Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?

Eurót árul a Lidl és az Aldi, igaz csak csokoládé formájában. Az egyik boltban egy 125 grammos csomag 975 forint, míg a másikban 150 gramm 849 forint - csakhogy a kilós egységárak között óriási különbségek vannak. Mutatjuk, melyik eurós csomaggal jár jobban az egyszeri magyar vásárló!
A két népszerű áruházlánc akciós újságjait fellapozva nagyon hasonló, eurós érme és papírpénz formájú csokoládéval találkozhatunk. Az Aldiban a 44. heti (10.30.-11.05.) akciós újságban jön velünk szembe a 125 grammos Monarc csokoládéérme, melyből egy csomag ára 975 forint, egységáron (tehát a termékből 1 kilogramm) pedig 7800 forint.
A Lidl esetében a Favorina akciós újságban láthatunk szinte megegyező terméket: a 150 grammos Favorina csokoládépénz ára csomagonként 849 forint, egységáron 5660 forint.
Ezek a csokoládécsomagok nemcsak súlyban mutatnak 25 grammos különbséget, még az ár is jóval kedvezőbb a Lidl esetében: itt egységáron 2140 forinttal olcsóbban szerezhetjük be az euró formájú édességet, így ebben a versenyben az Aldi most alul maradt.
Ha pedig már euró, az árfolyam az utóbbi napokban egyhe ingadozásokat mutattak, a forint erősödött az euróval szemben, már 387 alatt is járt a héten.
A csokoládé szezon beindulásával érdemes lehet lecsapni a különleges édességekre és a kedvező árakra, ugyanis a szaloncukrok például kimondottan drágák az idén.
