libamáj kenyérrel
Elfogyhat a magyarok kedvenc luxusélelmiszere? Így állunk a libamájjal 2025-ben

MTI
2025. november 11. 20:05

Az elhúzódó madárinfluenza-járvány ellenére sem várható hiány az idén hazai libahúsból és hízott libamájból - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A közleményben megjegyezték, hogy a Baromfi Termék Tanáccsal végzett közös felmérésük szerint az ágazat szereplői a hazai mellett az exportpiacokat is ki tudják szolgálni. Mint írták, a múlt év őszén indult és májusig áthúzódó madárinfluenza-járvány hatására a hízott libaállomány 20 százalékkal esett, míg húshasznosítású liba esetében a visszaesés mindössze 4 százalék volt.

A hazai libahús és libamáj döntő része külpiacokra kerül, az egy főre jutó éves magyarországi fogyasztás egy kilogramm - tájékoztattak, hozzáfűzve, hogy a legtöbb pecsenyelibát hagyományosan a német nyelvterületre szállítják a hazai feldolgozók.

Az elmúlt években azonban a lengyel libahús részesedése fokozatosan nő az európai piacon, ami egyre erősebb versenyhelyzetet teremt - jegyezték meg.

A tájékoztatás szerint a magyar libamáj exportnak nagy lendületet adott, hogy Izraelben betiltották a tömést, így a magyar kóser libamáj iránt is megnőtt a kereslet, és jelenleg Magyarország látja el a világ zsidó közösségeit hízott libamájjal - ismertette a NAK.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #baromfi #export #libamáj #liba #madárinfluenza #húsipar #agrár #nak #állattenyésztés

