A belső ellenőrzés olyan kábelezési és hőmérséklet‑szabályozási problémákat tárt fel, amelyek akár tűzveszélyt is okozhatnak
Óriási bírságot kaphatnak a népszerű boltláncok: keményen lecsapna a kormány az online értékesítésre
A brit kormány az online alkoholértékesítés szigorítását mérlegeli, miután komoly aggályok merültek fel a legnagyobb szupermarketláncok – köztük a Tesco, a Sainsbury's, az Asda, a Morrisons, az Aldi, a Lidl és a Waitrose – internetes értékesítési gyakorlata miatt. A brit belügyminisztérium friss közleménye szerint az ügyben kerekasztal-egyeztetést hívnak össze.
Sarah Jones rendészeti és bűnmegelőzési miniszter egy parlamenti írásbeli kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormány elismeri a fogyasztói szokások utóbbi években tapasztalt jelentős átalakulását, különösen az online platformokon és a gyorsházhozszállítási szolgáltatásokon keresztüli alkoholértékesítés térnyerését. Az egészségügyi tárca és a belügyminisztérium jelenleg közösen vizsgálja, miként lehetne alkalmazni a meglévő értékesítési és engedélyezési szabályokat ezekre a szolgáltatásokra, miközben folyamatosan nyomon követik az egészségügyi hatásokkal kapcsolatos adatokat - írta a WalesOnline.
A miniszter bejelentette, hogy hamarosan közös kerekasztal-egyeztetést tart a közegészségügyi miniszterrel, ahol egészségügyi szakemberekkel és a terület szakértőivel közösen keresnek megoldást a problémára. A kezdeményezés előzménye Helen Maguire, a Liberális Demokraták képviselőjének kérdése volt, aki arra várt választ, hogy a kormány vizsgálta-e a házhozszállító alkalmazásokon és a szupermarketek online felületein történő alkoholvásárlás korlátozásának vagy letiltásának lehetőségét.
A tervezett szigorítások mögött komoly aggodalmak húzódnak meg. Az Alcohol Concern Cymru korábbi felmérése szerint a megkérdezett 14 és 17 év közötti fiatalok 15 százaléka vásárolt már alkoholt az interneten keresztül, és többségük rendkívül egyszerűnek nevezte a folyamatot, amely gyakorlatilag kijátssza az életkor ellenőrzését. A dél-walesi rendőrség próbavásárlási akciója során 15 éves tizenévesek minden nehézség nélkül tudtak alkoholt rendelni a nagy szupermarketláncok weboldalairól, amihez mindössze az általános szerződési feltételek elfogadására, egy bankkártyára és egy e-mail-címre volt szükségük.
A tesztvásárlások 44 százalékában a futárok az életkor ellenőrzése nélkül adták át a megrendelt italokat a kiskorúaknak, bár az áruházláncok belső szabályzata szigorúan tiltja a 18 év alattiak kiszolgálását. Az Alcohol Concern szóvivője hangsúlyozta, hogy az online alkoholrendelés sajátossága a viszonylagos névtelenség és a hagyományos üzleti környezet hiánya, ami rendkívül könnyű hozzáférést biztosít a fiatalkorúak számára.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szervezet arra szólította fel a házhozszállítást végző kiskereskedőket, hogy vizsgálják felül az életkor ellenőrzésére szolgáló eljárásaikat, és gondoskodjanak a kézbesítést végző munkatársak alapos felkészítéséről. A brit belügyminisztérium korábbi állásfoglalása emlékeztet arra, hogy a kiskorúaknak ismételten alkoholt értékesítő kereskedőkre akár 20 ezer fontig terjedő bírság is kiszabható.
Gyorsan terjed Magyarországon a Buy Now, Pay Later (BNPL), vagyis a „Vásárolj most, fizess később” konstrukció.
A KSH adatai szerint az inflációt továbbra is elsősorban a szolgáltatások drágulása hajtotta, miközben több élelmiszer ára is jelentősen csökkent az elmúlt egy évben.
Árréstopra sem volt szükség, óriási árcsökkentés történt az Auchan-nál: itt az olcsósított termékek listája
Az Auchan hipermarketekben több mint 5000 termék ára csökkent tartósan a 2025. év végi árszinthez képest.
A SPAR Magyarország tovább erősítette saját gyártási és termékfejlesztési tevékenységét.
A TikTok-videóban panaszkodó vásárló szerint az ár még egy dolog, de ki sem volt rakva az árusítóhelynél, hogy mennyi az annyi.
Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?
A balatoni lángos árai alig ötven év alatt több mint ezerszeresére emelkedtek, az átlagbér viszont, amiből ezt megvehetjük, a közelében nincs ennek az ütemnek.
Történelmi mérföldkő Magyarországon: már egymilliárd felett jár a visszaváltott palackok száma az ismert diszkontláncnál
Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a műanyag palackok, alumínium dobozok, illetve üvegek visszaváltása
Korlátozta a versenyt az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártó – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Mérföldkő Magyarországon: először fizettek így egy online vásárlás során, rengetegen csaphatnak le a technológiára
A technológia az online vásárlás és a fizetések működését is alapjaiban alakíthatja át a következő években.
Meg is kezdődött az Easybox csomagautomaták leszerelése és külföldre szállítása, ami a hazai átvételi pontok mintegy tizedének megszűnését jelenti.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének
Rendszerfejlesztések miatt június első felében három éjszaka is átmenetileg szünetelnek az OTP Bank egyes szolgáltatásai.
Hatalmas változás élesedik a hazai webshopokban: teljesen átalakul az online vásárlás Magyarországon
Az év első felében több olyan változás is hatályba lépett, amelyek a kis- és középvállalkozásokat bevonták a fogyasztó kategóriájába.
Hatalmas bővítést jelentett be a Kifli: újabb településeken indul el a házhozszállítás a magyar tengernél
Június 8-tól újabb balatoni településeken válik elérhetővé a Kifli.hu szolgáltatása.
Néhány hónapon belül eltűnhetnek az országból az Easybox automaták, miután a román tulajdonos a kivonulás mellett döntött.
Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így
Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét.
A márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára.
A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.