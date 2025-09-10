2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
Vásárlás

Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg

Pénzcentrum

2025. szeptember 10. 16:15
Vásárlás

Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:15

15 éve vezette be Magyarországra a Tesco a Clubcardot, ebből az alkakomból tartottak sajtóeseményt szeptember 10-én, amin a Pénzcentrum is részt vett. Kiderült többek között, hogy a hipernél az összes tranzakció közel háromnegyede Clubcarddal történik, és hogy jelenleg 2,7 millió háztartásnak van regisztrációja, ami a háztartások 65 százalékát lefedik.

A sajtóbeszélgetés elején elhangzott, hogy az első Clubcardot 2010 májusában adták ki Magyarországon, Kaposváron. Viszont az Egyesült Királyságban már 30 éves a szolgáltatás. Ami anno leginkább abban különbözött más hasonló programoktól, hogy sokkal inkább ismételt vásárlásra buzdította a vásárlókat, nem pedig más márkák megismertetésére, azok választására.

Gyovai Györgyi, a Tesco vásárlói élményért felelős igazgatója az eseményen elmondta, hogy az ő rendszerükben 100 forint után jár 1 pont. A kedvező rendszer miatt jelenleg az összes tranzakció közel háromnegyede Clubcarddal történik a Tescóban. A vállalatnak itthon jelenleg 2,7 millió háztartásnak regisztrációja, amiből 1 millióban az applikációt használják.

Németh Adrienn, Tesco Media, Senior Retail Media Sales Leadje hozzátette, jelenleg idehaza 5 vásárlótípust különítenek el. Ezek alapján irányítják a stratégiájukat. Gyovai Györgyi ezután arról beszélt, hogy mivel ők hipermarket, ezért náluk a nagybevásárlások vannak tulnyomó részt. A Tesco vásárlói élményért felelős igazgatója elmondta azt is, hogy

tipikusan családos, gyerekes háztartásokat szolgálunk ki, messze a legnagyobb célközönségük az átlagos vagy afeletti keresettel rendelkező gyerekes családok.

Hozzátette azt is, hogy az évben van 3 kiemelt időszak, amikor a Clubcard a legjobban pörög, ez a karácsony, húsvét és az iskolakezdés. Elhangzott az is, hogy egy átlagos klubkártyás bevásárlókosárban leggyakrabban tejtermékek, üdítők, zöldségek, gyümölcs és hús található. 

A Tesco arról is beszélt, hogy Magyarországon üzleti titok, hogy átlagosan egy évben, egy Clubcardon mekkora összeget takarítanak meg a vásárlóik. De annyit elárultak, hogy az elmúlt gazdasági évben mintegy 12 milliárd forintot juttattak vissza a vásárlókhoz így vagy úgy, felhasználható pontok vagy kuponok formájában. 

A Tesco egyébként az Egyesült Királyságban még 2019-ben publikált egy olyan adatot, ami szerint egy átlagos Clubcardon az ottani vásárlók évente több mint 400 fontot takarítanak meg átlagosan, ez mai árfolyamon mintegy 182 ezer forint. Ezzel kapcsolatban Németh Adrienn hozzátette, hogyha csak a nagybevásárlókat nézzük idehaza, akkor ezt egy évben idehaza is elérik, elérhetik a vásárlók.

A Pénzcentrum kérdésére Gyovai Györgyi elmondta, nem csak azoknak éri meg a Tescóban vásárolni, akinek Clubcardja van, mert az akcióik nem csak kizárólag ezen a felületen futnak, sőt a szakértő szerint a három pillérükből (árgarancia-1500 termék, mindenkinek szóló ajánlatok, Clubcard) ez még egy kisebb szelet. 
Címlapkép: Getty Images
