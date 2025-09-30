Mi folyik itt? Riasztó mértékben megemelkedett a bolti lopások száma Magyarországon

Riasztó mértékben emelkedett a bolti lopások száma Magyarországon az elmúlt négy évben, egyes megyékben akár ötszörösére is nőtt az esetszám. A rendőrségi adatok szerint különösen a kis értékű lopások száma ugrott meg, ami több mint duplájára emelkedett országszerte.

A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból. Az 50 ezer forint feletti értékre elkövetett lopások száma 78 százalékkal emelkedett 2020 óta, míg az 50 ezer forint alatti, szabálysértési értékhatár alatti esetek száma több mint 120 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.

A területi eloszlást vizsgálva jelentős különbségek figyelhetők meg. Zala vármegyében például az 50 ezer forint feletti értékű lopások száma az ötszörösére emelkedett négy év alatt, 82-ről 424-re. Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Veszprém vármegyékben megduplázódott az ilyen esetek száma. A lakosságszámhoz viszonyítva Heves és Zala megyében a legmagasabb a bolti lopások aránya - tudósított a Blikk.

A fővárosban és Pest vármegyében regisztrálták a legtöbb nagy értékű lopást: 2024-ben Budapesten 2002, Pest vármegyében pedig 808 ilyen eset történt. Országos szinten tavaly összesen 7205 nagy értékű bolti lopás miatt indult eljárás, míg idén az első félévben már 3653 esetet regisztráltak.

Az 50 ezer forint alatti, szabálysértési értékre elkövetett lopások száma még drasztikusabb növekedést mutat: a 2020-as 6742 esetről 2024-re 15063-ra emelkedett, ami 123 százalékos növekedést jelent. Egyes megyékben háromszoros emelkedés is tapasztalható, például Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 356-ról 1153-ra, Fejér vármegyében 249-ről 712-re nőtt az esetek száma.

Dr. Sík Endre szociológus szerint általános összefüggés, hogy magas infláció esetén, nehezebb gazdasági helyzetben emelkedik a vagyon elleni bűncselekmények száma. Dr. Nagy László Tibor, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetője megerősítette: "Nem vitás a bűnözés társadalmi meghatározottsága, beleértve a gazdasági viszonyokat is." Hozzátette ugyanakkor, hogy téves lenne a vagyon elleni bűnözés okát csupán a szükséglet szülte bűnözésben látni, mivel az emberek értékrendje is fontos tényező.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke rámutatott, hogy a tolvajok elsősorban könnyen értékesíthető, drágább termékeket lopnak. "Általában olyan termékekre teszik rá a kezüket a tolvajok, amelyek könnyen eladhatóak, és akik nagy mennyiségben lopnak, azok nem a nehéz megélhetésért teszik azt" - nyilatkozta. A szakember szerint a tolvajok előszeretettel viszik a minőségi szeszes italokat, drága szalámikat és sajtokat, amelyeket aztán a feketepiacon értékesítenek.