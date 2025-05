Így épített milliárdos birodalmat a magyar parfümkirály: lehullott a lepel a SUPERZ. titkairól

Mi kell ahhoz, hogy az ember 14 évesen, majdhogynem iskola helyett kezdjen el pénzt keresni, ráadásul nem is alkalmazottként, hanem a saját feje után menve? Szerencsés Szabolcs, a SUPERZ. parfüm alapítója mesélt a CashTagnek saját életéről, vállalkozásairól és arról is, hogy miért érzi helyénvalónak a sokszor pofátlan marketingkampányt.

Mindössze néhány év alatt épített milliárdos forgalmat a SUPERZ. Budapest parfümös cég, akit a TikTokról sokan jól ismerhetünk. A Covid óta az egyik legdurvább berobbanást produkálták a hazai céges világban, kemény marketingjükkel és egyedülálló termékeikkel gyakorlatilag letarolták a piacot. Éppen ez, mármint a helyenként kimondottan agresszív reklámkampány volt az, ami sokaknak bökte a csőrét: vajon sikeres lehet-e egy olyan vállalkozás, ami ennyire a marketingre helyezi a hangsúlyt, nem fordulhat-e elő, hogy a termékeik hiányosságait leplezik mindezzel?

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag e heti epizódjában az alapítót, Szerencsés Szabolcsot kérdezte a kezdetekről, korai vállalkozásokról, hogy egyáltalán miért és hogyan lett belőle milliárdos forgalmat bonyolító businessman. Szabolcs interjúnkban kendőzetlen őszinteséggel mesélt korai éveiről, a vállalkozás kezdetéről, illetve arról is, hogy szerinte miért éri meg nagyon pörgetni a reklámkampányt. Az epizódot a lenti dobozra kattintva már meg is nézheted.

Kamaszként már bizniszelt

Szerencsés Szabolcs még alig kezdte el a középiskolát, mikor egy anyai intelem - vagy inkább óvó fenyegetés - hatására elkezdte megnézni, hol, hogyan és miből csinálhatna pénzt. Mint mondja, fontos volt, hogy azonnal találjon piaci rést, és ebben az internet volt nagy segítségére.

14 évesen ébredt fel bennem a vállalkozói szellem, amikor anyukám azt mondta, hogy nem kapsz zsebpénzt, ha nem tanulsz, és én inkább úgy voltam vele, hogy inkább akkor elkezdek valamit dolgozni, hogy akkor ne kelljen jól tanulnom. Szórólapozással kezdtem, lett egy kis alaptőkém, aztán rájöttem, hogy külföldről, Ebay-ről be tudok rendelni olyan telefonokat, amik nem kaphatóak Magyarországon. Mindig figyeltem arra, hogy adott időben mi az a piaci rés, aová be lehet, be érdemes törni. Jó kis hobbi volt, iskola után jártam a GSM-ekbe mobiltelefonokkal kereskedni. Anyám szerintem ebbe beleőszült, mert állandóan hívták a GSM-ekből jóváhagyásért, hogy a fia kereskedhet-e ezekkel a telefonokkal? Szerintem itt kezdődött el nekem az egész, itt kaptam rá a vállalkozás ízére. Aztán 16-17 évesen elkezdtem szalagavató afterpartikkal foglalkozni. Észrevettem, hogy ebben is jó pénz van, hiszen csinálsz egy rendezvényt, és így is, úgy is teltház van, hiszen olyan nincs, hogy valaki nem megy el a szalagavató afterpartyjára

- mesélt az üzletember a nagyon korai kezdésről. Aztán máris rátért arra, hogyan és miért kezdett el a parfümök világában nézelődni, és hogy jött az az ötlet, hogy ezzel foglalkozó céget gründoljon.

A parfümözést a Covid-időszak alatt kezdtem el, előtte textillel foglalkoztam. Alapvetően arról volt szó, hogy kerestem újra a motivációmat meg a szenvedélyemet. A Covid teljesen bezárt minket, és akkor újragondolhattuk az életet: én úgy voltam vele, hogy ha már a restart gombot megnyomjuk, akkor most egy olyannal akarok foglalkozni, amit amúgy is csinálnék, ha nem is nagyon keresnék belőle pénzt. Nagyon szenvedélyszakmaként indult ez az egész. Nem voltak gigantikusan nagy vágyaim az elején, csak arra fókuszáltam, hogy valami olyasmit tudjak kiadni, amit imádnak az emberek, és ragaszkodnak hozzá, feldobják a napjukat. Akkor még sima kis parfümolaj üvegcsékbe raktuk a kis kincsünket, és folyamatosan terjedt a SuperZ-nek a híre, abból meg mostanra lett egy parfüm-nagyhatalom: már nemcsak parfümolajjal foglalkozunk, hanem parfümmel is. Emellett vannak kozmetikai termékeink is, és szerintem az elmúlt időben 60 országgal kereskedtünk, úgyhogy egész szépen kinőtte magát a dolog

- fogalmazott Szerencsés Szabolcs. Mint azonban elmondta: ebben az esetben nem is vette észre, hogy ebben pénz van.

Egyáltalán nem vettem észre a piaci rést, 2015-ben kezdtem el először parfümmel foglalkozni. Imádtam akkor is, és akkor is érdekes módon a 100%-os parfümökkel foglalkoztam. Nagyon tetszett, hogy nincs benne alkoholtartalom, és azt kenegettük magunkra a haverjainkkal, meg a textilboltomban is azt adogattuk el. Azért nem mertem soha jobban ebben a szektorban vállalkozni, mert úgy voltam vele, hogy akkora marketingbüdzsével dolgoznak a nagyvállalatok, hogy én hogy fogok elkezdeni velük szembeszállni? Nem hittem benne 2015-ben, hogy itt van piaci rés, egyáltalán nem láttam ezt üzletileg

- mondta erről.

