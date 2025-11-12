2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2022. szeptember 2.: A Magyar Posta logója (Magyar Posta)
Vásárlás

Most közölte a Magyar Posta: csúnyán ráfizethet, aki így rendel karácsonyi ajándékot - nem biztos, hogy meg is fog jönni

Pénzcentrum
2025. november 12. 17:29

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét – tekintettel a nemzetközi szállítás időigényére és a kötelező vámkezelési eljárásra –, ezért aki például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg, közölte a Magyar Posta Zrt. A hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket. A vállalat a magánszemélyek és webáruházak figyelmét is arra hívja fel, hogy a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A PwC- tavaszi Online Kereskedelmi Körkép 2025 első negyedéves kutatása szerint a magyar online kiskereskedelem tavaly 114 millió hazai és nemzetközi megrendelést kezelt, ami 15 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Az elmúlt években markánsan megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. A társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét – tekintettel a nemzetközi szállítási láncok továbbítási időszükségletére, illetve a kötelező vámkezelési eljárásra –, ezért a Posta azt javasolja, hogy aki például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, lehetőleg legkésőbb november 30-ig tegye meg. Akik ezt követően terveznek külföldi webáruházból karácsonyi ajándékot rendelni, azoknak számolniuk kell azzal az eshetőséggel is, hogy - a karácsonyi megnövekedett csomagmennyiség miatt - a megrendelt termékeiket az ünnepek után kapják kézhez.

A hazai webshopokból rendelt csomagok esetében a december 12. utáni rendeléseknél már számolni kell a webshopok saját átfutási idejével és raktárkészletével is, ami csúcsidőszakban akár több napot is jelenthet. A vállalat a magánszemélyek és a webáruházak figyelmét is felhívja: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A PwC Csomaglogisztikai Riport 2025 tanulmánya rámutat arra is, hogy az online vásárlók már közel 40%-a preferálja a csomagautomatás átvételt a rugalmasság és kényelem miatt. A Posta csomagautomata-hálózatának erősségei a karácsonyi időszakban mutatkoznak meg legjobban: rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, így mindenki a számára megfelelő időpontban veheti át a csomagját. Az MPL csomagautomaták előnye továbbá, hogy a kézbesítők munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják. 

Összességében tehát a Magyar Posta azt tanácsolja a karácsonyi ajándékok megrendelésével kapcsolatban, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Fontos odafigyelni a biztonságra is

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk.

Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat.

A Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (ún. „kamucsomagok”) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés. A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot. Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #webáruház #csomagautomata #online vásárlás #magyar posta #csomagszállítás #rendelés #karácsonyi ajándék #temu #shein #aliexpress

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.

FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:31
18:22
18:13
18:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 12.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
2025. november 12.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
4 napja
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
2 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
1 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
1 hete
Rendkívüli zárvatartásról döntött a Lidl: ezen a napon egyetlen üzletük sem lesz nyitva, minden vásárlót érint 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 18:22
Ez durva: rengeteg magyar ilyen helyen él - észre sem veszik, és pikk-pakk rámegy az egészségük
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 17:56
Kvíz: Jó vagy nyelvtanból, sokat tudsz a magyar nyelvről? Lássuk, átmész-e műveltségi tesztünkön!
Agrárszektor  |  2025. november 12. 18:34
Idegen állatfajok jelentek meg Magyarországon: óriási gond lehet ebből