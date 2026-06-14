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Veszélyes lehet a kukacos cseresznye? Megszólalt az orvos, vigyázni kell!
A 2026-os cseresznyeszezon elkerülhetetlen velejárója a kukacos gyümölcs. Bár az egészséges szervezet és a megfelelő mennyiségű gyomorsav gond nélkül megbirkózik a véletlenül lenyelt lárvákkal, a legyengült immunrendszerűek és a savlekötőt szedők számára már kockázatot jelenthet a fogyasztásuk. Megfelelő odafigyeléssel és egy egyszerű tisztítási módszerrel azonban biztonságosan élvezhetjük a nyár egyik legegészségesebb gyümölcsét.
A zamatos gyümölcsöt nemcsak az emberek, hanem a különböző rovarok, leggyakrabban a cseresznyelégy lárvái is kedvelik. A nőstény rovar a fejlődő gyümölcsbe rakja a petéit, a kikelő nyüvek pedig a cseresznye húsával táplálkoznak. Sokan szembesülnek azzal a kellemetlen pillanattal, amikor evés közben kiderül, hogy a gyümölcs kukacos volt, és ilyenkor joggal merül fel a kérdés, hogy okozhat-e egészségügyi problémát, ha véletlenül lenyelünk egyet. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos szerint a megfelelő mennyiségű gyomorsav elpusztítja a szervezetbe jutó kórokozókat és lárvákat, így azok nem jelentenek veszélyt - írja a heol.hu
Más a helyzet azonban akkor, ha valakinek csökkent a gyomorsavtermelése, esetleg éppen olyan gyógyszert szed, amely gátolja a sav képződését. Ilyenkor a túlélő paraziták elméletileg továbbjuthatnak a bélrendszerbe, ahol már panaszokat okozhatnak. A szakember hangsúlyozta, hogy a legyengült immunrendszerű emberek – például a vérképzőszervi vagy légzőszervi daganatos betegek, illetve a más okból immunhiányos állapotban lévők – szervezete nem feltétlenül képes kivédeni a fertőzéseket, ezért náluk fokozott óvatosságra van szükség.
A háziorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy nem elegendő csupán körbeharapni a kukacos részt abban a hitben, hogy ezzel megoldódott a probléma, hiszen a gyümölcs más részein is megbújhatnak még peték vagy lárvák. Érdemes ezért az elfogyasztás előtt alaposan megtisztítani a cseresznyét. Ennek a leghatékonyabb házi módszere az, ha egy nagy tálat megtöltünk hideg, lehetőleg jégkockákkal lehűtött vízzel, adunk hozzá egy-két evőkanál ecetet, majd ebben áztatjuk a gyümölcsöt egy-két órán keresztül. A lárvák ilyenkor általában elhagyják a cseresznyét, és a víz felszínére úsznak. Az áztatást követően már csak alaposan le kell öblíteni a szemeket tiszta vízzel.
Bár ez az eljárás sem garantál teljes sikert, jelentősen lecsökkenti a lárvák számát, így kár lenne az apró kellemetlenségek miatt lemondani erről az értékes táplálékról. A cseresznye ugyanis kiemelkedő gyulladáscsökkentő hatással bír, ráadásul jelentős mennyiségű C-vitamint, káliumot és különböző B-vitaminokat tartalmaz. Rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszer egészségét, valamint segít a szervezet oxidatív stresszének csökkentésében, így egy kis odafigyeléssel és alapos mosással továbbra is bátran fogyasztható.
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