Végre, erre már sokan vártak! Ebben a városban nyitja meg új üzletét a barkácsbolt

Április 23-án délben Veszprémben nyitja meg legújabb áruházát a magyar tulajdonú Praktiker. A vásárlókat nyitási akciókkal és programokkal várják több mint 7100 négyzetméteren, mintegy 28 ezer termékkel, webshop áruátvételi ponttal. A kényelmes vásárlást az országos hálózattal rendelkező barkácslánc 23. áruházában is önkiszolgáló kasszák és SZÉP-kártyás vásárlási lehetőség segíti.

Veszprémben bővíti tovább országos hálózatát a magyar tulajdonú Praktiker. A legújabb egységet a Tirat-Carmel utca 6. szám alatt, a Déli intézményközpontban nyitják meg április 23-án 12:00 órakor. A barkácsáruházlánc 23. egységének megnyitásával így a veszprémi és a Balaton-környéki lakásfelújítók, barkácsolók, kertészkedők számára is elérhetővé válik a jól ismert minőség és termékkínálat.

Az új áruházban 7100 négyzetméteren mintegy 28 ezer termékkel várják a vásárlókat. Hasonlóan a többi Praktikerhez, itt is szakértő kollégák segítik az érdeklődőket, akik megtalálhatnak minden jól ismert osztályt, például látványos fürdőszoba-, kert-, valamint bútor-bemutatótereken tájékozódhatnak a megvásárolni kívánt termékekről. A szakértők a termékválasztás mellett az igénybe vehető szolgáltatásokkal vagy a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséggel kapcsolatban is adnak tájékoztatást. A veszprémi Praktikerben nemcsak házhoz szállítást kérhetnek a vásárlók, hanem lehetőség van webshopos és nehézáru-átvételre is a helyszínen.

Az áruház nyitása alkalmából szerda déltől vasárnapig, azaz április 23-27. között különleges ajánlatokkal készülnek: minden nem akciós és nem „ütős áras” termékre 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Emellett a Praktiker applikációban már regisztrált, valamint a helyszínen újonnan csatlakozó törzsvásárlók egyaránt 10 százalékos kupont kapnak, amelyet a következő vásárlásuk során válthatnak be. A nyitási hétvégén a gyerekeket is élmények várják: arcfestéssel, óriás Jenga társasjátékkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a szervezők.

Az új áruház április 23-án délben nyitja meg kapuit, és ezt követően egész évben várja vásárlóit, akik számára a hosszú nyitvatartási időben (hétfőtől szombatig 8.00 és 20.00 óra között, vasárnap 9.00-től 17.00-ig) ingyenes parkolás áll rendelkezésre.