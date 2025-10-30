Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
Spar akciós újság: úgy vágta pofán a magyarokat a drágulás, hogy a fal adja a másikat
A kezünkbe akadt a Spar 2018-as akciós újságja, és megnéztük, mennyibe kerülnek ma ugyanazok a termékek – az eredmény sokkoló. Az árak szinte mindenhol legalább 70 százalékkal emelkedtek, sok esetben pedig duplázódást, sőt triplázódást láthattunk. Bár 2025-re az infláció már mérséklődött, a csúcskorszakban Európa élvonalába kerültünk az élelmiszer-drágulásban, azóta pedig nemigen mentek lejjebb az árak. Mutatjuk, mit is jelent mindez a mindennapi bevásárlás szintjén a magyar családoknak.
A hivatalos inflációs adatok sokak számára nehezen megfoghatóak – százalékok, indexek, átlagok. Az igazi döbbenet azonban akkor jön el, amikor konkrét termékek árcímkéit hasonlítjuk össze. Nemrég a TikTok-on futottunk bele (lásd alább a posztot) a Spar egyik akciós újságjába 2018-ból – ezt összevetve a 2025-ös árakkal jól látható, milyen elképesztő mértékben drágult meg számos alapvető élelmiszer az elmúlt hét évben Magyarországon. Mutatjuk!
A vizsgált termékek között volt tejföl, vaj, liszt, cukor, olcsó trappista sajt, csokoládé, valamint prémium termékek, mint a Baileys likőr. Az árnövekedés szinte mindenhol meghaladta a 70 százalékot, több esetben pedig duplázódást vagy triplázódást láthattunk. A legmegdöbbentőbb példa talán a mandarin, amely 299 forintról 999 forintra drágult kilogrammonként – ez 234%-os növekedést jelent. A tejföl ára 130%-kal, a kristálycukoré 125%-kal nőtt, a házi krémes alap pedig 123%-kal kerül többe, mint hét éve. Íme:
|
Termék ára 2018-ban
|Termék ára 2025-ben
|%-os különbség
|Mandarin kg
|
299
|999
|234%
|Milka táblás csokoládé 90-92 g
|
229
|699
|205%
|S-Budget passzírozott paradicsom sóval 500 g
|129
|375
|191%
|REGNUM füstölt, főtt darabolt sertés császárszalonna (Ft/kg)
|1990
|4990
|151%
|S-Budget mazsola 250 g
|239
|599
|151%
|Magyar Tejföl 20% 330g
|209
|480
|130%
|Koronás Cukor kristálycukor 1000 g
|159
|358
|125%
|Dr. Oetker Házi Krémes krémpor 225 g
|349
|779
|123%
|Baileys eredeti ír krémlikőr 17% 0,7 l
|4199
|8659
|106%
|St. Hubertus eredeti gyógynövénylikőr 33% 0,5 l
|2039
|4099
|101%
|Dublin Dairy vaj 200 g
|599
|1074
|79%
|Dr. Oetker sütőpor 5 x 12 g
|169
|299
|77%
|S-Budget gyorsfagyasztott rántott trappista sajt 450 g
|569
|999
|76%
|Gyermelyi búzafinomliszt BL 55 1 kg
|149
|231
|55%
|Coco Rico csirke felsőcomb filé Ft/kg
|1269
|1850
|46%
Mindez jól illusztrálja, amit a Portfolio elemzése is kiemel: az élelmiszerárak Magyarországon az európai átlagnál sokkal nagyobb ütemben emelkedtek az elmúlt években. A koronavírus-járvány, az energiaválság, az ukrajnai háború és a gyenge forint egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy 2022–2023-ban rekordmagas, sokszor 40% feletti élelmiszer-inflációt tapasztaltunk. Bár 2025-re a drágulás üteme mérséklődött, az árak már nem tértek vissza korábbi szintjükre.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A táblázatban szereplő termékek átlaga alapján egy 2018-as 1000 forintos bevásárlás ma körülbelül 1900–2000 forintba kerülne. Vagyis ugyanazért az árukosárért ma közel kétszer annyit kell fizetni, mint hét évvel ezelőtt – és ez még úgy is igaz, hogy több alapvető élelmiszerre jelenleg árrésstop hatósági korlátozás vonatkozik.
@tenyek.es.furcsasagok @tenyek.es.furcsasagok
Az ilyen konkrét példák segíthetnek megérteni, miért érzékelik a családok sokkal nehezebbnek a mindennapi bevásárlást, még akkor is, ha a statisztikai infláció már csökkenő tendenciát mutat. A számok mögött valójában az áll, hogy a magyar fogyasztók pénze ma sokkal kevesebbet ér – és a 2018-as árakat ma már csak a régi újságok lapjain láthatjuk viszont.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek.
Egy teszt során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek.
A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak...
Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, de a Kamara szerint így is lesz elég belőle.
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait.
Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
Egy havi korlátlan bérlet ára Budapesten sokszor 30 ezer forint is lehet, de vidéken találni ennél kedvezőbb lehetőségeket.
A Labubu játékfigurák másodpiaci árának csökkenése inkább a kínálat növekedésével, mintsem a kereslet visszaesésével magyarázható,
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.