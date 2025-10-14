Nem egyedül mentené meg a Szigetet Gerendai Károly, hanem például olyan alvállalkozókkal, akiknek megszűnne a bevétele, ha nem lenne feszivál.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 13 árust kapcsolt le, összesen közel másfél millió forint bírságot szabtak ki.
Az akció során a Decathlon és Auchan parkolóiban árult illegális termékekre összpontosítottak: az ellenőrök és a NAV pénzügyőrei öt héten keresztül, heti több alkalommal vizsgálták az árusokat. Kiderült, hogy főként román állampolgárok Romániából és Lengyelországból hozott gyümölcsöket, például áfonyát, kajszit és őszibarackot árultak engedély nélkül, számla és származási igazolás nélkül, a piaci áraknál jóval olcsóbban.
A hatóságok az akciók során sok eldobált hulladékot és romló gyümölcsmaradékot találtak, ami az áruházaknak és takarítóiknak folyamatos pluszmunkát okozott. A környéken emellett megszaporodtak kisebb bűncselekmények, mint áruházi lopások, autófeltörések és zsebtolvajlások.
Az NKFH hangsúlyozza, hogy az illegális kereskedelem nemcsak a vásárlók egészségét veszélyezteti, hanem tisztességtelen versenyelőnyt teremt a jogszerűen működő vállalkozásokkal szemben. A hatóságok a jövőben is kiemelten figyelik a Budapesti Nagybani Piac környékét, és szükség esetén további ellenőrzéseket hajtanak végre a biztonságos és átlátható kereskedelem fenntartása érdekében.
A hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek hat év alatt, ami messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését.
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Érdemes lehet körülnézni a boltokban halottak napja előtt, mivel a gyertyák és mécsesek most akciós áron várják a vásárlókat.
Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Itt a megoldás a fityegő kupak problémára, ezután a videó után senkinek nem okozhat gondot.
Miért kerül ma kétszer annyiba a csirkemell, mint néhány éve? Mutatjuk, hol áll Magyarország az EU-s árlistán – meglepő adatokat találsz a videóban!
Botrány a boltok polcainál: örökre eltűnhetnek ikonikus trappista sajtok - ezzel bizony sokan nem számoltak, nem lesz jó vége
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint a lex trappista nem szolgálja sem a magyar fogyasztók, sem a magyar termelők érdekeit.
Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?
Az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát.
Az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége.
A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait.
Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben.
Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.
Rekordidő alatt fogyott el a McDonald's és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf közös hamburgerének alapanyagkészlete.
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Új diszkontlánc tarol Budapesten! A diszkontok brutálisan alacsony árakkal és új modellel szállnak szembe a Lidl, Aldi és Penny triójával.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tojás tárolásáról és kezeléséről.
Zugló új szívében, a Bosnyák tér mögött épült meg a Zenit Corso: modern üzletekkel, éttermekkel és látványos LED-homlokzattal várja a látogatókat.
A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.
A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.