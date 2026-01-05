2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Több mint a fele nyereményét bukja a világbajnok Luke Littler: durva, mennyi pénz ugrik a zsebéből

Pénzcentrum
2026. január 5. 12:44

Luke Littler az elmúlt tíz év első játékosaként nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését - írta meg a Daily Mail.

Második világbajnoki címével Littler olyan illusztris társaságba került, mint Gary Anderson, Adrian Lewis vagy Phil Taylor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Littler egymillió fontot (átszámítva 441 millió forint) vihet haza, ám ennek közel felét elviszi az adó. A brit adótörvények szerint 45 százalékos adókulccsal számolhat, ami az OLBG elemzői szerint körülbelül 436 ezer fontot (196 millió forint) jelent. Ehhez jönnek még a társadalombiztosítási járulékok, vagyis újabb levonásokkal kell szembesülnie a fiatal fenoménnak. A pénz azonban, mint mondja, nem a fő motivációja.

Hatalmas pénzdíj ez, de a színpadon a trófeáért játszom, nem a pénzért. A Grand Slam óta csak azt hajtogattam, hogy egymás után kétszer akarok nyerni. A pénzre majd utána gondolok

– mondta a világbajnok még a Ryan Searle elleni elődöntő után.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A döntőben 106-os átlaggal és 16 maximummal egyszerűen leuralta Van Veent. Elismerte, hogy ideges volt a meccs előtt, de egy pizza végül megnyugtatta.

Amikor megérkeztem a helyszínre, rájöttem, hogy egész nap nem ettem semmit. Rendeltem egy margheritát, bekaptam, és kész voltam játszani

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- mondta erről.

Littler az elmúlt hat nagy dartstorna közül ötöt megnyert. Taylor 16 világbajnoki címe még messze van, de nem tartja elérhetetlennek.

Még 14 kell. Ha eljutok ötig vagy hatig, már boldog leszek. De ha elég sokáig kitartok, és megmarad az éhség, talán sikerülhet. Ha az éhség elmúlik, nincs értelme játszani. De bennem még rengeteg van belőle

- mondta Littler jövőbeli terveiről.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #nyeremény #adó #sport #világbajnokság #brit #pénzdíj #adólevonás #sportgazdaság #darts

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Horváth Csaba

Elhunyt Horváth Csaba

Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.

FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:50
12:44
12:32
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
2 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
4
3 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
5
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 13:03
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 12:04
Friss hótérkép! Itt 30-50 centi is lehullhat a héten: elképesztő, ami Magyarországra vár
Agrárszektor  |  2026. január 5. 12:32
Bajba kerülhetnek a magyar autósok, ha ezt nem teszik meg: még nem késő