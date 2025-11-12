Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét – tekintettel a nemzetközi szállítás időigényére és a kötelező vámkezelési eljárásra –, ezért aki például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg, közölte a Magyar Posta Zrt. A hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket. A vállalat a magánszemélyek és webáruházak figyelmét is arra hívja fel, hogy a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A PwC- tavaszi Online Kereskedelmi Körkép 2025 első negyedéves kutatása szerint a magyar online kiskereskedelem tavaly 114 millió hazai és nemzetközi megrendelést kezelt, ami 15 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Az elmúlt években markánsan megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. A társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek.

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét – tekintettel a nemzetközi szállítási láncok továbbítási időszükségletére, illetve a kötelező vámkezelési eljárásra –, ezért a Posta azt javasolja, hogy aki például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, lehetőleg legkésőbb november 30-ig tegye meg. Akik ezt követően terveznek külföldi webáruházból karácsonyi ajándékot rendelni, azoknak számolniuk kell azzal az eshetőséggel is, hogy - a karácsonyi megnövekedett csomagmennyiség miatt - a megrendelt termékeiket az ünnepek után kapják kézhez.

A hazai webshopokból rendelt csomagok esetében a december 12. utáni rendeléseknél már számolni kell a webshopok saját átfutási idejével és raktárkészletével is, ami csúcsidőszakban akár több napot is jelenthet. A vállalat a magánszemélyek és a webáruházak figyelmét is felhívja: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A PwC Csomaglogisztikai Riport 2025 tanulmánya rámutat arra is, hogy az online vásárlók már közel 40%-a preferálja a csomagautomatás átvételt a rugalmasság és kényelem miatt. A Posta csomagautomata-hálózatának erősségei a karácsonyi időszakban mutatkoznak meg legjobban: rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, így mindenki a számára megfelelő időpontban veheti át a csomagját. Az MPL csomagautomaták előnye továbbá, hogy a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják.

Összességében tehát a Magyar Posta azt tanácsolja a karácsonyi ajándékok megrendelésével kapcsolatban, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fontos odafigyelni a biztonságra is

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk.

Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat.

A Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (ún. „kamucsomagok”) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés. A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot. Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is.