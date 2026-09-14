Hatalmas botrány robbant ki Sydney Sweeney szexi reklámja miatt: dühös olimpikonok üzentek a színésznőnek

Az amerikai színésznő sejtelmes fotókon pózol több sporteszközzel, sokak szerint azonban csak szexualizálta a sportot - írja a The Guardian.

Széles körű felháborodást váltott ki egy amerikai sportfogadási cég reklámja, amelyben Sydney Sweeney színésznő hiányos öltözetben mutatja be a különböző sportágak mozdulatait. Az olimpiai sportolók tömegesen ítélték el a kampányt, és a női sport valódi értékeinek felmutatásával válaszoltak a kezdeményezésre. A Novig nevű sportfogadási cég kampányában Sweeney több sportágat is imitál, szexualizált formában megjelenítve azokat.

A négyszeres olimpiai bajnok ausztrál úszó, Ariarne Titmus az Instagramon reagált a jelenségre. Elmondta, alig tudja szavakba önteni, mennyire feldühíti a videó, ami nemcsak a sportnak az életüket szentelő nőknek arculcsapás, hanem mindenkinek, aki a női sportot a valódi értékeiért, a csapatmunkáért, a barátságért, a kitartásért, a kiválóságért és az összetartozásért szereti. Titmus hozzátette, abban a hitben élt, hogy az efféle marketingfogások ideje már lejárt.

Sydney Sweeney pikáns fotósorozatát itt nézheted meg:

A sportolók reakciója nem szorítkozott pusztán a bírálatra, sokan megragadták az alkalmat a női sport igazi arcának bemutatására. Az amerikai tornász, Gracie Kramer indította el azt a trendet, amelyben a sportolók a saját edzéseikről, versenyeikről és sikereikről posztoltak videókat azzal a szöveggel: "Így néz ki egy nő a sportban." Az ausztrál olimpiai úszó, Lani Pallister az edzéseiről, versenyeiről és érmeiről osztott meg felvételeket, a sprinter Bree Rizzo pedig pályafutásának legjobb pillanataiból készített összevágást. Az Ausztrál Sportintézet is csatlakozott az akcióhoz, videójukban az íjászat, a torna, az ökölvívás és a softball mellett a női sporttudomány kulisszáit is megmutatták.

A vízilabdázó Tilly Kearns és Skye Nicolson világbajnok ökölvívó is élesen bírálta a reklámot. Nicolson hangsúlyozta, hogy a felháborodás nem a nők megjelenésének szól, hanem annak, hogy a kampány gúnyt űz a sportolónőkből. "Óriási különbség van aközött, hogy valaki vonzónak tűnik, mert sportol, és aközött, hogy a szexualitást használják a sport eladására" – emelte ki Instagram-sztorijában.

Bár a közösségi médiában többen amellett érveltek, hogy a bírálatokat a Novig felé kellene irányítani Sweeney helyett, a színésznő nem csupán a kampány arca, a cég közleménye szerint stratégiai partnerként és résztulajdonosként is részt vesz a vállalkozásban. A botrány egyébként nem előzmények nélküli, hiszen Sweeney 2025-ös American Eagle-kampánya is heves kritikát kapott, mivel sokan az eugenika nyelvezete felé hajló szójátékként értelmezték a "Sydney Sweeney-nek remek génjei vannak" szlogent. A színésznő hónapokkal később ismerte el, hogy a hallgatása csak "szélesítette a szakadékot".