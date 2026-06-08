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Vásárlás

Árréstopra sem volt szükség, óriási árcsökkentés történt az Auchan-nál: itt az olcsósított termékek listája

Pénzcentrum
2026. június 8. 17:03

Az Auchan hipermarketekben több mint 5000 termék ára csökkent tartósan a 2025. év végi árszinthez képest. Az áruházlánc az inflációra és a hazai vásárlók árérzékenységére reagálva az alapélelmiszerektől a drogériai cikkekig terjesztette ki az árcsökkentést, hogy ezzel is hosszú távú segítséget nyújtson a háztartásoknak - hívták fel a sajtó figyelmét hétfőn.

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A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben az élelmiszerek ára átlagosan 5,3 százalékkal nőtt, ám egyes árucikkek, például a tojás, az étolaj, a kávé és a csokoládé esetében a drágulás a 16-20 százalékot is elérte. A vásárlóerő megóvása érdekében az áruházlánc úgy döntött, hogy egy közepes méretű élelmiszerbolt teljes árukészletének megfelelő mennyiségű termék árát tartja a 2025-ös árszint alatt.

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Ez a lépés nem egy rövid távú promóció, hanem egy tartós kedvezményrendszer. Az érintett termékek jelentős része alapélelmiszer, valamint friss és fagyasztott áru, így több száz tejtermék, sajt, húsféle, tartós élelmiszer és ital ára is mérséklődött.

Az áruházlánc kiemelt figyelmet fordított az egészségtudatos vásárlókra is, ennek köszönhetően közel 400-féle mentes, vegán és az egészséges táplálkozást támogató élelmiszer vált olcsóbbá. Az élelmiszereken túl a tartósan kedvező árú kínálat több mint 1400 drogériai termékkel és tisztítószerrel is kiegészült.

Az olcsóbbá vált árucikkek naponta frissülő listája az áruházlánc online felületein és mobilalkalmazásában is folyamatosan nyomon követhető. A széles körű, tartós árcsökkentés mellett a vállalat továbbra is fenntartja a megszokott heti és szezonális akcióit, valamint a törzsvásárlói programjához kapcsolódó egyedi kedvezményeket.
Címlapkép: Getty Images
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