Brutál akciók a magyar boltokban: itt foghatsz sokat a nagybevásárláson

Bár az élet már beindult, még mindig érdemes óvatosnak lenni, hiszen a veszély még nem múlt el. Ha bevásárolni mész, akkor is ügyelj az olyan alapvető szabályokra, mint a maszkviselés vagy a távolság betartása. Emellett érdemes előre összeírni, hogy mit kellene venni, hogy már célirányosan tudj menni a boltba, ne pedig keringj céltalanul, mint magányos meteor a Nap körül. A Pénzcentrum Akcióügyi Akciócsoportja most átböngészte az újságokat, hogy képben legyél a legfrissebb akciókkal.

Szép lassan beindul az élet az országban, de nem árt óvatosnak lenni, hiszen a vírusveszély azért még nem múlt el. Az operatív törzs és a kormányzat is hangsúlyozza, hogy az enyhítések után is be kell tartani az alapvető szabályokat, hogy ne szabaduljon el ismét a koronavírus. Bevásárolni lehet, és kell is, de a kiszállításra még mindig nem egyszerű időpontot foglalni, úgyhogy sokaknak csak a személyes boltlátogatás maradt.

Mivel jobb, ha nem töltesz a kelleténél több időt az üzletekben, érdemes előre kitalálni hogy mit is akarsz venni, azt hol kell keresni. A bevásárlólista hatékony elkészítéséhez a Pénzcentrum Akcióügyi Akciócsoportja nyújt egy kis segítséget: olvasóink védelme érdekében átnyálaztuk az üzletek kiadványait a legjobb leárazások után kutatva, hogy tudd, mit hol érdemes megvenni.

Ne feledd, maszkot mindenhol kötelező hordani, és a pénztáraknál sem véletlenül vannak felfestve a jelzések, tartsd meg a távolságot!

Akkor vágjunk is bele!

Az Aldiban akciós az előre panírozott rántottsajt, csak 669 forintba kerül 300 vagy 350 grammnyi fagyasztott fonomság. Van mirelit fasírtgolyó is, fél kiló 449 forintért kapható, ugyanennyi csirkemellfiléért pedig 799 forintot kérnek. A pulyka darálthúsnak is jócskán csökkentették az árát, fél kiló most csak 429 forint. De van 450 grammos fagyasztott paraj is, 199 forintért. Reggelihez kiváló lehet a melegszendvicskrém, háromféle is le van akciózva, 290 gramm most csak 229 forint az Aldiban - ha csak valami felvágott kéne, az is van: 199 forintért lehet most venni 100 gramm fűszeressonkát, a Pilisi szalámoból pedig 300 grammnyi 549 forintba kerül. Ha rántani akarsz valamit, és csak a panírmorzsa hiányzik már, akkor jó hírünk van: most 99 forintért vehetsz fél kilónyit. Itt a jó idő, a fagyidömping is beindult: jövő szerdáig a boltláncál rengeteg féle-fajta hűsítőt lehet komoly kedvezményekkel megvenni!

Pozitív lett leárazásokra a Tesco újságja is, rögtön a címoldalon hirdetik, hogy 229 forintba kerül egy liter almalé. A boltláncnál most grillmánia van: rengeteg hús és egyéb hozzávaló árát vitték le. Például egy kiló csirkefelsőcomb most csak 439 forintba kerül, egy kiló tarja pedig 1249-be kerül, tarjából ugyanennyi 1349 forint, egy csomag gulyásba való sertéshús pedig 849 forint. Van grillkolbász is, egy 400 grammos csomag 1099 forintba kerül. A mosószerek ára is a padlót fogdossa, a különféle márkák géljei, kapszulái 30-40 százalék közötti árengedménnyel kaphatóak. Az ablaktisztítóból pedig ha kettőt veszel, akkor csak 499 forintba kerül darabja.

A Lidl sem aprózza el: egy kiló egész csirkemell 999 forintba kerül, a combból 850 gramm pedig csak 459. Egy kiló sertés darálthúsért 1099 forintot kérnek, az ínyencek pedig imádni fogják a pácolt, szeletelt kacsamellet - fél kiló csak 1399 forintba kerül. Különféle felvágottakból is van jópár akciós ajánlat, 22-30 százalékkal csökkentették az árukat. A grillsajt szerelmesei pedig örülhetnek, mert 240 grammnyi finomság most 669 foritn a Lidl-ben. Emellett most az XXL-es kiszerlésű termékek vannak leértékelve, például a panírozott tonhalfiléből 960 gramm 1599 forintba kerül, 8 darab tölcséres fagyiért pedig csak 849-et kell fizetni. Négy darab 300 grammos fagyasztott pizza 1047 forint, 1,3 kiló grillkolbász pedig 2199 forintba kerül a Lidl-ben. Kapható még bazinagy (egy kilós) szeletelt sajtcsomag is, 1799-ért tudsz most ennyi edámit vagy goudát vásárolni. Emellett különféle grillezős, bográcsozós kellékek is vannak, meg persze az ezekbe való alapanyagok is. Például egy kiló hagyma csak 199 forint, egy kilónyi sertés gulyáshús pedig 1599-be kerül.

Az Auchan is kitett magáért: egy kiló egész trappista sajt most 1498 forintért kapható. Friss pulyka darált alsócombból fél kiló 429 forintba kerül, egy kiló sertés darálthús pedig 1269-be. Ugyanennyi oldalasra 1539 forintos címkét nyomnak a húspultnál, a csirkemellből egy kiló pedig 999 forintért kapható. A fagyasztott coccok között is van jópár akciós termék: egy kiló csirke steak például most 998 forintért kapható, van rántott sajt is, abból fél kiló kerül 898-ba. Van tonhalfilé is, amiből 800 grammnyi 1099 forintba kerül. Többféle szalonnakészítmény árát is levitték: fél kiló kockázott bacon például 999 forint, 10 deka császárszalonna pedig csak 199 forintba kerül az Auchanban. A Pölöskei szörpökre is 30 százalék kedvezményt adnak. Emellett a 48 darabos WC-papír is jó ajánlat 1799 forintért. A samponok, tusfürdők és más piperecikkek között is érdemes szétnézni, mert 14-22 százalék közötti leárazások vannak.

A Sparban is robbant az akcióbomba: akinek kapszulás kávéfőzője van, rohanjon, mert a Dolce Gusto kapszulákból egy doboz csak 1040 forintba kerül, ha 4-et vesz valaki! Itt is grilldömpinget tartanak, ennek megfelelően a sonkás-sajtos grillkolbászból 10 deka csak 149 forintba kerül de többféle közül lehet válogatni, azok is akciósak. Van pácolt tarja is, egy kiló 1990 forintba kerül, ugyanennyi pácolt oldalasért pedig 2090 forintot kell fizetni. A Kotányi grillfűszereket is leakciózták, 229 forintba kerül egy csomag, és vannak különféle grillsajtok is akcióban. A darált pulykacombhúzból fél kiló 419 forintért kapható, az egész csirke kilója pedig 949 forintba kerül. A reggelire való felvágottak között is érdemes körbenézni, lehet lelni pár jó ajánlatot. A gyümölcslé is akciós, ha kettőt veszel a Sióból, akkor csak 289 darabja. Érdemes a mosószereknél is körbenézni, ugyanis 35 százalékot vettek le bizonyos Ariel termékek árábül, és öblítőből is van, ami olcsóbb, ha kettőt veszel egyszerre.

Címlapkép: Getty Images