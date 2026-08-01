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13 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje: több mint 64 millió forintot osztottak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 09:02

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/31. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem született.

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Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

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Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 31. játékhéten, pénteken:

4; 10; 20; 40; 41, 4; 6

Ezen a héten nem volt telitalálat az Eurojackpoton, így a következő héten 23 millió euró, vagyis 8,3 milliárd forint lesz a főnyeremény a játékon. 

A legmagasabb nyeremény ezúttal a II. nyerőosztályban született: 3 külföldi játékos 572 474 eurót, vagyis mai árfolyamon számolva nagyjából 208 millió forintot nyert 5+1 találattal. Nem maradtak üres kézzel a magyarok sem: a hazai nyertesek összesen közel 65 millió forintot nyertek a mostani Eurojackpot-sorsoláson. A legmagasabb nyeremény hazánkban 124 ezer forint volt 4+1 találatért – ezt hét játékosnak is sikerült elérnie.

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5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon már 380 sorsolás óta.

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Címlapkép: Getty Images
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