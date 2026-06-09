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Mérgező terméket hív vissza az Aldi: kiadták a figyelmeztetést, ha ilyet vettél, vidd vissza!
Az Aldi visszahívta az Adventuridge márkanevű téli cipőjét, mert határérték feletti PFAS-értéket mutattak ki belőle. Arra kérik a vásárlókat, hogy haladéktalanul vigyék vissza a megvásárolt termékeket és környezeti okok miatt semmiképp ne dobják a háztartási hulladékba.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék részletei:
- Termék: 852516 Női vagy férfi télicipő, fekete
- EAN: 4061461223915, 4061461224165, 4061461224189, 4061461219987
- Szállító: Wünsche Fashion GmbH & Co. KG
- Értékesítési időszak: 2025.11.30-2026.03.20
Probléma: határérték feletti PFAS (örök vegyi anyag) érték
Az NKFH arra kéri a vásárlókat, ha a tulajdonában van a fenti tételekre vonatkozó megvásárolt termék, a továbbiakban ne használja. A terméket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatéríti a cég.
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