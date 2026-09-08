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Súlyos hibát követ el rengeteg magyar szülő a zsebpénzzel: ezen a döntésen nagyon ráfázhat a gyerek
Az új tanév jó alkalom lehet arra, hogy a szülők átgondolják, mennyi zsebpénzt kapjon a gyerek, és milyen kiadásokat bíznak már rá. Egy friss ajánlás szerint az összegnek a gyermek életkorához és az önállóan fizetendő kiadásokhoz is igazodnia kell - írja a K&H közleményében.
A pénzintézet mint írta, a zsebpénz az egyik első lehetőség arra, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között megtanulják kezelni a pénzt. Megtapasztalhatják, hogy a rendelkezésükre álló összeg véges, a nagyobb célokhoz pedig félre kell tenniük.
Nincs azonban olyan összeg, amely minden család számára megfelelő lenne. Fontos szempont a gyerek életkora, a család anyagi lehetősége, illetve az is, hogy pontosan milyen kiadásokat kell a zsebpénzből fedeznie.
Ennyi lehet a zsebpénz életkor szerint
A Német Ifjúsági Intézet 2025-ös ajánlásán alapuló német szövetségi tájékoztató szerint 8-9 éves korban heti 3-4 euró lehet megfelelő támpont. 10-11 éves korban már havi 15-25 euró szerepel az ajánlásban. 12-13 éves korban havi 20-30 euró, 14-15 éves korban 25-45 euró, 16-17 éves korban pedig 40-60 euró lehet az irányadó összeg.
A kisebb gyerekeknél azért javasolják a heti zsebpénzt, mert számukra még nehezebb egy teljes hónapra előre beosztani a rendelkezésre álló pénzt. Az összegeket ugyanakkor nem érdemes egyszerűen forintra átváltani. A zsebpénz nagyságát ugyanis az is meghatározza, hogy mit kell belőle kifizetnie a gyereknek.
Más összeg lehet indokolt akkor, ha a pénz teljes egészében szabadon elkölthető, és más akkor, ha például ruházatra, iskolai felszerelésre vagy a mobiltelefon használatával kapcsolatos költségekre is ebből kell félretennie.
Már a bankkártyára is fel kell készíteni a gyerekeket
A pénzügyi nevelés ma már a készpénznél jóval többről szól. A gyerekek egyre korábban találkoznak a digitális pénzhasználattal, ezért a szülőknek a bankkártya, a diákszámla és az online vásárlás szabályait is érdemes megtanítaniuk. Az NMHH Digital Parenting kutatása szerint a gyerekek átlagosan kilencéves koruk körül kapják meg első saját mobiltelefonjukat. A 9-10 évesek 61 százalékának, a 11-12 évesek 83 százalékának van saját készüléke.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezért a zsebpénzről szóló beszélgetésekbe az online költéseket és a banki adatok védelmét is érdemes bevonni. A gyereknek tudnia kell, mikor és mire költhet az interneten, és azt is, hogy milyen adatokat nem szabad megosztania.
„A zsebpénzre érdemes úgy tekinteni, mint a pénzügyi önállóság egyik első gyakorlópályájára. Nem az a cél, hogy a gyerek minden döntése tökéletes legyen, hanem hogy megtapasztalja a választás következményeit, megtanuljon tervezni, félretenni és különbséget tenni a szükségletek és a vágyak között” – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.
A szakember szerint ahogy nő a gyerek, fokozatosan egyre több felelősséget lehet rábízni, a készpénztől a bankkártyán és a diákszámlán át az online költésekig. A zsebpénz összege így családonként jelentősen eltérhet. A legfontosabb, hogy a szülők előre tisztázzák, milyen rendszerességgel kapja a gyerek a pénzt, és pontosan milyen kiadásokat kell abból önállóan fedeznie. Az új tanév erre jó alkalom lehet, akár az első rendszeres zsebpénzről, akár a digitális pénzhasználat szabályainak kialakításáról van szó.
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