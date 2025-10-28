2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
mini félholdas croissant
Vásárlás

99 forintra akciózta a francia ételkülönlegességet a Lidl: tömegek rohanhatják meg a diszkontokat

Pénzcentrum
2025. október 28. 06:46

Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze: az egyik 99 forintért, míg a másik 129 forintért adja, na de ki nyerte a friss croissaint-csatát?

A két népszerű áruházlánc 44. heti (10.30 - 11.02.) akciós újságjait fellapozva ugyanazzal a francia ételkülönlegességgel találkozhatunk: az Aldiban egy 70 grammos vajas croissant ára 41 százalékkal, vagyis 219 forintról 124 forintra lett leakciózva, míg a Lidlben bár csupán 37 százalékos kedvezményt osztanak ki, egy 57 grammos croissant-t 159 forint helyett 99 forintért kapunk meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár méretben ezek a péksütemények eltérnek, beszédes, hogy míg az Aldi a termék kilóját 1843 forint körül adja, addig a Lidlben ez az ár 1737 forint, az akció versenyt tehát ezúttal a Lidl nyerte.

Forrás: Aldi akciós újságForrás: Aldi akciós újság
Forrás: Lidl akciós újságForrás: Lidl akciós újság

Míg itt pár száz forint, egy pékségben akár 1000-2000 forintot is elkérnek

Míg a diszkontokban pár száz forintért megkapjuk a francia finomságot, addig egy pékségben egy croissant 1000-2000 forintos is lehet. De vajon mi kerül ennyibe egy péksüteményen?

Kapcsolódó cikkeink:

A válasz összetett, hiszen nemcsak az alapanyagok minőségét kell figyelembe venni (például egyes vajmárkák ára akár 2600-5200 forint között mozoghat kilónként), hanem a kézműves technikák és a professzionális munkaerő nehézkes megtalálása is kritikus tényező.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szintén fontos megemlíteni, hogy Magyarországon korlátozott a kereslet a minőségi péktermékek iránt, így sok üzlet a turistákra céloz a magasabb árakkal. Ezzel szemben az áruházláncok jóval nagyobb forgalmat bonyolítanak le, így kisebb árrést hagyhatnak a termékeken, és nincs szükségük arra, hogy olyan többletköltségeket tegyenek az árra, mint a például bérleti díjakat és a kiszolgálási költségek.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #aldi #lidl #diszkont #árak #kedvezmény #pékség #áruházlánc #akciós újság #péksütemény #francia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:32
07:03
06:46
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
4 hete
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 06:30
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 05:29
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Agrárszektor  |  2025. október 28. 06:03
Már a gyümölcsfákat sem lehet úgy metszeni mint régen: jön az új módszer