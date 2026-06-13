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Olasz szalámi szeletekre vágva, közeli felvétel
Vásárlás

Figyelem! Fertőzött felvágottat árulhatott a Lidl, azonnal visszahívják az összeset, meg ne edd!

Pénzcentrum
2026. június 13. 08:39

A Lidl visszahívja a Dulano Artländer szelet egyik tételét, miután felmerült a gyanú, hogy a szalámiban Shiga‑toxint termelő E. coli baktérium lehet jelen. A hatóságokkal együttműködve már kivonták a terméket a forgalomból, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy a kifogásolt csomagokat semmiképp ne fogyasszák el.

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A Lidl Magyarország szombat reggel bejelentette, hogy visszahívja a Dulano Artländer szelet 240 grammos kiszerelésű szalámit, mert a termékben nem zárható ki a verotoxint és shigatoxint termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte. A vállalat a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: a kifogásolt tételt levették a polcokról, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívását is.

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Az érintett termék adatai:

  • Dulano Artländer szelet, 240 g,
  • minőségmegőrzési idő: 2026.07.03.,
  • tételszám: 0007054279,
  • gyártó: The Family Butchers GmbH.

A hatóság a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását is nyomon követi.

A vásárlókat arra kérik, hogy aki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket megvásárolta, semmiképp ne fogyassza el. A STEC baktérium súlyos hasmenéses megbetegedést és vastagbélgyulladást okozhat, különösen veszélyes lehet csecsemőkre, várandósokra és legyengült immunrendszerű emberekre.

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A Lidl azt ígéri, hogy a terméket blokk nélkül is visszaveszik az üzletekben.
Címlapkép: Getty Images
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