Fulladásveszély miatt édességet hívnak vissza: meg ne edd, ha vettél, vidd vissza azonnal!

Gyerekekre különösen veszélyes lehet a fulladásveszély, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy a termékből senki ne fogyasszon.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Taiwanról származó zselés édesség (szívószál alakú édesség) nem engedélyezett adalékanyagokat (E407: karragén, E410: szentjánoskenyér-liszt, E415: xantángumi) tartalmaz. A termékből hazánkba is érkezett több magyar vállalkozás részére.

A termék zselés állaga, formája, fizikai és kémiai tulajdonságai, valamint a fogyasztási módja miatt fulladásveszély áll fenn. A veszély különösen gyermekek esetében jelentős.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Jelly Strip XL Assorted

Márka: JIN JIN

Kiszerelés: 300 g-os csomag, amely 6 darab, egyenként csomagolt édességet tartalmaz.

Importőr: Asia Express Food Kilbystraat1, 8263 CJ, Kampen Netherlands

Szállító: Jellico Food Co Ltd (Taiwan)

Cikkszám: 664-4

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett adalékanyagok (E407: karragén, E410: szentjánoskenyér-liszt, E415: xantángumi)

Ezek az anyagok mind természetes eredetű sűrítő- és zselésítő anyagok, amelyek a terméknek sűrű, tapadós, nehezen lenyelhető állagot adnak. Ez az állag fokozza a fulladásveszélyt, különösen gyermekeknél, ezért alkalmazásuk bizonyos zselés termékekben nem engedélyezett.