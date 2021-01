Gombamód szaporodnak az ilyen boltok Magyarországon: egyre többen vásárolnak így

Egyre több csomagolásmentes bolt nyílik itthon, és nem csak a fővárosban, de vidéken is. De vajon megéri saját szütyőben, üvegben, zacsiban vásárolni? Fontos kérdés, és a válasz nem egyszerű: hol igen, hol nem. Az bizonyos, hogy egységárban jobban nem jövünk ki, ám letagadhatatlan, hogy számos előnye van annak, ha hazai, jó minőségű, és akár kis mennyiségű alapanyagot szerzünk be, támogatva ezzel a hazai termelőket és kereskedőket. Ha rövid távon többet is fizetünk a csomagolásmentes boltokban a termékekért, hosszú távon lehet, hogy nyerünk velük.

A szelektív hulladékgyűjtés, a zerowaste, az újrahasznosítás, a környezetbarát megoldások, a karbonsemlegesség, az ökológiai lábnyom fogalmakkal nap mint nap találkozunk és éltünk részéve váltak, ezzel párhuzamosan egyre több csomagolásmentes bolt nyílik.

Mi magyarok alapvetően nyitottak vagyunk a zöld kezdeményezésekre, amennyiben ezek könnyen elérhető és lehetőleg olcsó megoldások, derült ki a Magyarvíz Kft. decemberi reprezentatív kutatásából. Köztudott, hogy vannak olyan egyszerű lépések, melyekkel mi is tehetünk Földünk megóvásért, sőt ezek nagy része már beépült a mindennapjainkba. Első helyen áll a hulladékok szelektálása, ugyanis a válaszadók saját bevallása szerint több mint kétharmaduk (77%) szétválogatva gyűjti hulladékát. Emellett, ha valami elromlik, akkor a magyarok kétharmada szívesebben gondolkodik javításban, mintsem rögtön egy új vásárlásában. Ez persze nemcsak környezet, de pénztárcabarát megoldás is egyben. Dobogós helyen áll még a hazai termékek előnyben részesítése is, mert így kisebb a szállítás okozta környezetszennyezés mértéke (69%). Ezenkívül a lakosság nagy része (61%) igyekszik minimalizálni a műanyag zacskók használatát és inkább a többször használatos textiltáskákat választják.

Jól látszik tehát, hogy már nem csak elszigetelt jelenségről van szó, és egyre több boltlánc is zászlajára tűzi a környezetvédelmet. A DM tavaly decemberben az egyik budaörsi üzletében utántöltő állomást helyezett üzembe, a fenntarthatóság iránt elhivatottságának bizonyítékául. A magyar piacon elsőként fejlesztett csomagolásmentes automatát egy magyar márka, a Sansin tervezte meg és készítette el. A gépből kapható Sansin mosógél, öblítő és mosogatószer környezettudatos, vegán, öko, és bio termék. De a Lush üzleteiben is kaphatunk csomagolásmentes kozmetikai termékeket.

Az újonnan gyártott műanyagok felhasználásának további csökkentése céljából a Nestlé is újragondolja termékei csomagolását, jelenleg a Purina állateledeleket és a Nescafé instant kávét érintő csomagolásmentes rendszer tesztelését végzi. De 2020. októbertől változott a termékek lemérése Auchan áruházakban is, ugyanis minden esetben a vásárló maga döntheti el, hogy a már megszokott lehetőséget választja az egyszerhasználatos műanyagzacskóval, vagy esetleg a sokkal környezettudatosabb alternatívák mellett teszi le a voksát. A mérésnél külön gomb segít minket, ha a fenntarthatóbb megoldást választjuk, de lehetőség lesz a csomagolásmentes mérésre is, amelynél akár a mosható tasakokat is alkalmazhatjuk.

Műanyagmentesen: lehetséges?

Első körben, amikor az lehetséges, érdemes törekedni a csomagolásmentes vásárlásra. ám ennek a beszerzési módnak is megvannak a maga korlátai, mivel élelmiszerbiztonsági okokból egyáltalán nem minden terméket, nyersanyagot tudunk ilyen módon megvásárolni, s nem is mindenhol érhető el ez a lehetőség, bár egyre inkább terjed. Némi gyakorlással és előzetes tervezéssel napi, heti rutinná válhat a saját (többször használatos) kulacs, üveg vagy fém ételhordó, a vászon- vagy textilzsák, a zöldségek, gyümölcsök szállítására gyártott vagy házilag újrahasznosított hálós vagy textilszütyő (ami megunt ruhából, megmaradt függönyből is megvarrható) használata a vásárlás során. Kétségtelen, hogy az ilyen jellegű vásárlás is magában rejt némi higiéniai kockázatot, ám jelentős mennyiségű csomagolóanyagot spórolhatunk meg - olvasható a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Táplálkozási Akadémia című augusztusi közleményében.

