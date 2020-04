Filléres kézfertőtlenítőt, maszkot dobott piacra a magyar étteremlánc: itt az árlista

Hivatalos közösség oldalán jelentette be a Pizza King Express, hogy " 25 magyar varrónővel összedolgozva, akik munkanélküli maradtak, otthoni gyártással (nem import maszkok), a megfelelő fertőtlenítéssel készítenek maszkokat." Ezeket az étteremlánc árulni is fogja, ahogy készfertőtlenítőket és más típusú maszkokat is.

Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a Pizza King Express, hogy "mivel mostanában mindenhol egy biztonságos szájmaszk 1000Ft + szállítási díjba kerül, ezért a Pizza King Vezetősége úgy döntött, hogy jelenleg 25 magyar varrónővel összedolgozva, akik munkanélküli maradtak, otthoni gyártással (nem import maszkok), a megfelelő fertőtlenítéssel készítenek maszkokat." Ezeket ráadásul az étteremlánc ingyen fogja szállítani is. A varrott maszkok mellett a vállalat orvosi maszkokat is árul, ezek viszont már import termékek. Mutatjuk a tétele árlistát:



forrás: PizziaKingExpress Facebook oldala forrás: PizziaKingExpress Facebook oldala

Az árlista szerint tehát a termékek ára a következőképpen alakul:

Orvosi sima maszk, egyszer használható, nem mosható 299Ft/db

Arcmaszk filterrel, fehér, házi készítésű (mosható, többször használatható) 499Ft/db

Színes arcmaszk, házi készítésű (mosható, többször használatható) 399Ft/db

50db maszk orvosi maszk 11990Ft

Címlapkép: Getty Images