Brutális tanszerakciót robbantott a Lild, Auchan, Tesco: nem lehet elég korán elkezdeni a tanévet

Még javában tart a nyári szünet, de a diszkontáruházak már az iskolakezdésre készülnek: július végén elindult a tanszervásár, ahol a füzetektől a festőkészleteken át egészen a márkázott tornazsákokig minden megtalálható — sokszor meglepően kedvező áron.

Bár a nyári szünet még javában tart, a diszkontláncok polcain már megkezdődött az iskolakezdési roham. A Lidl például július 31-től kínálja a tanszereket, és a felhozatal nemcsak bőséges, hanem meglepően sokszínű is — az alapvető füzetektől a márkázott kulacsokon át egészen a prémium festőkészletekig.

A kínálatban szereplő termékek között megtalálhatók az alapvető írószerek, mint színesceruzák, filctollak, zseléstollak, valamint különféle füzetek és leckefüzetek. Emellett praktikus kiegészítők is elérhetők, például öntapadós könyvborítók, címkék, uzsonnás dobozok és kulacsok. A választékban megjelentek a tematikus, licencelt termékek is, például Liverpool FC márkájú füzetek és tornazsákok, amelyek a gyerekek körében népszerűek lehetnek. Az árak jellemzően néhány száz forinttól indulnak, a prémium készletek pedig több ezer forintba kerülnek.

A klasszikus tanszerek ára továbbra is rendkívül alacsony: az A5-ös füzetek akár 43 Ft-ért is elérhetők, míg a designfüzetek 99 Ft-tól indulnak. A Lidl Plus kedvezményekkel ezek az árak még tovább csökkennek, így a szülők már júliusban elkezdhetik a bevásárlást, hogy elkerüljék az augusztusi tumultust.

A kínálatban egyre nagyobb szerepet kapnak a kreativitást ösztönző eszközök is. A Crelando márka prémium festőkoffere például 14.999 Ft-ért kapható, és több mint 150 darabos készletet tartalmaz — olajpasztellektől kezdve akrilfestékeken át egészen a vászonig. Emellett elérhetők külön ecsetkészletek, festőállványok, temperák és vízfestékek is, már 499 Ft-tól.

A gyerekek ízlésére is egyre nagyobb figyelmet fordítanak: a Liverpool FC márkázott termékek — füzetek, tolltartók, kulacsok — nemcsak praktikusak, hanem népszerűek is. A 2 499 Ft-os tornazsák vagy a 399 Ft-os golyóstoll nemcsak egy eszköz, hanem egyfajta rajongói nyilatkozat is.

Az Auchan is akciózik már

Az Auchan áruházakban szintén július végén indult el az iskolakezdési kampány, amely a Lidlhez hasonlóan széles kínálattal várja a vásárlókat. A választékban megtalálhatók a klasszikus írószerek, füzetek, tollak, ceruzák, valamint kreatív eszközök, mint temperák, vízfestékek, pasztell ceruzák és olajkréták. A termékek jelentős része akciós áron kapható, gyakori a 10–16%-os kedvezmény.

A füzetek között számos tematikus darab szerepel: állatos, autós, Disney- és Harry Potter-mintás borítók is elérhetők. A pasztell színvilágú termékcsalád — mappák, füzetboxok, tolltartók — különösen népszerű lehet a fiatalabb korosztály körében. A grafitceruzák ára 69 Ft-tól indul, míg a prémium márkák, mint a Faber-Castell vagy Rotring, 1000 Ft feletti áron kaphatók.

Hello, Suli!

A Tesco kínálatában a füzetek és papíráruk is hangsúlyos szerepet kapnak. Az A5-ös Harmónia füzet például Clubcard kedvezménnyel mindössze 44 Ft-ba kerül, míg a Disney-temperakészlet 1799 Ft-ért kapható. A választékban szerepelnek rajzlapok, írólapok, spirálfüzetek, valamint geometriai eszközök és gumimappák is. A termékek között több licencelt darab is megtalálható, például Disney Stitch mintás spirálfüzet vagy pastel színű vonalzókészlet. A Clubcard árak jelentős megtakarítást kínálnak, így a Tesco továbbra is versenyképes alternatíva az iskolakezdési bevásárlás során.