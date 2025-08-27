Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant.
Óriási akciókkal nyitott boltot ezen a magyar településen a külföldi üzletlánc: indulhat a roham
A JYSK a 2024/2025-ös pénzügyi évben már a harmadik új magyarországi áruházát nyitja meg Körmenden, Debrecen és Ózd után. Ennek apropóján helyi kampány is indult a JYSK Otthont Teremtünk Adományprogram keretein belül, amellyel a vállalat az Esőemberke Alapítványt támogatta.
A JYSK idén szeptemberben ünnepli 20 éves fennállást Magyarországon, augusztus 27-én pedig megnyílt az áruházlánc legújabb magyarországi üzlete Körmenden, a Rákóczi úton. Az új egységgel együtt már 101 áruházzal rendelkezik a vállalat hazánkban. Az új üzlet megnyitása jól tükrözi a vállalat elkötelezettségét a folyamatos fejlődés és a vidéki jelenlét erősítése iránt. A nyitások mellett a régebbi üzletek is folyamatosan megújulnak a JYSK új, fenntarthatósági és hatékonysági koncepciójának jegyében.
„Az idén 20 éves magyarországi fennállását ünneplő JYSK számára kiemelten fontos, hogy minél többeknek tegyük könnyen elérhetővé a megfizethető, mégis stílusos otthon megteremtéséhez szükséges termékeket. Az új áruház megnyitásával nemcsak bővítjük jelenlétünket az országban, hanem közelebb kerülünk vásárlóinkhoz, hogy még inkább igazodhassunk az igényeikhez. 2025 végéig további két áruház megnyitását tervezzük, hogy még teljesebb országos lefedettséget biztosíthassunk” – mondta el az üzletnyitás kapcsán Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős országigazgatója.
A fenntarthatóságon van a hangsúly az új üzletek kialakításánál
A JYSK az új áruházainak kialakításakor és meglévő üzleteinek korszerűsítésénél is kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Az úgynevezett 3.0-ás üzletkoncepció részeként olyan világítási rendszert alkalmaznak, amely három különálló szakaszban kapcsolható be. Ennek a megoldásnak köszönhetően az áruházak világításához szükséges energiafelhasználás legalább 25 százalékkal csökkenhető. A hatékonyságot tovább növeli a LED-es világításra való teljes átállás, illetve a kialakításra kerülő mozgásérzékelő-rendszer is.
A koncepció nemcsak az energiafelhasználást érinti, hanem az üzletek kialakítását és berendezését is. A körmendi, ezer négyzetméteres új áruház három bemutatószobával rendelkezik, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a bútorok között. Emellett egy külön matrac-stúdió is helyet kapott az üzletben, ahol a vásárlók kipróbálhatják a termékeket, és szakértői segítséget is kaphatnak a munkatársaktól. Az új üzletben széles választékban elérhetők lesznek dekorációs és lakberendezési kiegészítők is, a kínálat pedig igazodik majd a szezonális vásárlói igényekhez.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az áruházlánc az új üzlet megnyitója napján az akciók mellett ajándékkal is várja a látogatókat. A nyitás napján az első 300 vásárló –, aki legalább 10 000 Ft értékben vásárolt – egy Billerbeck törölközőt, illetve minden vásárló egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.