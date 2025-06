Egyre több magyar vásárol be így a SZÉP-kártyájával: sok üzletben működik, óriási a roham

A SZÉP-kártyák új, otthonfelújításra is használható funkciója beindította a forgalmat, a bankok első 6 havi tapasztalatai szerint az ügyfelek élnek is a lehetőséggel. Az OTP és az MBH szerint az átlagos költés 55 ezer forint körül alakul, míg a K&H-nál ennél alacsonyabb, 28–40 ezer forintos összegeket mértek. A legtöbb vásárlás barkácsáruházakban és bútorboltokban történik, leginkább bútorra, szőnyegre, festékre és szerszámokra költenek az ügyfelek.

2025. január 1-jétől új lehetőség nyílt meg a SZÉP-kártya birtokosai számára: a rajta lévő összegek felét immár otthonfelújítási célokra is elkölthetik. Az intézkedés kiterjed többek között építőanyagok, bútorok és háztartási gépek vásárlására is, így komoly segítséget nyújthat azoknak, akik kisebb-nagyobb lakásfelújítási munkákra készülnek.

Korábbi interjúnkban Gesztesi Gábor, a DIEGO Magyarország marketingigazgatója arról beszélt, ők nagy potenciált látnak ezekben a vásárlásokban:

Ne feledjük, többmillió magyar dolgozó rendelkezik ilyennel. Már január első napjaiban azt láttuk, hogy elkezdenek vele vásárolni

- fogalmazott. Arról is beszélt, gyorsan kellett reagálni, hiszen csak pár hét volt felkészülni a kártyaelfogadásra, nekik pedig azért volt nehéz dolguk, mert franchise-rendeszerben működnek, azaz a majdnem 100 áruházuknak egyesével kellett leszerződni a kibocsátó bankokkal.

Nagy potenciált látunk ebben a támogatásban, és az emberek is élnének a lehetőséggel: ahogy január 2-án kinyitott a budaörsi flagship üzletünk, már volt is SZÉP-kártyás vásárlásunk, nem is egy

- tette hozzá Gesztesi Gábor.

Milliárdokat költöttek a magyarok a barkács- és bútorboltokban

Most az első 6 hónap tapasztalatairól kérdeztük a három kártyakibocsátó bankot (MBH, OTP és K&H), többek között arra voltunk kiváncsiak, hogy egyáltalán tisztában vannak-e az ügyfeleik azzal, hogy egy bizonyos összeget ilyen célokra is el lehet költeni. Emellett megkérdeztük, mit látnak, mely áruházakban, milyen termékekre és mennyit költenek a kártyabirtokosok - kihasználják-e a maximális, felújításra fordítható összeget.

2025. június 10-ig kártyabirtokosaink összesen 6,6 milliárd forintot költöttek lakásfelújítással kapcsolatos termékekre

- közölte megkeresésünkre az OTP Bank. Hozzátették: eddig mintegy 120 ezren vásároltak ilyen célra, az egy főre jutó átlagos költés 55 ezer forint volt. Arra a kérdésünkre, hogy mely termékkör a legkedveltebb a vásárlók körében, a bank azt írta, a vásárolt termékek pontos összetételére azonban nem látnak rá.

Kifejtették a kártyabirtokosokat több csatornán is tájékoztatták arról, hogy a kártyán lévő egyenlegük lakásfelújítási célokra is felhasználható. A közvetlen ügyfélkommunikáción túl részletes információkat tettek közzé hivatalos weboldalukon is. Emellett az ügyfelek a fiókjukba belépve lekérdezhetik, hogy az év végéig mekkora összeg áll rendelkezésükre ilyen célra. Év elején pedig egy podcast adást is készítettek a témában.

Azt is elárulták, 2025 első 5 hónapjában összességében 158 milliárd forintot költöttek kártyabirtokosaik. A költés túlnyomó része még mindig a szálláshely zsebről történik.

