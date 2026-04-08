Őrület! 1,7 milliót érhet egy ilyen LEGO-gyűjtemény: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat
Meglepően magas áron bukkant fel egy hatalmas LEGO-gyűjtemény egy hazai online piactéren: a több mint 200 kilogrammnyi, nagyrészt elemekre válogatott készlet kikiáltási ára 1,7 millió forint. Ez az összeg már bőven egy jobb állapotú használt autó kategóriája – még akkor is, ha első ránézésre „csak” műanyag kockákról van szó.
A hirdetésben szereplő kollekció különlegessége nem pusztán a mennyiségben rejlik. A képek alapján rendszerezett, dobozokba szortírozott alkatrészekről, minifigurákról és speciális elemekről van szó, ami jelentősen növelheti az értékét:
Az ilyen, gondosan válogatott készletek a gyűjtők és építők számára aranybányát jelenthetnek, hiszen ritka vagy nehezen beszerezhető darabok is megbújhatnak bennük.
A LEGO piaca évek óta erős, és nemcsak nemzetközi szinten, hanem Magyarországon is komoly kereslet mutatkozik a ritkább darabok iránt. Egy-egy különleges minifigura vagy régi szett akár önmagában is komoly értéket képviselhet, így egy ekkora gyűjtemény esetében reális forgatókönyv, hogy a végső ár még a mostani kikiáltási összeg fölé emelkedik.
A Vatera kínálatában egyébként rendszeresen felbukkannak értékes LEGO-tételek. Évente több ezer ilyen termék cserél gazdát, és a legkeresettebb darabok gyakran hatszámjegyű összegekért kelnek el. Az elmúlt időszak egyik kiemelkedő tranzakciója például egy több száz minifigurát tartalmazó csomag volt, amely közel 1,1 millió forintért talált új tulajdonosra. A LEGO-termékek piacáról bővebben ebben a cikkben írtunk korábban.
Érdekes módon nem mindig a limitált dolgozói készletek hozzák a legnagyobb összegeket, pedig ezek is keresettek. A vállalat 2008 óta készít exkluzív, kereskedelmi forgalomba nem kerülő szetteket munkatársainak, amelyek közül néhány a másodlagos piacon is felbukkan. Egy-egy ilyen darab ára több tíz- vagy akár százezer forintig is felkúszhat, de a legnagyobb pénzeket mégis inkább a nagyobb, vegyes gyűjtemények és a népszerű tematikus szettek mozgatják.
Utóbbiak közül továbbra is a Star Wars-vonal viszi a prímet: egy bontatlan Halálcsillag vagy Csillagromboló készlet ára könnyedén elérheti a 250–300 ezer forintot is. Ehhez képest a most felbukkant, több száz kilogrammos kollekció már egy egészen más ligában játszik.
A kérdés csak az: vajon akad-e olyan gyűjtő vagy kereskedő, aki egyben lát fantáziát a hatalmas készletben – vagy végül darabokra bontva, külön-külön értékesítve hozza majd vissza az árát. Egy biztos: a LEGO már rég nem csak játék, hanem komoly befektetési eszköz is lett.
