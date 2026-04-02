Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon

A magyarok számára a húsvét már messze nem csupán az édességekről és a hagyományokról szól. Az Árukereső.hu adatai szerint a tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett. Ilyenkor a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek előtérbe.

A jó idő beköszöntével a legnagyobb érdeklődés a kerti gépeket övezi. A fűnyírók és a gyepszellőztetők iránti kereslet majdnem megháromszorozódott. Emellett kiugróan sokan kerestek permetezőkre, ágdarálókra és fűkaszákra is. A kerti szezon indulását jelzi a grillsütők iránti, közel nyolcvan százalékos növekedés. Ugyancsak fokozott kereslet mutatkozik a kerti házak, a magasnyomású mosók és a különböző öntözőberendezések iránt.

A szabadtéri programok népszerűsége is látványosan megugrott. Jelentősen nőtt az igény a hagyományos és az elektromos kerékpárok iránt. Szintén sokan keresnek napszemüvegeket, valamint gyerekeknek szánt pedálos járműveket. Ebből is jól látszik, hogy a családok a tavaszi szünetben a kimozdulást és a közös, aktív kikapcsolódást helyezik előtérbe.

Az ajándékozási szokások szintén átalakulóban vannak. A tavaszi ünnep mára szinte egy kisebb karácsonnyá nőtte ki magát. A játékkonzolok, a kontrollerek és a LEGO termékek iránti online kereslet érezhetően emelkedett. A hagyományos apróságokat, például a csokoládét és a parfümöket a vásárlók vélhetően továbbra is inkább a fizikai üzletekben szerzik be. Az ünnepi találkozók közeledtével a ruházati cikkek és a cipők iránti internetes érdeklődés is a duplájára nőtt.

A tavaszi megújulás az otthoni komfort növelését is magában foglalja. Sokan szereznek be ilyenkor konyhai robotgépeket, kávéfőzőket és forrólevegős sütőket. Ezzel párhuzamosan megnőtt a kereslet az olyan praktikus barkácsgépek iránt is, mint a fúrók és a sarokcsiszolók.

A trendekből jól látszik, hogy a vásárlók egyértelműen tudatosabbá váltak. A napi fogyasztási cikkek helyett inkább olyan tartós fogyasztási cikkekbe fektetnek, amelyeket az egész szezonban hasznosítani tudnak. Ahogy Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója kiemelte: az adatok alapján a magyarok ma már nemcsak magára az ünnepre készülnek. Vásárlásaikkal tudatosan a mindennapi életminőségüket is igyekeznek javítani.