Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak
A kiskereskedelmi forgalom növekedése 3,2%-ra lassult az Egyesült Királyságban az október 1. és november 1. közötti négy hétben, szemben az előző havi 4,1%-kal a NIQ legfrissebb adatai szerint - számolt be a Grocery Gazette.
A lassulás hátterében valószínűleg az áll, hogy a vásárlók a Black Friday és a karácsonyi akciók előtt elhalasztják vásárlásaikat, miközben az emelkedő infláció is nyomást gyakorol a költésekre.
Az üzletlátogatások száma 3,9%-kal nőtt az előző évhez képest, és az akciós termékek a teljes forgalom 24%-át tették ki.
Az Ocado maradt a legjobban teljesítő kiskereskedő 13,8%-os forgalomnövekedéssel, míg a Lidl 10,7%-os növekedéssel a második helyen végzett. Az M&S és a Sainsbury's forgalma 9,6%, illetve 5,5%-kal emelkedett. A Waitrose és a Tesco egyaránt 4,8%-os növekedést ért el, az Aldi forgalma 4,4%-kal nőtt. A Morrisons enyhe, 1,9%-os növekedést mutatott, míg az Asda forgalma 6,5%-kal csökkent.
A legnagyobb egységnövekedést elérő élelmiszer-kategóriák a tejtermékek (1,6%), a hús, hal és baromfi (1,4%), valamint a friss termékek (0,4%) voltak.
Mike Watkins, a NielsenIQ kiskereskedelmi és üzleti elemzési vezetője szerint: "Az utolsó négy hétben tapasztalt növekedési lassulást nem segítette a folyamatos infláció, a törékeny fogyasztói bizalom és az általában enyhe októberi időjárás. A diszkrecionális vásárlóerő nem fordult át további élelmiszer- és italvásárlásokba a halloweeni őszi szünet alatt. A novemberi költségvetésben várható adóemelésekkel kapcsolatos hangulat sem segíthetett a fogyasztói bizalomnak."
Watkins hozzátette: "A NIQ szerint az élelmiszer-eladások növekedése a jelenlegi szinten marad november hátralévő részében, de decemberben várhatóan felgyorsul. A növekedés mértéke a jelenlegi reklámkampányok sikerétől és a Black Friday hatásától függ majd, amely részben eltérítheti a költéseket."
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Hamarosan megnyitja kapuit Magyarországon az orosz hátterű diszkontlánc első boltja.
Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már
Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.