Érik a botrány a boltok polcainál: rengeteg terméket vontak vissza, súlyos dolog derült ki róluk
Érik a botrány a boltok polcainál: rengeteg terméket vontak vissza, súlyos dolog derült ki róluk

Pénzcentrum
2025. október 1. 11:45

Ausztráliában tovább bővül a napvédő krémek botránya, miután 18 terméket kellett kivonni a forgalomból, mert nem nyújtották a gyártók által ígért védelmet - közölte a BBC.

Egy fogyasztóvédelmi szervezet júniusi vizsgálata során kiderült, hogy több népszerű és drága napvédő krém nem biztosítja a csomagoláson feltüntetett fényvédelmet. Az Ultra Violette Lean Screen Skinscreen termék például SPF 50+ védelmet ígért, de a tesztek során mindössze SPF 4-es értéket mutatott, ezért augusztusban önkéntes visszahívást kezdeményeztek.

Az ausztrál gyógyszerészeti felügyelet (TGA) vizsgálata most további 20 napvédő terméknél talált problémát, amelyek ugyanazt az alapformulát használják. A hatóság szerint ez az alapformula valószínűleg legfeljebb SPF 21-es védelmet nyújt, egyes termékeknél pedig akár csak SPF 4-et.

A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat, további tíz termék értékesítését felfüggesztették, kettőt pedig még vizsgálnak. Egy termék Ausztráliában készül, de ott nem forgalmazzák.

Ausztráliában a legmagasabb a bőrrák előfordulási aránya a világon – becslések szerint három ausztrálból kettőnél legalább egyszer eltávolítanak bőrrákos elváltozást életük során –, ezért az országban rendkívül szigorú napvédő szabályozások vannak érvényben.

A botrány nemcsak az ausztrál fogyasztók körében váltott ki felháborodást, hanem szakértők szerint globális következményei is lehetnek. A problémákat mind a napvédők gyártásában, mind a laboratóriumi tesztelés megbízhatóságában azonosították.

A kérdéses alapformula gyártója, a Wild Child Laboratories Pty Ltd leállította annak előállítását. A cég vezetője, Tom Curnow közleményben hangsúlyozta, hogy a TGA nem talált gyártási problémákat a létesítményükben, és szerinte a tesztelési eltérések egy szélesebb, iparági problémára utalnak.

A TGA komoly aggályokat fogalmazott meg a Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp) amerikai laboratórium tesztelési gyakorlatával kapcsolatban is, amelyre sok érintett cég támaszkodott az SPF-értékek igazolásánál. A Wild Child közölte, hogy megszüntette az együttműködést a PCR laboratóriumokkal, és más akkreditált, független laboratóriumokhoz küldte be formuláit tesztelésre.

A PCR Corp a BBC-nek küldött nyilatkozatában arra utalt, hogy külső tényezők is okozhatják az SPF-értékek eltéréseit a saját tesztjeik és a később mások által végzett vizsgálatok között. Szerintük a laboratóriumban mért napvédő teljesítmény a beküldött minta pontos tételét és állapotát tükrözi az adott pillanatban, és számos külső tényező – például a gyártási eltérések, nyersanyag-különbségek, csomagolás, tárolási körülmények, termék kora és piaci kezelés – befolyásolhatja a később értékesített termékek SPF-értékét.
