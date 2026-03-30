Bevásárlókocsit toló fiatal nő kivágott felvétele, élelmiszervásárlás a szupermarketben. Kezében egy konzervdobozt tart, és a tápanyagcímkét olvassa. Rutin élelmiszer bevásárlás. Élelmiszer bevásárlás. Egészségesebb élelmiszer-választá
Vásárlás

Megfordult a kocka: valósággal megrohamozták a magyar vásárlók a horvát boltokat, súlyos ezreket spórolnak a kasszánál

Pénzcentrum
2026. március 30. 14:01

Megfordult a határ menti bevásárlóturizmus iránya: egyre több magyar utazik a horvátországi Baranyába élelmiszert és dohányárut venni. A sertéshús, a sajt és a cigaretta ugyanis jóval olcsóbb a szomszédban, mint itthon.

A kelet-horvátországi Pélmonostor üzleteiben látványosan megnőtt a magyar vevők száma. A vásárlók jellemzően hétvégente érkeznek, és nagy tételben vásárolnak. A kinti boltokban a sertéshús akár harminc százalékkal is kevesebbe kerülhet a hazai áraknál. Bizonyos sajtfajták kilóján pedig akár öt eurót is megspórolhatnak - közölte a Portfolio.

A legkapósabb termékek közé a tőkehúsok – például a tarja, a comb és a lapocka –, a szalonna, a felvágottak, az édességek és a készételek tartoznak. Kiemelkedő a kereslet a dohányáruk iránt is. Ezekre a magyar vásárlók alkalmanként akár több száz eurót is hajlandóak elkölteni.

A megnövekedett forgalomhoz a helyi kereskedők is alkalmazkodtak. Készletgazdálkodásukat kifejezetten úgy alakították át, hogy a magyarok által leginkább keresett árucikkekből mindig bőséges mennyiség álljon rendelkezésre.

A mostani helyzet éles fordulat a korábbi évtizedekhez képest. Régebben ugyanis a horvátok jártak át Magyarországra a kedvezőbb árak miatt. Legutóbb 2022-ben volt erre példa, amikor a hatósági üzemanyagárak miatt tömegesen tankoltak a határ innenső oldalán.

Az ársapka kivezetésével azonban ez a trend azonnal megszűnt. Mára az egyre markánsabb árkülönbségek miatt egyértelműen a határ menti horvát települések profitálnak a magyar bevásárlóturizmusból.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #cigaretta #horvátország #magyarország #bevásárlás #sertéshús #sajt #dohánytermék #élelmiszerárak #árstop

2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
