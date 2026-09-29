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Sport

Súlyos tízmilliókért válik meg legféltettebb kincseitől a sportlegenda: drámai oka van a kényszereladásnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 17:22

Lawrence Dallaglio, az angol rögbiválogatott egykori csapatkapitánya csődeljárás miatt kénytelen elárverezni a 2003-as rögbi-világbajnokságon szerzett aranyérmét, valamint pályafutásának számos más értékes relikviáját - tudósított a BBC Sport.

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Az 54 éves egykori sportoló több trófeát, érmet és sapkát is árverésre bocsát. A világbajnoki aranyérem becsült értéke 50 000 és 80 000 font között mozog, míg a teljes gyűjtemény összértékét 180 000 fontra becsülik. Az aukciót október 13-án tartják a northamptonshire-i Budd's aukciósházban.

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Dallaglio a 2003-ban Ausztrália ellen drámai küzdelemben világbajnoki címet szerző angol válogatott egyik kulcsembere volt. Klubszinten 326 mérkőzésen lépett pályára a Wasps színeiben. Az eladásra kínált tételek között szerepel egy Brit és Ír Oroszlánok-sapka, az 1993-as hetesrögbi-világbajnoki aranyérme, valamint a 2003-as Hat Nemzet Bajnokságán nyert győztes érme is.

A The High Performance podcastban a hónap elején beszélt arról, hogy a válása vezetett az anyagi csődhöz. "Anyagi gondjaim voltak, sok mindent jobban is csinálhattam volna" – mondta Dallaglio, aki hozzátette, hogy a válás és a csődeljárás után terápiás segítséget is igénybe vett, miután elhatalmasodott rajta az önsajnálat.
Címlapkép: Getty Images
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