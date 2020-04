Családja törhet az Ötöslottó nyertesének életére: könnyen elúszhat 6,4 milliárd forint

Miután sikeresen átvette nyereményét az Ötöslottó új magyar rekordnyertese, nyilván szeretné olyan helyre tenni a pénzét, ami némi hozamot is fizet. Kiszámoltuk, hogyan kereshet havi több mint 45 millió forintot a legfrissebb magyar lottómilliárdos. A több mint 6,4 milliárdos giganyeremény hamar köddé válhat, ha az illető nem figyel - érdemes felkészülni a legváratlanabb esetekre is.

Egy halandó ember számára a lottóötös vélhetően örökre csak álom marad, és legtöbbünk azt sem tudná, hogy mit kezdjen ennyi pénzzel - ilyen helyzetben lehet most az újdonsült magyar milliárdos ia, aki most jelentkezett a rekordnyereményért, a 6,431 milliárd forintért. A rekordnyereményt bezsebelő magyar játékos nyilatkozott a nagynyertes kérdőíven, mire költi a pénzt: elmondása szerint tárgyi dolgokra, így autóra és lakásra biztosan jut majd a jackpotból, de befektetni is fog, amelyhez pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi. Emellett úgy nyilatkozott, hogy szűkebb családja is részesül majd az összegből.

Vigáyznia kell azonban, mert amilyen könnyen jön, olyan könnyen is mehet: ez a pénzösszeg nem lenne elég ahhoz, hogy Magyarország legnagyobb tőzsdei vállalatában érdemi döntéshozatalra jogosító részvényhányadot szerezzünk, de roppant könnyen elolvadhat a pénz, ha például luxusautó-flottát kezdünk építeni, vagy vásárolunk 3-4 budai villát. Persze okosan is fel lehet használni a 6,4 milliárdot - és érdemes is. Ha nem elég nekünk ez a pénz, számos befektetési lehetőség van, amivel növelhetjük ezt az összeget.

Megéri ingatlanba fektetnie az Ötöslottó nyertesének?



A befektetési célú ingatlanok nagyot mentek az elmúlt években a piac felívelésének köszönhetően. Bár még a járvány előtt elkezdett lassulni a lakásárak növekedése, ez nem azt jelenti, hogy az ingatlan rossz befektetés lenne. Hogyha még időben lép a lottómilliárdos, még mindig el tud érni 6 százalék körüli éves hozamokat. Természetesen azt senki sem fogja tudni megjósolni, hogy alakulnak majd az ingatlanárak, bérleti díjak - megakasztja-e például a járványhelyzet a csok és babaváró által beindított piacokat, vagy az irodaházak kiadásából mennyit lehet majd profitálni annak tükrében, hogy a cégek mikor tudnak talpra állni.

Az ingatlan mindig hosszú távú befektetésnek számított, ez most is így van. Jelen helyzetben, illetve általában is, ha nem értünk az ingatlanbefektetéshez, és ennyi pénzt szeretnénk belefektetni, akkor jobb, ha előbb szakértőt kérdezünk. Tisztában kell lennünk azokkal a kedvező tényezőkkel egy ingatlan esetében, amely garantálja a befektetés sikerességét: ilyen a fejlődő környék, elérhető munkahelyek száma, várható beruházások, stb. Az is lehet, hogy a szakértő szerint érdemes kivárni, amíg a járvány lecseng, és már látni lehet, mi történik az inatlanpiacon.

A 6,4 milliárd kamataiból is megélne a nyertes



A Magyar Állampapír Plusz kiemelt népszerűségnek örvend: az öt év alatt elérhető, fixen 4,95 százalékos éves átlagos hozam a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben kimagaslónak számít, magas likviditása és biztonsága sokakat ösztönöz arra, hogy bevásároljanak belőle. Az öt év alatt realizálható 8 milliárd 188 millió forint nem a legmagasabb elérhető hozam, de talán ez jelentheti a legjobb megoldást, ha a leendő lottónyertes nyugodtan akar aludni, biztos hozam tudatában. Főleg úgy, hogy amennyiben nem csődöl be a magyar állam (erre azért az elmúlt 100 évben nem volt példa), akkor ez az évi 5 százalék évi 5 százalék marad.

Életére, vagyonára törhetnek a lottómilliárdosnak



Okulva az elszegényedett milliárdosok példáiból érdemes arra is gondolni, mielőtt nagy lendülettel belevetnénk magunkat a befektetésbe, hogy családunk, házastársunk mennyire megbízható. Bár magyarországi esetről nem tudunk, Amerikában megtörtént, hogy a milliárdosból egy válás következtében lett egy tollvonással feleolyan vagyonos ember, illetve az is, hogy a lottónyertest saját családja akarta megölni, a nagy örökség reményében. Tehát amikor a nyertes lottószelvényünkkel felvesszük a nyereményt, erősen meg kell gondolni, mennyire bízhatunk meg családunkban, és házastársunkban.

Érdemes lehet azonnal végrendelkezni, illetve házassági szerződést kötni, ha attól tartunk, hogy valaki így vagy úgy a vagyonunkra törhet szeretteink közül.

Természetesen nem csak a családja és párja lehet az, aki miatt a milliárdos elvesztheti vagyonát. Ha az ismerősök, barátok tudják, hogy pénzhez jutott, valószínűleg meg fogják környékezni. Ami még nagyobb gond: a csalók is felbukkanhatnak. A legkönnyebb olyanoktól vagyonokat kicsalni, akik hirtelen jutottak az összeghez, és nem tanulták meg kezelni a sok pénzt. Az ingatlanoknál maradva: egy ügyes ingatlanos csaló, egy dörzsölt ügyvéd, stb. csapdát állíthat a mit sem sejtő szerencsés nyertesnek.

Ezért csakis úgy érdemes belevágni a milliárdjaink ingatlanba fektetésének, ha meg tudjuk védeni magunkat a csalóktól, illetve ismerősöktől, hozzátartozóktól. Különben hamar arra ébredhetünk, hogy már semmi sincs az álomnyereményből.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images