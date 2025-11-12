Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak

A kiskereskedelmi forgalom növekedése 3,2%-ra lassult az Egyesült Királyságban az október 1. és november 1. közötti négy hétben, szemben az előző havi 4,1%-kal a NIQ legfrissebb adatai szerint - számolt be a Grocery Gazette.

A lassulás hátterében valószínűleg az áll, hogy a vásárlók a Black Friday és a karácsonyi akciók előtt elhalasztják vásárlásaikat, miközben az emelkedő infláció is nyomást gyakorol a költésekre.

Az üzletlátogatások száma 3,9%-kal nőtt az előző évhez képest, és az akciós termékek a teljes forgalom 24%-át tették ki.

Az Ocado maradt a legjobban teljesítő kiskereskedő 13,8%-os forgalomnövekedéssel, míg a Lidl 10,7%-os növekedéssel a második helyen végzett. Az M&S és a Sainsbury's forgalma 9,6%, illetve 5,5%-kal emelkedett. A Waitrose és a Tesco egyaránt 4,8%-os növekedést ért el, az Aldi forgalma 4,4%-kal nőtt. A Morrisons enyhe, 1,9%-os növekedést mutatott, míg az Asda forgalma 6,5%-kal csökkent.

A legnagyobb egységnövekedést elérő élelmiszer-kategóriák a tejtermékek (1,6%), a hús, hal és baromfi (1,4%), valamint a friss termékek (0,4%) voltak.

Mike Watkins, a NielsenIQ kiskereskedelmi és üzleti elemzési vezetője szerint: "Az utolsó négy hétben tapasztalt növekedési lassulást nem segítette a folyamatos infláció, a törékeny fogyasztói bizalom és az általában enyhe októberi időjárás. A diszkrecionális vásárlóerő nem fordult át további élelmiszer- és italvásárlásokba a halloweeni őszi szünet alatt. A novemberi költségvetésben várható adóemelésekkel kapcsolatos hangulat sem segíthetett a fogyasztói bizalomnak."

Watkins hozzátette: "A NIQ szerint az élelmiszer-eladások növekedése a jelenlegi szinten marad november hátralévő részében, de decemberben várhatóan felgyorsul. A növekedés mértéke a jelenlegi reklámkampányok sikerétől és a Black Friday hatásától függ majd, amely részben eltérítheti a költéseket."