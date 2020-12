Egyre többen cserélik le erre a bankkártyájukat: mennyire biztonságos, megéri?

Bár sok még a feltétel, de már nem is tűnik olyan távolinak, hogy hamarosan igazán elterjedjen hazánkban a mobillal történő fizetés. A koronavírus-járvány kifejezetten nagy lökést adott a digitális fizetéseknek. Az idei évre már több mint 500 ezer bankkártyát digitalizáltak a mobiltelefonokba.

A koronavírus-járvány az életünk szinte minden területére hatással van. Többek között a fizetési szokásaink is nagy változásokon mennek most keresztül. A K&H Bank tapasztalatai szerint a bankkártyás vásárlások kerültek előtérbe. Ügyfeleik szeptember végéig 21 százalékkal nagyobb összegben vásároltak kártyával belföldön, mint tavaly ilyenkor. Az Erste Bank szerint pedig a pandémiás időszak egyik hozadéka, hogy a készpénz helyett egyre többen választják az elektronikus fizetési megoldásokat. Ezen felül az OTP Bank tapasztalatai is azt mutatják, hogy a vírushelyzet felgyorsította a kártyás, sőt a mobilfizetés elterjedését is.

A Mastercard szerint az érintésmentes fizetéseké a terep, hiszen tavaszi, globális felmérésük alapján a tisztaság és a biztonság jegyében a vásárlók 79 százaléka választja az érintésmentes fizetést a kasszáknál. A Visa kártyákkal pedig félmilliárddal több kontaktmentes tranzakciót bonyolítottak le mióta a COVID-19 világjárvány miatt megemelkedtek az érintésmentes fizetési limitek Európában.

A digitális fizetéseké a jövő?

A piaci szereplők egyre több okoseszközt ruháznak fel fizetési funkcióval. Itthon többen fizethetnek már például okosórával, míg máshol az is előfordul, hogy valaki chipet ültet a bőre alá fizetés céljából.

Az IDC globális piackutató cég felmérése szerint a viselhető eszközök forgalma 2018 és 2019 között 154,4 százalékkal nőtt éves szinten. Bár ennek 80 százaléka Nyugat-Európából érkezik, de a növekedés nálunk is magas: a kelet-európai régióban 215 százalékkal több ilyen eszközt rendeltek, mint egy évvel korábban. Ezt a növekedést felismerve pedig egyre több eszköz kaphat fizetési funkciót. Ami azonban mostanában igazán elterjedhet hazánkban az legkézenfekvőbben talán a mobilfizetés.

A járványhelyzet komoly lökést adott a digitális fizetéseknek, hiszen a gyors, kényelmes és biztonságos megoldásokat keresték a vásárlók

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a Mastercard.

A fizetési szokásokban történő elmozdulás már a globális járvány előtt látható volt, de kétség nem férhet hozzá, hogy ez a trend felgyorsult, amióta az életünk drámaian átalakult az év elejétől kezdve

- tudtuk meg a Visa-tól.

A Visa hat európai országban végzett kutatása szerint átlagosan a fogyasztók 34 százaléka használ mobiltárcát. De Norvégiában például ez a szám már eléri a 84 százalékot is.

Egyre többet fizetünk a mobilunkkal

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2020-ra már több mint 500 ezer bankkártyát digitalizáltak a mobiltelefonokba. A Mastercard szerint pedig a mobiltárcás tranzakciók közel a háromszorosára nőttek 2019 és 2020 szeptembere között. A kártyatársaság szerint folytatódik az a trend, miszerint az életünk egyre nagyobb része kerül át a digitális térbe.

Januártól kötelező az elektronikus fizetés



Hamarosan még biztosabb választás lehet a mobilfizetés is, hiszen 2021 januárjától Hamarosan még biztosabb választás lehet a mobilfizetés is, hiszen 2021 januárjától az online kasszával rendelkező kereskedőnek lehetővé kell tenniük az elektronikus fizetést . Bár a kezdetekben lehetnek még nehézségek, de hosszú távon így már szinte tényleg nem is kell majd, hogy nálunk legyen a pénztárcánk. Hiszen, ahol lehet érintésmentes bankkártyával fizetni, ott használni tudjuk a telefonunkat is.

A gyakorlatban a mobilfizetést pedig úgy képzelhetjük el, hogy csak előkapjuk a zsebünkből a telefonunkat és fizetésnél azt tartjuk a POS terminálhoz a bankkártyánk helyett. Attól függően, hogy milyen alkalmazást használunk PIN-kódot, tárcajelszót, vagy egyéb biometrikus azonosítást pl. ujjlenyomatot vagy arcfelismerést kér a telefon a fizetéshez.

