A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Több mint a fele nyereményét bukja a világbajnok Luke Littler: durva, mennyi pénz ugrik a zsebéből
Luke Littler az elmúlt tíz év első játékosaként nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését - írta meg a Daily Mail.
Második világbajnoki címével Littler olyan illusztris társaságba került, mint Gary Anderson, Adrian Lewis vagy Phil Taylor.
Littler egymillió fontot (átszámítva 441 millió forint) vihet haza, ám ennek közel felét elviszi az adó. A brit adótörvények szerint 45 százalékos adókulccsal számolhat, ami az OLBG elemzői szerint körülbelül 436 ezer fontot (196 millió forint) jelent. Ehhez jönnek még a társadalombiztosítási járulékok, vagyis újabb levonásokkal kell szembesülnie a fiatal fenoménnak. A pénz azonban, mint mondja, nem a fő motivációja.
Hatalmas pénzdíj ez, de a színpadon a trófeáért játszom, nem a pénzért. A Grand Slam óta csak azt hajtogattam, hogy egymás után kétszer akarok nyerni. A pénzre majd utána gondolok
– mondta a világbajnok még a Ryan Searle elleni elődöntő után.
A döntőben 106-os átlaggal és 16 maximummal egyszerűen leuralta Van Veent. Elismerte, hogy ideges volt a meccs előtt, de egy pizza végül megnyugtatta.
Amikor megérkeztem a helyszínre, rájöttem, hogy egész nap nem ettem semmit. Rendeltem egy margheritát, bekaptam, és kész voltam játszani
- mondta erről.
Littler az elmúlt hat nagy dartstorna közül ötöt megnyert. Taylor 16 világbajnoki címe még messze van, de nem tartja elérhetetlennek.
Még 14 kell. Ha eljutok ötig vagy hatig, már boldog leszek. De ha elég sokáig kitartok, és megmarad az éhség, talán sikerülhet. Ha az éhség elmúlik, nincs értelme játszani. De bennem még rengeteg van belőle
- mondta Littler jövőbeli terveiről.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.