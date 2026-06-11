Vége az olcsó rendelgetésnek: júliustól új díjat kell fizetni a Temu- és Shein-rendelések után

Július 1-jétől új uniós vámszabály lép életbe, amely a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagokat is érinti. Az új rendszer szerint termékkategóriánként 3 eurós díjat kell fizetni. A döntés célja az uniós és harmadik országbeli kereskedők közötti verseny kiegyenlítése, valamint a vámelkerülési visszaélések visszaszorítása.

Július 1-jétől Magyarországon is érvénybe lépnek az új uniós vámszabályok, amelyek az EU-n kívüli webáruházakból rendelt, 150 euró alatti értékű küldeményeket érintik. Ezek után termékkategóriánként 3 eurós díjat kell fizetni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az intézkedés célja az uniós döntéshozók szerint a fogyasztók védelme, valamint a tisztább versenyfeltételek megteremtése az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Az Európai Bizottság szóvivője korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a 150 eurós határ alatti csomagok jelentős részénél visszaélések történnek, mivel az értéket sok esetben a valósnál alacsonyabbra jelentik be.

A NAV tájékoztatása szerint az új szabály minden tagállamra kötelező, és a hatóságok folyamatosan egyeztetnek a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálatok vagy a platformok megbízottjai végzik majd.

Az új rendszer szerint a 3 eurós díj nem csomagonként, hanem az egy küldeményen belül található különböző termékkategóriák után fizetendő. A kategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Például ha egy csomagban póló, telefontok és fülhallgató is érkezik, ezek három külön kategóriába esnek, így összesen 9 euró a díj. A költség várhatóan beépül a webáruházak áraiba.

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A szabály kizárólag a 150 euró alatti értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél drágább csomagok esetében a vámkezelés rendszere nem változik.