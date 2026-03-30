Béremelés jön a víziközmű‑ágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10–17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét
Megfordult a kocka: valósággal megrohamozták a magyar vásárlók a horvát boltokat, súlyos ezreket spórolnak a kasszánál
Megfordult a határ menti bevásárlóturizmus iránya: egyre több magyar utazik a horvátországi Baranyába élelmiszert és dohányárut venni. A sertéshús, a sajt és a cigaretta ugyanis jóval olcsóbb a szomszédban, mint itthon.
A kelet-horvátországi Pélmonostor üzleteiben látványosan megnőtt a magyar vevők száma. A vásárlók jellemzően hétvégente érkeznek, és nagy tételben vásárolnak. A kinti boltokban a sertéshús akár harminc százalékkal is kevesebbe kerülhet a hazai áraknál. Bizonyos sajtfajták kilóján pedig akár öt eurót is megspórolhatnak - közölte a Portfolio.
A legkapósabb termékek közé a tőkehúsok – például a tarja, a comb és a lapocka –, a szalonna, a felvágottak, az édességek és a készételek tartoznak. Kiemelkedő a kereslet a dohányáruk iránt is. Ezekre a magyar vásárlók alkalmanként akár több száz eurót is hajlandóak elkölteni.
A megnövekedett forgalomhoz a helyi kereskedők is alkalmazkodtak. Készletgazdálkodásukat kifejezetten úgy alakították át, hogy a magyarok által leginkább keresett árucikkekből mindig bőséges mennyiség álljon rendelkezésre.
A mostani helyzet éles fordulat a korábbi évtizedekhez képest. Régebben ugyanis a horvátok jártak át Magyarországra a kedvezőbb árak miatt. Legutóbb 2022-ben volt erre példa, amikor a hatósági üzemanyagárak miatt tömegesen tankoltak a határ innenső oldalán.
Az ársapka kivezetésével azonban ez a trend azonnal megszűnt. Mára az egyre markánsabb árkülönbségek miatt egyértelműen a határ menti horvát települések profitálnak a magyar bevásárlóturizmusból.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Az ünnepi roham várhatóan az idei évben is kiemelt időszak lesz a kiskereskedelem és a turizmus számára.
Súlyos válság elől menekítik a tőkéjüket Magyarországra a rejtélyes befektetők: te is naponta megfordulsz náluk
Bár Magyarország és Dél-Afrika között nincsenek hagyományos gazdasági kapcsolatok, a hazai piacon mégis mintegy 200 millió eurónyi dél-afrikai tőke van jelen.
Sikeres és előremutató tárgyalást folytatott az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője.
Még mindig sok a bizalmatlanság a használt mobilokkal szemben, mégis egyre többen vásárolják. De vajon tényleg vagyonokat lehet spórolni vele? Mutatjuk!
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
18 fajta, gyerekeknek készült kerékpáros sisakot vizsgált meg a Német Autóklub (ADAC), és mint a tesztből kiderült, egyik termék sem kapott „jó” minősítésnél jobb értékelést.
Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten
Az ünnepi nagybevásárlást akár még nagyszombaton is elintézhetjük: megmutatjuk, melyik vásárcsarnokban meddig tudjuk beszerezni az ünnepi hozzávalókat.
Népszerű gyorsfagyasztott terméket hív vissza az Aldi: nehogy megedd, veszélyes baktérium lehet benne
Gyorsfagyasztott fűszernövényben találtak emberre is veszélyes baktériumot: arra kérik a vásárlókat, semmiképp se fogyasszák el a szóban forgó terméket.
Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen
Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni.
A retail vállalatok 77%-a növelte a vásárlói élményre fordított beruházásait az elmúlt évben.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.
A webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején - ez derült ki most egy átfogó vizsgálat...
A program célja, hogy a kisebb, nehezebben elérhető településeken is hozzáférhetővé tegye a kínálatot: a vásárlók az eddigi tapasztalatok alapján az élelmiszereket keresik leginkább.
Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany
Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége
A munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.
A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.