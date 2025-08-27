Óriási akciókkal nyitott boltot ezen a magyar településen a külföldi üzletlánc: indulhat a roham

A JYSK a 2024/2025-ös pénzügyi évben már a harmadik új magyarországi áruházát nyitja meg Körmenden, Debrecen és Ózd után. Ennek apropóján helyi kampány is indult a JYSK Otthont Teremtünk Adományprogram keretein belül, amellyel a vállalat az Esőemberke Alapítványt támogatta.

A JYSK idén szeptemberben ünnepli 20 éves fennállást Magyarországon, augusztus 27-én pedig megnyílt az áruházlánc legújabb magyarországi üzlete Körmenden, a Rákóczi úton. Az új egységgel együtt már 101 áruházzal rendelkezik a vállalat hazánkban. Az új üzlet megnyitása jól tükrözi a vállalat elkötelezettségét a folyamatos fejlődés és a vidéki jelenlét erősítése iránt. A nyitások mellett a régebbi üzletek is folyamatosan megújulnak a JYSK új, fenntarthatósági és hatékonysági koncepciójának jegyében.

„Az idén 20 éves magyarországi fennállását ünneplő JYSK számára kiemelten fontos, hogy minél többeknek tegyük könnyen elérhetővé a megfizethető, mégis stílusos otthon megteremtéséhez szükséges termékeket. Az új áruház megnyitásával nemcsak bővítjük jelenlétünket az országban, hanem közelebb kerülünk vásárlóinkhoz, hogy még inkább igazodhassunk az igényeikhez. 2025 végéig további két áruház megnyitását tervezzük, hogy még teljesebb országos lefedettséget biztosíthassunk” – mondta el az üzletnyitás kapcsán Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős országigazgatója.

A fenntarthatóságon van a hangsúly az új üzletek kialakításánál

A JYSK az új áruházainak kialakításakor és meglévő üzleteinek korszerűsítésénél is kiemelt hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és az energiahatékonyságra. Az úgynevezett 3.0-ás üzletkoncepció részeként olyan világítási rendszert alkalmaznak, amely három különálló szakaszban kapcsolható be. Ennek a megoldásnak köszönhetően az áruházak világításához szükséges energiafelhasználás legalább 25 százalékkal csökkenhető. A hatékonyságot tovább növeli a LED-es világításra való teljes átállás, illetve a kialakításra kerülő mozgásérzékelő-rendszer is.

A koncepció nemcsak az energiafelhasználást érinti, hanem az üzletek kialakítását és berendezését is. A körmendi, ezer négyzetméteres új áruház három bemutatószobával rendelkezik, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a bútorok között. Emellett egy külön matrac-stúdió is helyet kapott az üzletben, ahol a vásárlók kipróbálhatják a termékeket, és szakértői segítséget is kaphatnak a munkatársaktól. Az új üzletben széles választékban elérhetők lesznek dekorációs és lakberendezési kiegészítők is, a kínálat pedig igazodik majd a szezonális vásárlói igényekhez.

Az áruházlánc az új üzlet megnyitója napján az akciók mellett ajándékkal is várja a látogatókat. A nyitás napján az első 300 vásárló –, aki legalább 10 000 Ft értékben vásárolt – egy Billerbeck törölközőt, illetve minden vásárló egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba.