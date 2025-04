Jókora változás jön a MediaMarkt magyar áruházaiban: itt a vezér bejelentése

A MediaMarkt magyarországi ügyvezetője szerint jelentős átalakulás zajlik a háztartási gépek piacán, miközben a cég bővíti használteszköz-kínálatát. A béremelések és az állampapírkamatok kifizetése pozitívan hat a kereskedelemre, a forint erősödése pedig az árak stabilizálódását hozhatja - írja az Index.

A háztartási gépek piacán jelentős változás tapasztalható: a vásárlók még működőképes hagyományos porszívóikat is lecserélik vezeték és porzsák nélküli modellekre. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt magyarországi ügyvezető igazgatója szerint a 100 ezer forint feletti kategóriában már jó minőségű eszközök érhetők el, míg a prémium modellek 2-300 ezer forintos árkategóriában kínálnak teljesen új felhasználói élményt.

A vállalatnál a gamer termékek is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. A német anyacég, a Ceconomy már reagált is erre a trendre: három német nagyvárosban XPERION néven nyitottak speciális üzleteket, ahol ingyenesen próbálhatók ki a legújabb játékok és eszközök. A 3000 négyzetméteres kölni üzlet például közösségi térként is funkcionál, ahol e-sport versenyeket is rendeznek.

A cég következő nagy lépése a virtuális valóság területén várható, hamarosan AR-szemüvegek is megjelenhetnek kínálatukban. A legnagyobb kihívást a kényelmes felhasználói élmény biztosítása jelenti.

A műszaki kereskedelem 2025-ös kilátásai biztatóak. A minimálbér-emelés nyomán januárban 7-8 százalékos fizetésemelést hajtottak végre a szektorban, az állampapírkamatok kifizetése pedig további keresletnövekedést eredményezett. A forint közelmúltbeli erősödése az árak stabilizálódását hozhatja.

A MediaMarkt idén bővíti használt készülékeinek kínálatát. Az eddig csak prémium kategóriás használt termékek mellett már alacsonyabb árkategóriájú, de továbbra is garanciális eszközöket is kínálnak majd. A használt termékek értékesítésének bővítése a fenntarthatóságot is szolgálja, hiszen növeli a termékek életciklusát.