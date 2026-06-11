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Egy nő vásárol az alkoholos részlegen egy szupermarketben vagy italboltban, kezében egy üveggel, amit a polcról vett le
Vásárlás

Óriási bírságot kaphatnak a népszerű boltláncok: keményen lecsapna a kormány az online értékesítésre

Pénzcentrum
2026. június 11. 17:47

A brit kormány az online alkoholértékesítés szigorítását mérlegeli, miután komoly aggályok merültek fel a legnagyobb szupermarketláncok – köztük a Tesco, a Sainsbury's, az Asda, a Morrisons, az Aldi, a Lidl és a Waitrose – internetes értékesítési gyakorlata miatt. A brit belügyminisztérium friss közleménye szerint az ügyben kerekasztal-egyeztetést hívnak össze.

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Sarah Jones rendészeti és bűnmegelőzési miniszter egy parlamenti írásbeli kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kormány elismeri a fogyasztói szokások utóbbi években tapasztalt jelentős átalakulását, különösen az online platformokon és a gyorsházhozszállítási szolgáltatásokon keresztüli alkoholértékesítés térnyerését. Az egészségügyi tárca és a belügyminisztérium jelenleg közösen vizsgálja, miként lehetne alkalmazni a meglévő értékesítési és engedélyezési szabályokat ezekre a szolgáltatásokra, miközben folyamatosan nyomon követik az egészségügyi hatásokkal kapcsolatos adatokat - írta a WalesOnline.

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A miniszter bejelentette, hogy hamarosan közös kerekasztal-egyeztetést tart a közegészségügyi miniszterrel, ahol egészségügyi szakemberekkel és a terület szakértőivel közösen keresnek megoldást a problémára. A kezdeményezés előzménye Helen Maguire, a Liberális Demokraták képviselőjének kérdése volt, aki arra várt választ, hogy a kormány vizsgálta-e a házhozszállító alkalmazásokon és a szupermarketek online felületein történő alkoholvásárlás korlátozásának vagy letiltásának lehetőségét.

A tervezett szigorítások mögött komoly aggodalmak húzódnak meg. Az Alcohol Concern Cymru korábbi felmérése szerint a megkérdezett 14 és 17 év közötti fiatalok 15 százaléka vásárolt már alkoholt az interneten keresztül, és többségük rendkívül egyszerűnek nevezte a folyamatot, amely gyakorlatilag kijátssza az életkor ellenőrzését. A dél-walesi rendőrség próbavásárlási akciója során 15 éves tizenévesek minden nehézség nélkül tudtak alkoholt rendelni a nagy szupermarketláncok weboldalairól, amihez mindössze az általános szerződési feltételek elfogadására, egy bankkártyára és egy e-mail-címre volt szükségük.

A tesztvásárlások 44 százalékában a futárok az életkor ellenőrzése nélkül adták át a megrendelt italokat a kiskorúaknak, bár az áruházláncok belső szabályzata szigorúan tiltja a 18 év alattiak kiszolgálását. Az Alcohol Concern szóvivője hangsúlyozta, hogy az online alkoholrendelés sajátossága a viszonylagos névtelenség és a hagyományos üzleti környezet hiánya, ami rendkívül könnyű hozzáférést biztosít a fiatalkorúak számára.

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A szervezet arra szólította fel a házhozszállítást végző kiskereskedőket, hogy vizsgálják felül az életkor ellenőrzésére szolgáló eljárásaikat, és gondoskodjanak a kézbesítést végző munkatársak alapos felkészítéséről. A brit belügyminisztérium korábbi állásfoglalása emlékeztet arra, hogy a kiskorúaknak ismételten alkoholt értékesítő kereskedőkre akár 20 ezer fontig terjedő bírság is kiszabható.

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Címlapkép: Getty Images
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