A SPAR Magyarország tovább erősítette saját gyártási és termékfejlesztési tevékenységét.
Árréstopra sem volt szükség, óriási árcsökkentés történt az Auchan-nál: itt az olcsósított termékek listája
Az Auchan hipermarketekben több mint 5000 termék ára csökkent tartósan a 2025. év végi árszinthez képest. Az áruházlánc az inflációra és a hazai vásárlók árérzékenységére reagálva az alapélelmiszerektől a drogériai cikkekig terjesztette ki az árcsökkentést, hogy ezzel is hosszú távú segítséget nyújtson a háztartásoknak - hívták fel a sajtó figyelmét hétfőn.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben az élelmiszerek ára átlagosan 5,3 százalékkal nőtt, ám egyes árucikkek, például a tojás, az étolaj, a kávé és a csokoládé esetében a drágulás a 16-20 százalékot is elérte. A vásárlóerő megóvása érdekében az áruházlánc úgy döntött, hogy egy közepes méretű élelmiszerbolt teljes árukészletének megfelelő mennyiségű termék árát tartja a 2025-ös árszint alatt.
Ez a lépés nem egy rövid távú promóció, hanem egy tartós kedvezményrendszer. Az érintett termékek jelentős része alapélelmiszer, valamint friss és fagyasztott áru, így több száz tejtermék, sajt, húsféle, tartós élelmiszer és ital ára is mérséklődött.
Az áruházlánc kiemelt figyelmet fordított az egészségtudatos vásárlókra is, ennek köszönhetően közel 400-féle mentes, vegán és az egészséges táplálkozást támogató élelmiszer vált olcsóbbá. Az élelmiszereken túl a tartósan kedvező árú kínálat több mint 1400 drogériai termékkel és tisztítószerrel is kiegészült.
Az olcsóbbá vált árucikkek naponta frissülő listája az áruházlánc online felületein és mobilalkalmazásában is folyamatosan nyomon követhető. A széles körű, tartós árcsökkentés mellett a vállalat továbbra is fenntartja a megszokott heti és szezonális akcióit, valamint a törzsvásárlói programjához kapcsolódó egyedi kedvezményeket.
Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?
A balatoni lángos árai alig ötven év alatt több mint ezerszeresére emelkedtek, az átlagbér viszont, amiből ezt megvehetjük, a közelében nincs ennek az ütemnek.
Történelmi mérföldkő Magyarországon: már egymilliárd felett jár a visszaváltott palackok száma az ismert diszkontláncnál
Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a műanyag palackok, alumínium dobozok, illetve üvegek visszaváltása
Korlátozta a versenyt az egyik legnagyobb hazai üdítőgyártó – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Mérföldkő Magyarországon: először fizettek így egy online vásárlás során, rengetegen csaphatnak le a technológiára
A technológia az online vásárlás és a fizetések működését is alapjaiban alakíthatja át a következő években.
Meg is kezdődött az Easybox csomagautomaták leszerelése és külföldre szállítása, ami a hazai átvételi pontok mintegy tizedének megszűnését jelenti.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének
Rendszerfejlesztések miatt június első felében három éjszaka is átmenetileg szünetelnek az OTP Bank egyes szolgáltatásai.
Hatalmas változás élesedik a hazai webshopokban: teljesen átalakul az online vásárlás Magyarországon
Az év első felében több olyan változás is hatályba lépett, amelyek a kis- és középvállalkozásokat bevonták a fogyasztó kategóriájába.
Hatalmas bővítést jelentett be a Kifli: újabb településeken indul el a házhozszállítás a magyar tengernél
Június 8-tól újabb balatoni településeken válik elérhetővé a Kifli.hu szolgáltatása.
Néhány hónapon belül eltűnhetnek az országból az Easybox automaták, miután a román tulajdonos a kivonulás mellett döntött.
Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így
Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét.
A márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára.
A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért.
határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.
Alig néhány hónappal az első hazai nyitás után máris új egységgel terjeszkedik a népszerű amerikai csirkés gyorsétteremlánc.
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a „Sport & Szabadidő” kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.
Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.