Gyászosan alakult az üzletek forgalma októberben: ezt vásárolták a legtöbben

Októberben az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,2%-kal nőtt, míg a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 1,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 10,5%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakihoz képest - közölte a KSH. Elemzők szerint a kiskereskedelmi forgalom októberi alakulása csalódás, illetve rossz előjelnek is a várt gazdasági növekedés szempontjából.

2020. októberben a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 2,4, naptárhatástól megtisztítva 1,9%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva 1,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának szezonális és naptárhatástól megtisztított volumene.

2020. októberben az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalmának volumene 1,9%-kal csökkent. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2%-kal bővült. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,4%-kal nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,9%-kal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma összességében 1,2 százalékkal kisebb lett: csökkentek az eladások a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (0,4%), az iparcikk jellegű vegyes- (2,2%), a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk- (7,2%), a textil-, ruházati és lábbeli- (11%), a használtcikk- (15%), valamint a bútor-, műszakicikk-üzletekben (19%).

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 43%-kal bővült, folytatva az évek óta tartó tendenciát. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 10,5%-kal kisebb lett. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 18%-kal csökkentek.

2020. októberben az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 1100 milliárd forint volt. Az országos kiskereskedelmi forgalom 47%-a az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39%-a a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14%-a az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

2020. januártól októberig tartó időszakában 2019 azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene elenyésző mértékben, 0,3%-kal emelkedett.Ÿ Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 0,9%-kal nőtt, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9,8%-kal csökkent az értékesítés volumene.

Az elemzők szerint csalódás az októberi forgalom



Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kommentárjában leszögezte: októberben is messze a piaci konszenzus alatt teljesített a kiskereskedelem, amely sorozatos negatív meglepetéseket produkál, bármennyire is szeretne a piac hinni abban, hogy a helyzet gyorsan javul. A csalódást keltő kiskereskedelmi adat egyben azt is jelenti, hogy meglehetősen gyengén indul a negyedik negyedév. Ráadásul az év hátralévő részében a helyzet további romlása várható. Az ING jelenleg a GDP 2,5 százalékos negyedév/negyedéves visszaesésével számol az év utolsó negyedében.

A járvány második hulláma keltette óvatosság és a kissé romló munkaerőpiac, valamint az egy évvel ezelőtti magas bázis hatására csökkent a kiskereskedelmi forgalom októberben

- állapította meg Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. A forgalom növekedését ugyanakkor támogatja, hogy az őszi hónapokig egyre többen tértek vissza a munkahelyekre, illetve a teljes foglalkoztatásba. Ezzel szemben az egyes szektorokban ismét bevezetett korlátozások újabb elbocsátásokhoz, bércsökkentésekhez vezethetnek. A járványhelyzet előtti szint elérése a jövő év elején várható a kiskereskedelemben - összegezte.

Címlapkép: Getty Images