelkeznek két hipermarkettel. Lapunkat arról is informálta a cég, hogy 2019-ben nem nyitottak új egységet, illetve, hogy a 2020-as terveikről jelenleg még nem beszélnek. A boltszám tehát jelenleg a következőképp alakul Magyarországon:

Az Auchan 3 év alatt (2017-2019) öt bolttal növelte számát Magyarországon, ezek közül azonban egy sem volt hipermarket, a terjeszkedést azoktól jóval kisebb alapterületű - formátumú - boltokkal vitték véghez.

Aldi

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. összesen 45 üzletet nyitott az elmúlt öt évben Magyarországon. 2014-ben és 2015-ben 7-7 új ALDI áruház nyitotta meg kapuit, 2016-ban 12, 2017-ben 10, 2018-ban pedig 9 taggal bővült a vállalat hazai üzlethálózata. Az egyes üzletek között nincs kategóriabeli eltérés

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére az Aldi. Ezen felül 2019-ben is tovább bővült a diszkontok száma hazánkban. Kettő Budapesten nyílt meg, egy Veszprémben és egy Táton. A diszkontlánc arról is tájékoztatta lapunkat, hogy 2014 óta 15 olyan településen nyílt üzletük, ahol azelőtt nem volt jelen az Aldi (ebben volt két, korábban bezárt, majd újranyitott bolt is). Mindezek mellett pedig 13 olyan településen is nyílt az elmúlt 5 évben bolt, ahol korábban már legalább egy üzlettel jelent volt az Aldi.

A statisztikákból látszik, hogy terjeszkedés szempontjából az Aldinál a 2016-os, 2017-es év volt a legerősebb, ebben a két évben ugyanis 22 bolttal tudták növelni hazai boltjaik számát, míg például 2018-ban már csak 9-el, 2019-ben pedig csupán 4-el.

A többiek

A boltszámokra vonatkozó részletes kérdéssorunkkal megkerestünk más piaci szereplőket is, ám ők cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak kérdéseinkre. Időközben azonban a Lidl például hivatalos közleményéből kiderült, hogy míg 2004-ben 12 üzlettel és egy logisztikai központtal indultak, addig mára 3 logisztikai központtal és 182 darab bolttal rendelkeznek országraszerte.

Ez utóbbi 15-szörös bővülést jelentett 15 év leforgása alatt.

A Trade Magazin korábbi adatait alapul véve mindez azt is jelenti, hogy ha 2014-ben például 163 Lidl áruház működött Magyarországon, akkor 5 év leforgása alatt boltjaik száma összesen 19 darabbal bővült.