A teljes hulladékmentesség megvalósítása kifejezetten nehéz, hiszen vannak olyan termékek, amiket csomagolás nélküli formájában csak körülményesen lehet beszerezni, bár az egyre szaporodó csomagolásmentes üzleteknek köszönhetően ez sem lehetetlen.

De nagy kérdés, hogy egy átlagos háztartást vezetve, két iskolás gyerekkel, napi 8 órás munkaidővel és az utazásokkal mennyire életszerű a konyhai alapanyagokat speciális boltokból beszerezni? Úgy tűnik az: egyre könnyebb a zöld úton járni.

Az Amerikából indult zero waste mozgalom jeles képviselője Bea Johnson, aki családjával 2008 óta éli életét a hulladékmentesség jegyében. A kifejezés magyar megfelelője azonban félrevezető: nem a szeméttermelés kiiktatása a cél, pusztán az észszerű és racionális törekvés a hulladékmennyiség csökkentésére, amiben valódi segítséget nyújtanak a csomagolásmentes boltok - számolt be a HelloVidék . Az itt kapható termékek ráadásul nem más európai, netán ázsiai országból, hanem helyi és környékbeli termelőktől származnak, amiknek minőségükkel ki kell vívniuk maguknak, hogy helyt kaphassanak a felhozatalban. Éppen a környezettudatos és fenntartható vásárlási kultúra kialakítása és terjesztése okán az üzletben nem kapható nejlonszatyor vagy bármi egyéb egyszer használatos, eldobható tároló. Az oda betérő vásárlónak érdemes előre gondoskodnia saját edényekről, amiben az árut magával viheti, de a feledékenyebbek is válogathatnak az ott megvásárolható üvegekből, dobozokból és szatyrokból, amibe a mennyiséget ők maguk mérik ki.

Az utóbbi pár évben Magyarországon is egyre több csomagolásmentes üzlet nyílt, ezek közül a legtöbb Budapesten és környékén található, de Pécsett is kettő ilyen bolt üzemel. Emellett működik csomagolásmentes bolt már Debrecenben, Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden, Győrben, Hajdúböszörményen, Baján és több más városban is.



Sokan azt várják, hogy itt olcsóbban szerezhetik be a termékeket, és nem értik, miért nincs ez így, ha egyszer nincs rajtuk csomagolás? Összehasonlításképpen megnéztük egyes termékek egységárait két hazai áruházláncban, és két csomagolásmentes boltban, az összehasonlítás eredményeit egy grafikonon ábrázoltuk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy más minőséget találunk egy csomagolásmentes boltban, mint egy hipermarketben, ahol jóval nagyobb a választék, és mindenfajta készlet elfér. Ahogy az is jellemző, hogy ezek a hazai kézben lévő üzletek nem tudnak olyan mennyiségű embertömeget kiszolgálni. Kínálatuk érthetően jóval szerényebb, és nem tudnak egyfajta élelmiszerből 20 különböző fajtát tartani, csak a legjobbat.

Ahogy az ábrán is jól látszik, azért nem vészesen drágábbak, ám a legtöbb általunk vizsgált termék valamennyivel biztosan többe kerül. És tudni kell azt is, hogy ha csak nem élünk kifejezetten puritán életmódot, nem fogunk mindent megtalálni egy csomagolásmentes üzletben, ahol legfeljebb 200-250 féle áru fér el, így egészen biztosan meg kell látogatnunk egy "csomágolásos" üzletet is időről időre, ami jobb esetben csak időveszteség, rosszabban viszont, ha személygépjárművel tesszük ezt, extra CO kibocsátást is jelent.

És akkor nem szabad megfeledkezni a csomagolás a fentebb már említett előnyein kívül, egyéb funkcióiről sem, például hogy fel vannak rajta tüntetve az összetevők és a lejárati dátum, és egyéb olyan információ, amelyekre esetleg később, felhasználásuk során szükségünk lehet.

Ugyanakkor kifejezetten fontos kezdeményezésről van szó, és mindenkinek törekedni kell rá, hogy kevesebb szemetet termeljen saját háztartásában, de akinek az ár fontos szempont, az az egységárakon nem fog spórolni, legfeljebb azzal, hogy kilós kiszerelések helyett, ezekben az üzletekben tud kisebb mennyiségeket is vásárolni, csak annyit, amennyire szüksége van, így biztosan kevesebb alapanyag kerül majd a kukába.

Címlapkép: Getty Images