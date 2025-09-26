Ezen nagyot fognak nézni a magyar vásárlók a boltokban: most már tényleg semmi sem szent

A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban. Bár ez sokakat bosszanthat, a szakértők szerint tudatos marketingstratégiáról van szó, miközben a vásárlók többsége továbbra is novemberben és decemberben intézi a karácsonyi bevásárlást - írja a hvg.hu.

Már a nyár végén karácsonyi díszek, mézeskalácsok és Mikulás-figurák tűnnek fel számos hazai és külföldi áruházban, miközben a nyári termékek és iskolakezdési kellékek még a polcokon sorakoznak. Ez a jelenség egyre általánosabbá válik a kereskedelemben, ami egyesekben bosszúságot kelt, másokat viszont korai tervezésre ösztönöz.

Egy német tulajdonú áruházlánc üzleteiben már augusztusban megjelentek a halloweeni dekorációk mellett a karácsonyi manók, Mikulások és téli lakásdekorációk. Hasonló tendencia figyelhető meg Svájcban is, ahol szeptember közepén már karácsonyi édességek széles választéka várta a vásárlókat. A jelenség mostanra a hazai kereskedelemben is általánossá vált.

A CNN már 2023-ban beszámolt arról, hogy az üzletek és online áruházak évről évre korábban kezdik a karácsonyi termékek értékesítését. A trend 2021-ben erősödött fel, amikor a koronavírus-járvány miatt az Amazon már októberben elindította az ünnepi leárazásokat.

"Maga a karácsonyi szezon általában hosszabb, mint amire egyébként gondolnánk, nagyon sokan egészen korán elkezdik már a felkészülést, keresni az ajándékokat. Vagy azért, mert olyan a beállítottságuk, hogy ennyire előre terveznek, vagy azért, mert egyszerűen így akarják beosztani a saját családi büdzséjüket. Ők nem egyszerre fognak megvenni mindent november közepén, hanem szépen, hónapról hónapra készülve osztják be a pénzt" – nyilatkozta a HVG-nek Lévai Richárd marketing-tanácsadó.

A szakértő szerint az ünnepi termékek korai kihelyezésével a kereskedők a vásárlói attitűdöt formálják. Emlékeztetik a fogyasztókat az ünnepekre, és ha valaki nem is vásárol azonnal, később eszébe jut, hol látott megfelelő termékeket. A kellemes, ünnepi hangulat más termékek vásárlására is ösztönözheti a betérőket.

Lévai hangsúlyozza, hogy a negatív reakciók sem jelentenek problémát a kereskedőknek. "Ugyanúgy működik, mint amikor bosszant minket egy weboldalon, hogy teli van reklámokkal és felugró ablakokkal. Attól még, hogy bosszant, eljut hozzánk az üzenet, és lehet, hogy fel is iratkozunk a reklámozott hírlevélre vagy igénybe vesszük a szolgáltatást – elvégre így működik a Temu is."

A marketing-tanácsadó szerint ez a jelenség nem újdonság, már évtizedekkel ezelőtt is megfigyelhető volt, hogy a mikuláscsokik és téli dekorációk korán megjelentek a boltokban, ahogyan a húsvéti termékek is jóval az ünnep előtt kint vannak.

A Tesco válaszában jelezte: "Karácsonyi termékeink a korábbi évekhez hasonlóan idén is Mindenszentek után kerülnek ki a polcokra. Természetesen a termékek beszerzése már hónapokkal korábban megkezdődik, azonban a vásárlók csak a karácsonyt közvetlenül megelőző időszakban találkozhatnak velük az áruházak polcain. Először a dekorációs termékek, kiegészítők, illetve a Mikuláshoz köthető termékek, édességek kerülnek kihelyezésre, majd a karácsonyhoz közeledve találkozhatnak a vásárlók egyre szélesebb karácsonyi választékunkkal."

A PwC Magyarország tavalyi, reprezentatív felmérése szerint a vásárlók időzítése változatos: 31 százalék már szeptemberben és októberben megkezdte a beszerzést, 38 százalék a Black Friday-akciókat használta ki, míg 40 százalék decemberben, az utolsó hetekben intézi az ajándékvásárlást. Ez azt mutatja, hogy a karácsonyi szezon fő időszaka továbbra is november végén kezdődik.

A kutatás szerint "a legfrissebb piaci adatok szerint a vásárlók újra megnyitották pénztárcáikat, különösen a Black Friday-akciók és a karácsonyi szezon során. A megkérdezettek 58 százaléka élt vagy tervez élni a kedvezményekkel, bár előzetesen csak 11 százalék jelezte ezt a szándékát. A vásárlók többsége (55 százalék) saját célra szerzett be olyan termékeket, amelyeket egyébként is megvett volna, de ilyenkor olcsóbb."

A felmérés azt is kimutatta, hogy a fogyasztók 44 százaléka főként hagyományos üzletekben szerzi be az ajándékokat, 37 százalék mind a hagyományos, mind az online csatornákat használja, míg a kizárólag online karácsonyi bevásárlást csak 13 százalék preferálja.