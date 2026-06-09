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Egyre többen fizetnek így a hazai webáruházakban: mire jöhettek rá a vásárlók?
Gyorsan terjed Magyarországon a Buy Now, Pay Later (BNPL), vagyis a „Vásárolj most, fizess később” konstrukció. Az Instacash és az iPon.hu friss adatai szerint a halasztott fizetés már messze nem elsősorban a pénzügyi nehézségekkel küzdő vásárlók megoldása, hanem egyre inkább a magasabb jövedelmű, digitálisan tudatos fogyasztók által választott kényelmi szolgáltatás.
A BNPL-piac látványos növekedését jól mutatja, hogy Magyarországon két év alatt ötszörösére nőtt azoknak a webáruházaknak az aránya, amelyek ilyen fizetési lehetőséget kínálnak. Az iPon.hu adatai szerint áprilisban már a vásárlók 10 százaléka választotta ezt a konstrukciót.
A BNPL-megoldásokat sokáig a hagyományos áruhitelek modern változataként kezelték, amely elsősorban a likviditási problémák áthidalására szolgál. A friss adatok azonban más képet mutatnak. Az iPon.hu statisztikái szerint a halasztott fizetést választó ügyfelek átlagos havi nettó jövedelme eléri a 630 ezer forintot.
Bruzsa Géza, az Instacash és a Milpay vezérigazgatója szerint ez azt jelzi, hogy a vásárlók többsége nem kényszerből használja a konstrukciót. A szakember szerint a felhasználók inkább tudatos pénzügyi döntést hoznak: megtartják megtakarításaikat vagy szabadon felhasználható pénzüket, miközben a vásárlás összegét kamatmentesen osztják el több hónapra.
Hat perc alatt lezárulhat a teljes folyamat
A digitális vásárlóknál kiemelten fontos szempont a gyorsaság. Az Instacash adatai szerint a rendelés leadásától a fizetés véglegesítéséig tartó folyamat medián ideje mindössze 5,9 perc. A szolgáltató szerint a rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy nincs szükség papíralapú ügyintézésre, munkáltatói igazolások feltöltésére vagy többnapos hitelbírálatra.
A gyors ügyintézés a fogyasztói visszajelzésekben is megjelenik: az ügyfelek gyakran egyszerűnek, zökkenőmentesnek és modernnek nevezik a folyamatot.
A BNPL egyik legismertebb előnye, hogy növeli az átlagos kosárértéket. A nemzetközi tapasztalatok szerint akár 20-30 százalékos növekedést is eredményezhet. Az iPon.hu adatai szerint azonban legalább ilyen fontos a vásárlói lojalitás erősödése. A statisztikák alapján minden ötödik BNPL-felhasználó visszatérő vásárló, vagyis ugyanannál a kereskedőnél több alkalommal is ezt a fizetési megoldást választja.
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Wittmann István, az iPon kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója szerint a jelenlegi gazdasági környezetben a rugalmas fizetési lehetőségek új vásárlókat hozhatnak a kereskedőknek. A szakember kiemelte, hogy az iPon az elmúlt három évben több mint 200 százalékos árbevétel-növekedést ért el, miközben közel egymillió terméket kínál, és jelentős logisztikai fejlesztéseket hajtott végre.
Új szabályok jönnek novembertől
A BNPL-piac előtt ugyanakkor szabályozási változások is állnak. Novembertől a halasztott fizetési konstrukciók egy részére a fogyasztási hitelekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ez szigorúbb tájékoztatási kötelezettséget és részletesebb hitelképesség-vizsgálatot jelent majd a szolgáltatók számára.
A piaci szereplők szerint azonban a változás nem fogja visszavetni a szektor növekedését. Bruzsa Géza szerint azok a szolgáltatók, amelyek már most is fejlett digitális hitelbírálati rendszerekkel dolgoznak, felkészülten várják az új szabályokat.
A szakértő szerint a BNPL mára túlnőtt a klasszikus hiteltermék szerepén, és egyre inkább a modern digitális fizetési megoldások közé sorolható. Emiatt azok a webáruházak, amelyek nem kínálnak hasonló lehetőséget, a jövőben versenyhátrányba kerülhetnek a fizetőképes, prémium vásárlói körben.
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