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Hatalmas fejlesztéseket jelentett be a Spar: ezen a fronton készülhetnek az újdonságokra a vásárlók
Saját gyártási kapacitásaira és a gyorsan növekvő kényelmi termékek trendjére építve fejleszti kínálatát a SPAR Magyarország. A vállalat az elmúlt időszakban számos új, gyorsan elkészíthető és ready-to-eat (azonnal fogyasztható) termékkel bővítette választékát, miközben húsüzemeiben közel 38 millió kilogramm saját márkás termék előállítása valósult meg. A fejlesztések középpontjában a gyors elkészíthetőség, a prémium minőség és a változó fogyasztói igényekre adott gyors reakció áll.
A SPAR Magyarország tovább erősítette saját gyártási és termékfejlesztési tevékenységét. A vállalat adatvezérelt döntéshozatalra, hazai gyártási háttérre és a vásárlói visszajelzések folyamatos elemzésére építve fejleszti kényelmi termék és ready-to-eat kínálatát.
„A vásárlói visszajelzések és a piaci trendek folyamatos elemzése lehetővé teszi, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljunk, ami piaci előnyt is jelent. Saját gyártási kapacitásainknak köszönhetően olyan termékeket fejlesztünk, amelyek egyszerre célozzák a magas minőséget és a kényelmet a mindennapokban” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
Saját húsüzemi háttérrel fejleszt a SPAR
A SPAR a friss hús kategóriában integrált modellre épít: a beszerzéstől a feldolgozáson át a csomagolásig és logisztikáig szinte a teljes értékláncot kontroll alatt tartja. A bicskei és perbáli húsüzemek 2025-ben összesen közel 38 millió kilogramm saját márkás terméket állítottak elő, közel 500 munkatárs közreműködésével. A bicskei üzem nettó forgalma elérte a 66 milliárd forintot, míg a perbáli egységé 12,5 milliárd forint volt.
Az év során Bicskén 486 100 darab félsertés és 1 120 000 kilogramm marhahús feldolgozása történt meg, valamint 8,5 millió tálcás hús csomagolása és közel 1,8 millió kilogramm sajt szeletelése valósult meg. A termékinnováció kiemelt szerepet kapott: tavaly a bicskei üzemben 21, a perbáliban 15 új termék jelent meg.
Gyorsan elkészíthető kényelmi termékek kerültek fókuszba
A fejlesztések egyik legfontosabb iránya a kényelmi termékek bővítése volt. Ennek részeként jelent meg a kisebb háztartások igényeire szabott, 250 grammos kiszerelésű sertés darálthús, valamint a „Serpenyős” kényelmi termékcsalád, amely 10-14 perc alatt elkészíthető étkezési megoldásokat kínál. A teljes kínálat jelenleg 64 féle lédig és 99 féle csomagolt hústerméket foglal magában.
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A kényelmi trendekhez kapcsolódva a SPAR tovább bővíti ready-to-eat és a gyors otthoni ételkészítést támogató kínálatát is. A fejlesztések között szerepelnek új grilltermékek és a mini hamburger termékcsalád, amelyek az egyszerű, gyors és élményszerű otthoni étkezések iránti keresletre reagálnak.
Egészségtudatos és prémium húskészítmények erősítik a kínálatot
A feldolgozott húskészítményeknél az egészségtudatos fogyasztói trendek erősödése határozta meg a fejlesztéseket. Megújult a Regnum Kölyök virsli receptúrája, amely már 81%-os hústartalommal készül, és nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket vagy ízfokozót. A termékből 2025 márciusa és 2026 januárja között több mint 155 ezer darabot értékesítettek. Emellett új prémium termékek - például a 80%-os hústartalmú, cheddar sajtos juhbeles virsli - is megjelentek az üzletek kínálatában.
A SPAR toGo vonalon is folytatódik a bővülés
A SPAR idén tovább erősíti jelenlétét a kényelmi és ready-to-eat szegmensben: több SPAR toGo egységben elérhető már a Regnum üzemekben készített virslikből frissen készített hot-dog kínálat, miközben a termékek csomagolt formában az üzletek választékába is bekerülnek. A vállalat célja, hogy a gyorsan elkészíthető, kényelmes és magas minőségű étkezési megoldások minden vásárlói élethelyzetben elérhetők legyenek.
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