2025. május 31-én 7,2 milliárd forint olyan elköltetlen összeg állt a kártyákon, amelyre szeptember 20-án terhelnénk a 15%-os díjat, ha addig nem használja fel a kártyabirtokos. A vonatkozó kormányrendelet alapján tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket arról, hogy még mekkora összeget kell elkölteniük a díjterhelés elkerüléséhez

- közölték arra a kérdésünkre, hogy mekkora összeg van még az ügyfelek kártyáin, amit szeptemberig el kell költeniük a terhelés elkerüléséhez.

Az MBH Bank elárulta, a SZÉP-kártyával rendelkező ügyfelek átlagosan 55 000 forintot fordítanak otthonfelújításhoz kapcsolódó termékekre az egyenlegükből. Ezen költések legnagyobb részben a nagyobb barkácsáruházakban történnek.

Bár a SZÉP Kártya felhasználási célok szélesedtek, továbbra is a vendéglátás a legnépszerűbb felhasználási cél, az otthonfelújításra fordított összeg a teljes költéshez viszonyítva alacsony, általánosságban nem éri el az erre fordítható keret határát. Az MBH Bankban a SZÉP Kártya költési folyamatot úgy alakítottuk ki, hogy a kártyabirtokosok a jogszabályban előírt 50%-nál nagyobb összeget ne is tudjanak otthonfelújításra fordítani, így biztosítva, hogy ne lépjék túl a felhasználható keretösszeget

- fogalmazott a bank. Nyilvántartásuk szerint közel 20 ezer tulajdonosnak van olyan egyenlege, amelyet 2025. szeptember 20-ig használhat fel díjmentesen, azonban a nyár végére ez a lejáró összeg nagymértékben csökkenhet. A fel nem használt egyenleg mértékéről 3 hónappal a lejárati határidő előtt tájékoztatják ügyfeleiket, de javasolják, hogy rendszeresen ellenőrizzék egyenlegüket a mobilalkalmazásban vagy weboldalukon.

A K&H Bank a Pénzcentrum kérdésére elárulta: SZÉP-kártyákat használó ügyfeleik körében az OBI, a Praktiker és a Jysk a legnépszerűbb kereskedők az otthonfelújításhoz kapcsolódó termékek vásárlásában. A legkeresettebb termékek közé tartoznak

a bútorok,

szőnyegek,

barkácseszközök

és festékek.

A nagyáruházakban az átlagos vásárlási összeg 35-40 ezer forint körül mozog, míg a kisebb üzleteket is figyelembe véve az átlagos költés 28 ezer forint - ismertették.

Az éves keret egyénenként kerül meghatározásra tárgyévenként, a jelenlegi költések alapján úgy látjuk, hogy a kártyabirtokosok kihasználják a maximálisan erre fordítható összeget

- fogalmazott a pénzintézet. Tapasztalataik szerint a kártyabirtokosok tisztában vannak vele, hogy otthonfelújítási célokra is költhetnek SZÉP- kártyájukkal. A költéseikből látni, hogy élnek is a lehetőséggel.

Az elköltött és fennmaradó összegeket ügyfeleink ráadásul könnyedén ellenőrizhetik a K&H SZÉP kártyabirtokosi felületről elérhető lakásfelújítási költés-nyomonkövető funkció segítségével, amely mutatja az éves keretösszeget, valamint jelzi, hogy mennyit költhet még a kártyabirtokos lakásfelújítási célokra

- tették hozzá. A 2025. május 31-ig rendelkezésre álló adataik alapján az Aktív Magyarok alszámláról 2025-ben összesen 7 333 454 forintot, míg a SZÉP-kártya számláról 2025-ben összesen 12 665 405 473 forintot költöttek a kártyabirtokosok. A lejáró összegekről a K&H SZÉP kártyabirtokosi felületén valós időben tájékoztatják ügyfeleiket. Majd 60 nappal a terhelés előtt ismét figyelmeztetik őket e-mailben az akkor fennálló „díjterhelt juttatási összegükről.”