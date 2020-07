Az NKM új díjcsomagokat vezetett be az elektromosautó-töltőállomásoknál (X)

A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően 2020. július eleje óta immár öt új díjcsomag biztosítja az elektromos autók minél kedvezőbb árú töltését.

Az NKM Mobilitás Kft. 2017-ben indította el e-mobilitás üzletágát, majd 2018 eleje óta folyamatosan telepíti közcélú elektromos töltőállomásait. A közelmúltban több önkormányzattal és számos piaci partnerrel kötött megállapodás értelmében például a Decathlon, Auchan és Spar áruházak parkolóiban, illetve Shell töltőállomásokon telepített töltőkkel bővítette hálózatát, így már 187 gyorstöltő, valamint 59 villámtöltő áll az ügyfelek rendelkezésére.

Az e-Mobi Nonprofit Kft. 2019 év végén történt felvásárlásának eredményeként a Mobiliti szolgáltatási körébe tartozó töltőhelyek száma mára 553-ra nőtt, így a cég jelenleg Magyarország legnagyobb e-töltő-infrastruktúráját mondhatja magáénak. A még folyamatban lévő tranzakciók befejezésével pedig már az országban telepített töltők csaknem 50 százaléka tartozik a Mobiliti hálózatához.

Az NKM Mobilitás Kft. 2019 márciusában vezette be villámtöltő berendezésein a tesztfizetést, majd 2019 novemberében ezt kiterjesztette az egész töltőhálózatára. 2020. május 1-től az e-Mobi Nonprofit Kft. által üzemeltetett valamennyi töltőberendezésen is átvette az elektromobilitási szolgáltatások nyújtását, és ezzel párhuzamosan az érintett töltőberendezésekre is kiterjesztette a Mobiliti országos hálózatában is alkalmazott töltési díjakat.

Két hónapos sikeres tesztidőszak lezárását követően 2020. július 6-tól az NKM Mobilitás Kft. bevezette azokat a díjcsomagokat, amelyek a Mobiliti hálózatához csatlakozott jelenleg közel 20 000 ügyfél részére az egyedi töltési szokásokra szabott mértékű kedvezményt biztosítanak. Azok számára például, akik otthon nem tudják tölteni az autójukat, kedvező éjszakai töltési díjcsomag áll rendelkezésre. Az aktuális díjcsomagok és töltési árak a frissített Mobiliti alkalmazáson, valamint a mobiliti.hu/dijcsomagok oldalon érhetők el.



A díjcsomagok 30 napig érvényes kedvezményes tarifákat tartalmaznak, és a hónap bármelyik napján indíthatók a Mobiliti applikációban a havidíj befizetésével. A kiválasztott díjcsomag előfizetése a törlésig automatikusan megújul.



További kérdés vagy észrevétel esetén megkeresését a help@mobiliti.hu e-mail címre várjuk

A Mobiliti - Magyarországon elsőként - az MVM által biztosított, zöldáramú töltést is kínál a teljes töltőhálózatán. Közvetlenül a felhasználók számára is elérhető a tanúsítvánnyal is rendelkező, 100%-ban megújuló energiaforrásból származó villamos energia töltése a Mobiliti 30 és Mobiliti Plusz díjcsomagokkal.

További újdonság, hogy a Mobiliti a több elektromos járművel rendelkező vállalkozások és intézmények számára lehetőséget nyújt flottájuk utólagos díjfizetéssel történő töltéséhez. Igény esetén az elektromos flották számára is elérhető a zöldáramú töltés.

Bővebb információ a www.mobiliti.hu oldalon található.

