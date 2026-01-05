Több mint a fele nyereményét bukja a világbajnok Luke Littler: durva, mennyi pénz ugrik a zsebéből

Luke Littler az elmúlt tíz év első játékosaként nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését - írta meg a Daily Mail.

Második világbajnoki címével Littler olyan illusztris társaságba került, mint Gary Anderson, Adrian Lewis vagy Phil Taylor.

Littler egymillió fontot (átszámítva 441 millió forint) vihet haza, ám ennek közel felét elviszi az adó. A brit adótörvények szerint 45 százalékos adókulccsal számolhat, ami az OLBG elemzői szerint körülbelül 436 ezer fontot (196 millió forint) jelent. Ehhez jönnek még a társadalombiztosítási járulékok, vagyis újabb levonásokkal kell szembesülnie a fiatal fenoménnak. A pénz azonban, mint mondja, nem a fő motivációja.

Hatalmas pénzdíj ez, de a színpadon a trófeáért játszom, nem a pénzért. A Grand Slam óta csak azt hajtogattam, hogy egymás után kétszer akarok nyerni. A pénzre majd utána gondolok

– mondta a világbajnok még a Ryan Searle elleni elődöntő után.

A döntőben 106-os átlaggal és 16 maximummal egyszerűen leuralta Van Veent. Elismerte, hogy ideges volt a meccs előtt, de egy pizza végül megnyugtatta.

Amikor megérkeztem a helyszínre, rájöttem, hogy egész nap nem ettem semmit. Rendeltem egy margheritát, bekaptam, és kész voltam játszani

- mondta erről.

Littler az elmúlt hat nagy dartstorna közül ötöt megnyert. Taylor 16 világbajnoki címe még messze van, de nem tartja elérhetetlennek.

Még 14 kell. Ha eljutok ötig vagy hatig, már boldog leszek. De ha elég sokáig kitartok, és megmarad az éhség, talán sikerülhet. Ha az éhség elmúlik, nincs értelme játszani. De bennem még rengeteg van belőle

- mondta Littler jövőbeli terveiről.