A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek.
99 forintra akciózta a francia ételkülönlegességet a Lidl: tömegek rohanhatják meg a diszkontokat
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze: az egyik 99 forintért, míg a másik 129 forintért adja, na de ki nyerte a friss croissaint-csatát?
A két népszerű áruházlánc 44. heti (10.30 - 11.02.) akciós újságjait fellapozva ugyanazzal a francia ételkülönlegességgel találkozhatunk: az Aldiban egy 70 grammos vajas croissant ára 41 százalékkal, vagyis 219 forintról 124 forintra lett leakciózva, míg a Lidlben bár csupán 37 százalékos kedvezményt osztanak ki, egy 57 grammos croissant-t 159 forint helyett 99 forintért kapunk meg.
Bár méretben ezek a péksütemények eltérnek, beszédes, hogy míg az Aldi a termék kilóját 1843 forint körül adja, addig a Lidlben ez az ár 1737 forint, az akció versenyt tehát ezúttal a Lidl nyerte.
Míg itt pár száz forint, egy pékségben akár 1000-2000 forintot is elkérnek
Míg a diszkontokban pár száz forintért megkapjuk a francia finomságot, addig egy pékségben egy croissant 1000-2000 forintos is lehet. De vajon mi kerül ennyibe egy péksüteményen?
A válasz összetett, hiszen nemcsak az alapanyagok minőségét kell figyelembe venni (például egyes vajmárkák ára akár 2600-5200 forint között mozoghat kilónként), hanem a kézműves technikák és a professzionális munkaerő nehézkes megtalálása is kritikus tényező.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Szintén fontos megemlíteni, hogy Magyarországon korlátozott a kereslet a minőségi péktermékek iránt, így sok üzlet a turistákra céloz a magasabb árakkal. Ezzel szemben az áruházláncok jóval nagyobb forgalmat bonyolítanak le, így kisebb árrést hagyhatnak a termékeken, és nincs szükségük arra, hogy olyan többletköltségeket tegyenek az árra, mint a például bérleti díjakat és a kiszolgálási költségek.
Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Szeptember közepe óta ismét kapható az IKEA Vintersaga adventi kalendáriuma, ami Magyarországon normál áron 4 990 forintba, Family kártyával pedig 4 290 forintba kerül.
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Újra kitört a fakonyha-láz a magyar boltokban. Ezúttal a Penny dobja piacra elsőként a saját változatát.
Lámpákat vizsgált a fogyasztóvédelem: az összes megbukott a teszteken, ezeket semmiképp se vedd meg!
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
2025 novemberétől immár 3,2 millió magyar fogyasztó tud termékeket házhozszállítással rendelni az ország 107 településén.
A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.
Brutálisan sokan keresik a Nobel-díjas Krasznahorkai László műveit: jól járhat, akinél lapul egy ilyen könyv?
Az író nevével kapcsolatos keresések száma már a díj kihirdetése előtti két hétben két és felszeresére, a Nobel-díj odaítélését követően pedig százszorosára nőtt.
Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Spar, Auchan: óriási tökháborúba kezdtek a magyar boltok - mutatjuk, hol a legolcsóbb a faragható Halloween tök
A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.