Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.
Érik a botrány a boltok polcainál: rengeteg terméket vontak vissza, súlyos dolog derült ki róluk
Ausztráliában tovább bővül a napvédő krémek botránya, miután 18 terméket kellett kivonni a forgalomból, mert nem nyújtották a gyártók által ígért védelmet - közölte a BBC.
Egy fogyasztóvédelmi szervezet júniusi vizsgálata során kiderült, hogy több népszerű és drága napvédő krém nem biztosítja a csomagoláson feltüntetett fényvédelmet. Az Ultra Violette Lean Screen Skinscreen termék például SPF 50+ védelmet ígért, de a tesztek során mindössze SPF 4-es értéket mutatott, ezért augusztusban önkéntes visszahívást kezdeményeztek.
Az ausztrál gyógyszerészeti felügyelet (TGA) vizsgálata most további 20 napvédő terméknél talált problémát, amelyek ugyanazt az alapformulát használják. A hatóság szerint ez az alapformula valószínűleg legfeljebb SPF 21-es védelmet nyújt, egyes termékeknél pedig akár csak SPF 4-et.
A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat, további tíz termék értékesítését felfüggesztették, kettőt pedig még vizsgálnak. Egy termék Ausztráliában készül, de ott nem forgalmazzák.
Ausztráliában a legmagasabb a bőrrák előfordulási aránya a világon – becslések szerint három ausztrálból kettőnél legalább egyszer eltávolítanak bőrrákos elváltozást életük során –, ezért az országban rendkívül szigorú napvédő szabályozások vannak érvényben.
A botrány nemcsak az ausztrál fogyasztók körében váltott ki felháborodást, hanem szakértők szerint globális következményei is lehetnek. A problémákat mind a napvédők gyártásában, mind a laboratóriumi tesztelés megbízhatóságában azonosították.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kérdéses alapformula gyártója, a Wild Child Laboratories Pty Ltd leállította annak előállítását. A cég vezetője, Tom Curnow közleményben hangsúlyozta, hogy a TGA nem talált gyártási problémákat a létesítményükben, és szerinte a tesztelési eltérések egy szélesebb, iparági problémára utalnak.
A TGA komoly aggályokat fogalmazott meg a Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp) amerikai laboratórium tesztelési gyakorlatával kapcsolatban is, amelyre sok érintett cég támaszkodott az SPF-értékek igazolásánál. A Wild Child közölte, hogy megszüntette az együttműködést a PCR laboratóriumokkal, és más akkreditált, független laboratóriumokhoz küldte be formuláit tesztelésre.
A PCR Corp a BBC-nek küldött nyilatkozatában arra utalt, hogy külső tényezők is okozhatják az SPF-értékek eltéréseit a saját tesztjeik és a később mások által végzett vizsgálatok között. Szerintük a laboratóriumban mért napvédő teljesítmény a beküldött minta pontos tételét és állapotát tükrözi az adott pillanatban, és számos külső tényező – például a gyártási eltérések, nyersanyag-különbségek, csomagolás, tárolási körülmények, termék kora és piaci kezelés – befolyásolhatja a később értékesített termékek SPF-értékét.
Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.