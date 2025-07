Így portyázik a magyar cigi-maffia: rommá keresik magukat, sokan nem is sejtik, mit szívnak

Jeki Gabriella Link a vágólapra másolva

Hiába szokik le Európa a dohányzásról, az illegális cigarettapiac sosem pörgött még ennyire – 2024-ben 52 milliárd szálat szívtak el feketén. Magyarországon is minden nyolcadik cigaretta adó nélkül kerül a kezekbe, miközben emiatt évente több milliárd forint tűnik el az államkasszából. A hamis cigaretta nemcsak a gazdaságot, hanem az egészségünket is veszélyezteti – és lehet, hogy már a szomszéd utcában is gyártják. Ha kíváncsi vagy, hogyan működik ez az árnyékgazdaság a háttérben, és milyen trükkökkel jut el a füstölnivaló a feketepiacról a zsebekbe, nézd meg a NAPICSÁRT friss epizódját!

Európa egyik legnagyobb és legjobban szervezett illegális iparága a cigarettacsempészet, amely komoly gazdasági károkat okoz, és a legális piacok torzítása mellett az állami költségvetések bevételi oldalát is érzékenyen érinti. Bár a hivatalos statisztikák szerint csökken a dohánytermékek fogyasztása az Európai Unióban, az illegális cigarettapiac ennek ellenére növekvő tendenciát mutat. A jelenség Magyarországot sem kerüli el: a becslések szerint hazánkban a fogyasztás jelentős része még mindig adózatlan forrásból származik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A KPMG 2024-es jelentése alapján Európában összesen 52,2 milliárd szál illegális cigarettát fogyasztottak el, ami a teljes cigarettaforgalom 10 százalékát jelenti. Ha ez a mennyiség legális kereskedelmi csatornákon keresztül jutott volna el a fogyasztókhoz, a harmincnyolc vizsgált ország összesen mintegy 19,4 milliárd euró adóbevétellel gazdagodhatott volna. Ez az összeg önmagában is indokolja, hogy a hatóságok egyre nagyobb figyelmet fordítsanak a csempészet visszaszorítására és a feketepiac felszámolására. A NAPICSÁRT friss adásában feltárjuk az illegális cigarettapiac működését, hátterét és magyar vonatkozásait – a teljes adást itt tudod megnézni! VIDEÓ EMBED A jelentésből az is kiderül, hogy Franciaország a kontinens legnagyobb célpiacává vált: egy év alatt több mint kétmilliárd szállal nőtt az ott elfogyasztott illegális cigaretta mennyisége. Hollandia, Lengyelország, Németország és Románia is a leginkább érintett országok között szerepelnek, míg Ukrajnában, az Egyesült Királyságban és Görögországban érezhető visszaesés történt. Magyarország közepes kitettségűnek számít a térképen: a becslések szerint a hazai cigarettafogyasztás 13 százaléka – mintegy 880 millió szál – származott illegális forrásból 2024-ben. A hazai hatóságok ugyanakkor jelentős eredményeket értek el a felderítésben. 2024-ben rekordmennyiségű, összesen 472,6 millió szál illegális cigarettát foglaltak le, ami közel kétszerese a 2023-as adatnak. Ugyanakkor a razziák száma csökkent, ami arra utal, hogy a gyártási tevékenység egyre inkább centralizált, nagyobb volumenű üzemekben zajlik, megnehezítve a felderítést, de egyúttal hatékonyabb célpontokat kínálva a hatóságok számára. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az illegális dohánykereskedelem elleni fellépés tehát továbbra is kritikus jelentőségű nemcsak gazdasági, hanem közegészségügyi szempontból is. A hamisított termékek esetében gyakori a rossz minőségű alapanyagok használata, az ellenőrizetlen összetevők pedig komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Emellett a szervezett bűnözés finanszírozása és a költségvetési bevételek elmaradása is indokolttá teszi a szabályozás és a nemzetközi együttműködés további erősítését. Meglepő ábrák a NAPICSÁRT friss epizódjaiban a YouTube-csatornánkon! Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A NAPICSÁRT hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.

Címlapkép: Getty Images