Tőke az volt, csak nem sok

Szabi ezután arról is beszélt a CashTagnek, hogy a parfümök világát külföldön tanulta meg igazán, mégpedig persze egy olyan országban, ahol sokkal jobban a mindennapok részének számít mindez.

Én Törökországban azért jobban el tudtam merülni a parfümiparban, hiszen ott sokkal inkább hétköznapi tárgy maga a parfüm. Értem ezt arra, hogy ha volt egy komolyabb üzleti találkozóm, akkor észrevettem azt, hogy rákentek a kezemre egy parfüm olajat. Az elején ezzel még kicsit furcsállottam. Aztán mondták, hogy ez egy nagyon pozitív, jóindulatú gesztus a tárgyalópartner részéről, és akkor otthon még éreztem órákon keresztül ezeket az olajokat. Itt indult el az érdeklődés, ez 2017-ben volt

- mondta erről. Azt is hozzátette, hogy bár egy parfümös cég elindítása komolyabb alaptőke meglétét feltételezné, neki ez nem állt rendelkezésére.

Nem volt gigantikus tőkém egyébként. A Covid rendesen meggyepálta az én vállalkozásomat, egészen negatívan mentem cash flow szinten. Nyilván azért tudtam is, hogy hogyan kell tőkét kovácsolni, meg azért volt is valamennyi minimális pénz, amivel el tudtam indítani az alapokat, de igazából már rutinszerűen ment a kereskedés, tehát előrendeléseket vettem fel. Volt egy több száz fős névlistám, akik már bejöttek tesztelni az alapkollekciós olajokat, levéleményeztettem őket, hogy melyik a kedvenc termékük, és felvettem őket előrendelésbe. Úgy voltam vele, ha már kijön a kollekció, akkor nekem itt vagy több száz vásárlóm van, vagy akkor le is húzhatom a rolót

- fogalmazott arról, mennyire bízott a saját ötletében és terveiben.

Elképesztő pénzeket hoz a parfüm

Szabi mára egy olyan parfümcéget mondhat a magáénak, ami egy egészen elképesztő pénzügyi felfutást mondhat a magáénak. Nyíltan beszélt a pénzügyekről, és ebből valóban egy olyan kép is rajzolódott ki, ami az utóbbi években egyedülállóvá teszi az egész magyar vállalkozói világban.

A tavalyi évet most zártuk, a SUPERZ. Budapest brand, a magyar kft.-nk 3,5 milliárdos nettó forgalmat bonyolított le. Ami jó és terv szerint haladunk, hiszen az első évben 4 hónapunk volt, ott valahol 80 millió nettóban zártunk. A második évben mi kitűztük, hogy megkörnyékezzük ezt a másfél-kétmillió dolláros bevételt, 640 millió nettó körül zártunk, akkor az úgy ki is lett pipálva. Duplázni akartunk a rákövetkező évben, tehát 2023-ban: másfél milliárdos eredménnyel zártunk, az pedig majdnem tripla. Húztunk egy nagyon keményet, mondtuk, hogy a 23-at beduplázzuk megint. Ebben viszont már kevésbé hittünk mi is, hogy ez működni fog. Kicsit csodálkoztam is, amikor 3,5 milliárdos nettó árbevétellel zártunk. Szerintem most már nem fogunk duplázni. Most már annyira nagyok vagyunk, hogy ezek a tervek, dolgok már nem mennek így. Ez is egy csoda, hogy 3,5-ig elmentünk gyakorlatilag négy év alatt, vagy három és fél év alatt. Egy szolid 4,5-5 milliárddal én már nagyon boldog vagyok

- mondta el kendőzetlenül, mennyire felfutott a cég. Végezetül persze nem hagyhattuk ki azt a kérdést, hogy azok számára, akik túlzottan agresszív reklám- és marketingkampányt folytat, mit tud mondani? Valóban csak irigységből vágják ezeket a fejéhez, és meddig tud, meddig lehet elmenni mindebben?

A stratégia végig az én kezemben van, és ez az én kezemben is fog maradni, tehát mint alapító, szerintem ez csak így működik. Azt gondolom, az elején még pofátlanabbak voltunk a TikTokon is, most már egyébként pont visszafogottabbnak látom a marketingstratégiánkat. Van egy saját kreatív csapatunk, saját stúdiónk; most már egy elég nagy kreatív csapattal dolgozunk, tök jó szakemberekkel, úgyhogy ez nem csak rajtam áll, ez most már egy csapatmunkává forrt ki. Most már nagyon profi kamerákkal, nagyon profi vágási technikákkal és tudással dolgozunk. Az a jó a social médiában és a marketingben, hogy gyakorlatilag heti szinten változnak a trendek. Tök jó látni, hogy mire kijövünk mondjuk egy stratégiával, és azt persze lekoppintják mások, addigra már megint megváltoztak a trendek, és ők már egy régebbit csinálnak, úgyhogy ezeken mindig jókat mosolygunk: vagy már egy kiégett trendhullámba próbálnak becsatlakozni, de szerintem nagyon ébernek kell lenni. A marketingben és a brandingben azért véreznek el szerintem a legtöbben, mert képtelenek a piaccal együtt változni

- adott leckét Szerencsés Szabolcs marketingből az ellenfeleknek.