Az én mobilommal is működik?



A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre többek számára válik lehetővé a mobillal történő fizetés, de azért még sok feltétlenek kell teljesülnie. Nem mindegy, hogy milyen

típusú a telefonunk,

az sem, hol bankolunk,

és még a kártyakibocsátónk is számíthat.

Amennyiben a telefonunk alkalmas rá és iOs operációs rendszerrel rendelkezünk, akkor az ApplePay-el fizethetünk, ami már 7 hazai szolgáltatónál is elérhető. Az iPhone-nok esetében egyből regisztrálni tudjuk a kártyánkat, ha az alábbi bankok valamelyikéhez tartozunk: OTP Bank, Erste Bank, Gránit Bank, K&H Bank, Raiffeisen Bank, CIB Bank, MKB Bank.

Az Androidos telefonoknál pedig szintén 7 magyar bank kínál mobiltárcás megoldást, ha legalább 4.4-es verziószámú és NFC képes telefonnal rendelkezünk. Az alábbi banki mobiltárcák közül választhatunk: Simple by OTP, Erste MobilePay, GránitPay, K&H mobilbank, RaiPay, MKB PAY, Budapest Bank Mobil App. De most debütált egyébként a GooglePay is, ami egyelőre három Fintech szolgáltatónál érhető el olyan, mint például a Revolut.

Ha a korábbi feltételek teljesülnek, akkor is jöhet még akadály a mobilfizetésben. Keresésünk alatt ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a banki mobiltárcák többsége itthon egyelőre Mastercard kártyával működik. Viszont vannak közvetett megoldások is, hogy a Visa kártyánkat is használni tudjuk.

Ha azonban minden összeáll, akkor csak le kell töltenünk a megfelelő applikációt és ebbe regisztrálnunk a kártyánkat pár lépésében és már mehetünk is fizetni a mobilunkkal. Persze maga a telepítés mobiltárcánként változó.

Meddig tart a kártyaregisztráció?

Mi az OTP Simple alkalmazását teszteltük le, ahol egyelőre csak a Mastercard kártya működik. Ha a bankunk épp nem ilyen típusú kártyát küldött nekünk, akkor kérhetünk cserét vagy létrehozhatunk akár Simple kártyát is (ezt egyébként más bank ügyfelei is használhatják) amelynek ugyan van egy limit összege, de használható mobilfizetésre.

A próbánk alatt könnyen megtaláltuk, hol kell a bankkártyánkat regisztrálni, amelyhez szükség volt az alkalmazás jelszavára is. Ezután érkezett a bankkártyánkra egy "100 forintos" teszt levonás, hogy kiderüljön működik-e a kártyánk, de természetesen ez vissza is lett térítve.

Majd jött még egy kódbeírás és bekapcsoltuk a telefonunkon az NFC fizetési funkciót is. Ezek után nem volt egyértelmű sikeres volt-e a regisztrációnk, de a menüt legördítve gyorsan megtaláltuk a bankkártyáink menüpont alatt a regisztrált kártyát. Picit még kellett várni az aktiválásra majd működött is a mobilfizetés. Összességében a kódbeírás kibogarászásával és a jelszó megkeresésével is azért gyorsan körülbelül 10 perc alatt sikerrel jártunk.

Na jó, de ez tényleg biztonságos?

A mobiltárcák biztonságát egyrészt a tárcajelszó vagy a biometrikus azonosítás védi, ez fontos, hogy legyen mindig beállítva. Így biztosítva van, hogy a mobiltelefon ne legyen használható a mi engedélyünk nélkül. Ezen felül a kártyatársaságok is nyújtanak plusz védelmet. Ilyen a Visa token technológiája vagy a Mastercard kártyák esetén az MDES technológia. Ami azt jelenti, hogy a bankkártyánk adatait egy úgynevezett tokenre cserélik, és ezek vesznek részt a tranzakciós folyamatokban.

Ha ellopják telefonom, bukom a bankkártyám is?

Abban az esetben, ha elveszítjük vagy ellopják a telefonunkat, amibe korábban digitalizáltuk a bankkártyánkat, akkor erről a bankunkat kell értesítenünk. A bank pedig azonnal deaktivizálja a tokent, így magát a kártyánkat nem kell majd blokkolni.

Online vásárlásnál is jól jöhet

A bankkártyánk mobilba történő regisztrációja mellett szólhat, hogy az internetes applikációkban a vásárlások során is lehet vele fizetni, így megkímél minket attól, hogy előkeressük a bankkártyánkat és bepötyögjük az adatokat.

