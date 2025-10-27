Fontos hír jött az idei halottak napja kapcsán: erre figyelj, ha a temetőbe indulsz a hétvégén

Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elég áru mind a cserepes, mind a vágott fajtákból - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétfőn kiadott körképéből.

A hazai krizantémtermés döntő része október végén és november elsején talál gazdára. Egy átlagos évben a nagyvirágú krizantémokból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál talál vásárlóra.

Míg korábban messze a fehér színű volt a legkedveltebb, manapság egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű - piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín - iránt. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ez az urnás sírhelyek megnövekedett arányának is betudható - jegyezte meg a NAK.

Magyarországon a krizantémtermesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző; jelentős termőterület például Dabas, Lajosmizse, Kecskemét és környéke, ahol a fehér változat a jellemző, míg Nyíregyháza és Szeged környékén az ellenálló krémfehéret részesítik előnyben.

Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával - olvasható az agrárkamara összegzésében.