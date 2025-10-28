99 forintra akciózta a francia ételkülönlegességet a Lidl: tömegek rohanhatják meg a diszkontokat

Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze: az egyik 99 forintért, míg a másik 129 forintért adja, na de ki nyerte a friss croissaint-csatát?

A két népszerű áruházlánc 44. heti (10.30 - 11.02.) akciós újságjait fellapozva ugyanazzal a francia ételkülönlegességgel találkozhatunk: az Aldiban egy 70 grammos vajas croissant ára 41 százalékkal, vagyis 219 forintról 124 forintra lett leakciózva, míg a Lidlben bár csupán 37 százalékos kedvezményt osztanak ki, egy 57 grammos croissant-t 159 forint helyett 99 forintért kapunk meg.

Bár méretben ezek a péksütemények eltérnek, beszédes, hogy míg az Aldi a termék kilóját 1843 forint körül adja, addig a Lidlben ez az ár 1737 forint, az akció versenyt tehát ezúttal a Lidl nyerte.

Forrás: Aldi akciós újság

Forrás: Lidl akciós újság

Míg itt pár száz forint, egy pékségben akár 1000-2000 forintot is elkérnek

Míg a diszkontokban pár száz forintért megkapjuk a francia finomságot, addig egy pékségben egy croissant 1000-2000 forintos is lehet. De vajon mi kerül ennyibe egy péksüteményen?

A válasz összetett, hiszen nemcsak az alapanyagok minőségét kell figyelembe venni (például egyes vajmárkák ára akár 2600-5200 forint között mozoghat kilónként), hanem a kézműves technikák és a professzionális munkaerő nehézkes megtalálása is kritikus tényező.

Szintén fontos megemlíteni, hogy Magyarországon korlátozott a kereslet a minőségi péktermékek iránt, így sok üzlet a turistákra céloz a magasabb árakkal. Ezzel szemben az áruházláncok jóval nagyobb forgalmat bonyolítanak le, így kisebb árrést hagyhatnak a termékeken, és nincs szükségük arra, hogy olyan többletköltségeket tegyenek az árra, mint a például bérleti díjakat és a kiszolgálási költségek.