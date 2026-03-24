Újra kikerül a polcokra a Lidl legendás terméke: 33 százalékkal le is árazták, óriási roham várható húsvét előtt

Nem csak karácsonykor próbál nagyot húzni a Lidl: most tavasszal is bedob egy népszerű gyerekjátékokat. A diszkontlánc játékkonyhát és kisboltot akcióz be húsvét előtt, ráadásul jókora engedménnyel, így könnyen lehet, hogy ezek is gyorsan eltűnnek majd a polcokról.

Újabb gyerekjátékokat akcióz a Lidl: egy játékkonyha és egy kisbolt kerül be a kínálatba, amelyek 11 999 forint helyett 7 999 forintért lesznek elérhetők március 26-tól.

A „Lupilu” márkás szett kétféle játékot kínál. A játékkonyha egy kompakt, több elemből álló darab, amely tartalmaz sütőt, mosogatót és főzőfelületet, valamint kisebb kiegészítőket is.

Forrás: Lidl akicós újság

A másik termék egy kisbolt jellegű játék, amely pulttal, polcokkal és napellenzős kialakítással készült. A gyerekek „boltos” szerepjátékot játszhatnak vele, a szett több mint 30 részes, különféle játék élelmiszerekkel és kiegészítőkkel.

Nagy hagyományú játékok a diszkontba

A Lidl az elmúlt években főleg karácsonykor ért el nagy sikert a fa játékkonyháival, amelyek gyakorta gyorsan elfogytak.

A mostani akció persze egy kisebb kategóriát céloz, de az ár alapján ez is könnyen népszerű lehet a magyar családok körében.