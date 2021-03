Ez tényleg olcsó lett: ennyibe kerül az új elektromos Dacia Spring Magyarországon

Akár már 4 millió forintért is megveheti az új elektromos Daciát az, aki még le tudott csapni az állami támogatásra. Bár a Magyarországra szánt készletet pillanatok alatt elkapkodták, a márkaképviseletnél még mindig lehet előrendelést leadni, hátha valaki lemondja, vagy újabb kapacitáshoz jut Magyarország.

Megjelent a Dacia Spring magyarországi árlistája: az új, filléres elektromos autóra már tavaly megindult a Magyarországi előjegyzés. A 100 darabos készletet, amit a gyártó Magyarországra szánt, gyakorlatilag órák alatt elkapkodták - miközben akkor még nem is lehetett tudni, pontosan mennyibe is fog kerülni.

Az árlista egyelőre nincs fent a Dacia magyar honlapján (legalábbis mi nem találtuk meg csütörtök délelőtt), de a villanyautosok.hu megszerezte a dokumentumot: kiderült, hogy a Spring kétféle felszereltségi csomaggal érkezik. Comfort felszereltséggel 6 499 000 forintért vásárolható meg, a Comfort Plus változat 6 899 000 forintba kerül állmi támogatás nélkül. Viszont, ha az előredelők közül valakinek sikerült még elcsípnie az előző villanyautó-támogatási kört, akkor ebből az árból lejön még a 2,5 millió forintos állmi támogatás is.

Így a fapadosabb verziót 3 999 000 forintért lehet elhozni, az extrázottabb Spring pedig 4 399 000 forintba kerül!

A 4 millió forintos változatba is alapáron járnak a LED-es fényszórók, az elektromos tükrök, a klíma, és az összes biztonsági rendszer. Ezen felül van még bnne bluetooth-csatlakozás, és két USB-csatlakozó is. Az olcsóbb modellt lehet majd felismerni, hogy az úgynevezett "blue packkal" érkezik, ami kék dekorelemeket tartalmaz.

A Plus felszereltségbe már alapáron beletesztik a tempomatot, a tolatóradart, a tolatókamerát, illetve a 7 colos érintőképernyős multimédia rendszert (plusz bluetooth-catlakozás, USB-k, okostelefon-tükrözés). A drágábbik verziót a külső szemlélő onnan ismeri majd fel, hogy ez narancssárga dekorlelemekkel kerül majd piacra.

A Dacia az akksira 8 év, vagy 120 ezer kilométer garanciát ad.

Az alapárban nincs benne a metálfényezés, mindkét verziónál 130 ezer forintot kell fizetni, ha valaki nem fehér Springet akar. Az még rosszabbul járt, akinek a "bogyópiros" szín tetszik, abban ugyanis csak 2022-ben tudják leszállítani.

A villanyautósok.hu azt is kiemeli, hogy a CCS Combo csatlakozós, maximum 30 kW teljesítményre képes egyenáramú töltési lehetőség mindkét változathoz 180 ezer forintos felárral rendelhető, azonban 2021-es szállítással csak a Plushoz tudja biztosítani a gyártó, aki fapadost venne, de szeretne villámtöltést, annak 2022-ig várnia kell.

Bár a Magyarországra szánt készlet már elfogyott, de a Dacia honlapján még elérhető az előfoglalás, de mint írják,

a 100 000 Ft-os előleg befizetésével lehetőség nyílik helyet biztosítani abban az esetben, ha további gyártási kapacitás nyílik, vagy korábbi rendelési foglalás visszamondásra kerül.

A szakportál értesülései szerint a 100 előrendelőnek április 15-ig kell megkötnie a szerződést, hogy még az idén megkaphassák az autójukat. Az első ügyfelek várhatóan novemberben vehetik majd át a Springjüket.

0 forinttal belevághatsz!

Új autó vásárlásánál különféle finanszírozási ajánlatok közül választhatunk szóba kerülhet például a lízing is, ám 4 millió forint egy akkora összeg, amely esetében érdemes lehet akár egy autóhitelben is gondolkodni. Ennek előnye, hogy semmilyen önerő nem kell hozzá, egyszerűen meg kell felelnünk a hitelképesség feltételeinek. A Pénzcentrum kalkulátorában most megnéztük, milyen feltételekkel adnak a bankok 4 millió forintot 5 éves futamidőre.

Kiderült, hogy jelenleg a legalacsonyabb törlesztőt a CIB Banknál kell fizetni, havi 80 872 forintot, a THM pedig 8,17%. De a Raiffeisen Bank ajánlata sem sokkal marad el ettől, ott a THM 8,71%, a havi törlesztőrészlet pedig 81 010 forint. Az UniCreditnél 5 éves futamidő mellett 9,08%-os THM-re kaphatjuk meg az összeget, havonta 82 490 forintos törlesztőrészlet mellett. Érdemes még megnézni a Cetelem, az Erste Bank és az MKB Bank ajánlatait is.

Azt is érdemes ilyenkor belekalkulálni, hogy egy elektromos autó fenntartása jóval olcsóbb, mint egy hagyományosé: hogy mást ne mondjunk, nem kell utána gépjárműadót fizetni, ami évente súlyos tízezreket jelent. Emellett "békeidőben" is ingyenesen lehet vele parkolni a fizetős közterületeken, az üzemanyag ára pedig töredéke a benzinnek, gázolajnak. Tehát egy olyan olcsó elektromos autó, mint például a Dacia Spring elég hamar be tudja hozni az árát, az fenntartási költségek miatt pedig a törlesztő egy jelentős részét is megspórolhatod.

